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Виллы с видом на море в Черногории

Подгорица
3
Херцег-Нови
36
Рисан
13
Бар
72
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426 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Пржно, Черногория
Вилла 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
ID-2360 Эксклюзивная эко-вилла в Пржно — шедевр архитектуры и технологий 🏝 Расположени…
$4,50 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Представляем вашему вниманию старинный, каменный таунхаус со своим двориком и террасами в ую…
$318,878
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Monteonline
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Два дома с рестораном на первой линии Которский залив, считающийся одним из десяти прекрасне…
$2,28 млн
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Вилла в Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Вилла располагается в очень тихом и красивом месте пос. Режевичи (до магистральной дороги). …
$805,248
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Monteonline
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Продается изумительная трехэтажная вилла в местечке Кавач.Огромная зона отдыха на первом эта…
$1,34 млн
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Трехэтажный дом с видом на море в Тивате. Площадь участка 363 м2, а площадь дома - 180 м2 с …
$467,044
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Monteonline
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Вилла 5 комнат в Община Котор, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
wp:paragraph Эксклюзивное предложение! Вилла на Адриатическом море в поселке Крымовица! /w…
$632,315
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Представляем вам уникальный жилой комплекс на живописной частной территории площадью 23 000 …
$345,781
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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Вилла 5 комнат в Бар, Черногория
Вилла 5 комнат
Бар, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Предлагаем на продажу виллу площадью 200 кв метров на участке 400 кв метров в Барской ривьер…
$714,514
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First Realty
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 402 м2 жилого помещения + гараж площадью 120 м2 (из которого входят…
$934,221
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Two villas with panoramic views for sale in Budva, Lazi area. Villa 1 area: 465 m2 Villa…
$2,77 млн
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First Realty
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Два аутентичных каменных дома, первоначально восстановленных в соответствии с требованиями И…
$2,68 млн
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Вилла в Kostanjica, Черногория
Вилла
Kostanjica, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 235 м²
Продается новая современная вилла в элитном поселке Костаница. Вилла находится на территори…
$715,754
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Большой, трехэтажный дом, площадью 280 м2, с прекрасными панорамными видами на весь Которски…
$515,359
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Monteonline
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 859 м²
Продаётся роскошная трёхэтажная вилла в итальянском стиле, разработанная известным итальянск…
$648,933
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Вилла 8 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 8 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Площадь 510 м²
К продаже представлена вилла в Муо, Которская ривьера. Площадь: 510 м2 (450 м2 + мансарда 6…
$1,47 млн
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Montesale
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Вилла в Крашичи, Черногория
Вилла
Крашичи, Черногория
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в Крашичи, на южном берегу тиватского залива, полуостр…
$3,98 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Расположение: Муо Площадь виллы: 400 кв.м. Площадь участка: 3200 кв.м. Площадь подсобный пом…
Цена по запросу
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Новый, трехэтажный дом с панорамными видами на море и Тиват. Центр города - в 5 минутах езды…
$375,782
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Вилла в Шушань, Черногория
Вилла
Шушань, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Продажа: Новая вилла в Черногории, в Баре площадью 342 м2 с террасами, на участке 330 м2. Пр…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 8 комнат в Добра Вода, Черногория
Вилла 8 комнат
Добра Вода, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 406 м²
Количество этажей 3
ID-2343 🔥 Элитная вилла с панорамным видом на море в Доброй Воде  Роскошная современна…
$1,24 млн
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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