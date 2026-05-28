Объект недвижимости, не имеющий разрешения на строительство, но вписанный в кадастр, может покупаться и продаваться без ограничений. К объекту, у которого есть разрешение, применимы те же условия.

Под снос в Черногории могут попасть объекты, которые:

расположены в местах, в которых планом градостроения предусмотрены другие объекты строительства;

не соответствуют зданию, построенному без разрешения;

расположены на первой береговой линии (если министерством «морско добро» или детальным урбанистическим планом там было предусмотрено строительство гостиницы или других объектов, а здание, построенное без разрешения, не соответствует плану градостроения).

Если же здание было построено в месте, где нет детального урбанистического плана, внесено в кадастр и подано на легализацию, то оно легально. Все действия по купле-продаже, дарению, наследованию и получению ВНЖ являются правомерными и не имеют никаких ограничений.