Новостройки в Общине Будва, Черногория

Бечичи, Черногория

от €153,236

53–67 м² 3

Сдача в: 2023

Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля. Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое