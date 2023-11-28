Новостройки в Общине Будва, Черногория

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Продажа новостроек в Община Будва

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Многоквартирный жилой дом Great Studio near a beach in Becici, Budva
Многоквартирный жилой дом Great Studio near a beach in Becici, Budva
Бечичи, Черногория
от
€64,800
Агентство: CRASSULA Estate
Ищете удобное и доступное жилое пространство в самом сердце Бечичи, Будва? Посмотрите не дальше, чем новый комплекс, который в настоящее время строится и будет завершен всего за 18 месяцев! Апартаменты-студио доступны в различных размерах, от 24 до 39 квадратных метров, и поставляются с различными вариантами, такими как балконы или террасы, расположенные на разных этажах. С ценами, начинающимися всего с 64 800, это отличная возможность инвестировать в свое будущее со скидкой. Каждая студия оснащена меблированной ванной комнатой. Он расположен в новом и оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом есть даже большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, а большая городская площадка всего в двух шагах от камня. На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте. Не упустите этот шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.
Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Жилой комплекс VUELO SOBRE BECICI
Бечичи, Черногория
от
€127,873
Площадь 53–60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Застройщик: ALK MONTENEGRO
Комплекс расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Наши архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он находится в 15 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 30 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. К услугам жильцов бассейн на крыше и местом для роштиля, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 102 места с системой SingleUp, индивидуальные кладовки и уютный внутренний двор с детской площадкой и фонтаном.
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 53–68 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля. Срок сдачи комплекса-2023 г.
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Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the seafront in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€700,000
Агентство: CRASSULA Estate
Двухкомнатная квартира А701 расположена на 9-м этаже, обеспечивая общую площадь 102,44 квадратных метров. Квартира полностью меблирована и имеет просторную гостиную, две спальни, одну ванную комнату и кладовку. В квартире есть просторная терраса с видом на море, Старый город и панораму города.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A701 – 75.000 евро Не упустите шанс приобрести эту потрясающую двухкомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€153,236
Площадь 53–67 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовиться ко вступлению в ЕС в 2025 году, цены вырастут!!! - Европейская страна с неевропейскими ценами (жить в Черногории. дешевле, чем в ЕС) - Стабильный пассивный доход от сдачи в аренду – 8%-8,5% Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом.  Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Горный воздух не только создает приятную прохладу летом, но и оказывает восстанавливающее влияние на весь организм. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город. И вы сможете наслаждаться красивыми видами, получая настоящее эстетическое удовольствие. Особенность комплекса в том, что он будет находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте. К услугам жильцов будет построен бассейн на крыше, где они смогут принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля.   Здесь будет не так шумно и не так влажно зимой, как на первой линии. И в то же время всего 10-15 минут до моря пешком – этот факт обеспечит хорошую сдачу в аренду в летний сезон. В пешей доступности три пляжа прогулочная набережная протяженностью 7 км О комплексе: - Высокое качество строительства от проверенного застройщика - Всего 6 этажей - Внутренний двор с фонтаном и зонами отдыха - Бассейн на крыше! - Крытый подземный паркинг с системой SingleUp - Кладовые помещения и другое  
Жилой квартал Kaskad
Жилой квартал Kaskad
Бечичи, Черногория
от
€74,800
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Жилой комплекс Belvedere
Жилой комплекс Belvedere
Бечичи, Черногория
от
€100,000
Площадь 48–235 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2012
Агентство: eNovogradnja
Предлагаем несколько квартир и коммерческих помещений в элитном жилом комплексе Belvedere Residence ****, расположенном в Бечичи. На территории комплекса есть оборудованные зоны отдыха, большой бассейн, управляющая компания, большая зеленая территория, ресепшен, охрана и многое другое. Также для жителей комплекса предусмотрен прямой проход к пляжу, расстояние до моря 100 метров. К продаже предлагаются следующие квартиры и помещения: Квартира 49 м2 за 100 000 евро с видом на море (с ремонтом) И еще несколько студий под ремонт (информацию перешлю в письме от valueone пентхаус А71 – 235 м2, 9 этаж, цена: 450 000 евро помещения для СПА и Фитнесса + подсобный этаж – 661 м2, 1-2 этажи, цена: 290 000 евро Все объекты продаются в состоянии под чистовую отделку.
Многоквартирный жилой дом Toplish Home
Многоквартирный жилой дом Toplish Home
Будва, Черногория
от
€62,917
Площадь 37 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Комплекс Toplish Home Новый жилой дом в городе Будва. Отличная локация: близость всей необходимой инфраструктуры, как для постоянного проживания, так и для отдыха! В пешей доступности расположены популярные рестораны, торговый центр TQ Plaza, школа, магазины, аптеки, пляж с променадной зоной и историческая часть города. Жилой дом отличается, не только прекрасным расположением относительно инфраструктуры города, но и качеством строительства с продуманными планировками и дизайном всех квартир. Большая часть квартир обращены на юго-восточную строну с видом на море и город.
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Борети, Черногория
от
€198,000
Площадь 44–189 м²
19 объектов 19
Застройщик: MS Invest
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великолепный вид на море: либо в сторону аутентичного Старого города Будвы, либо пляжа Бечичи и живописного острова Святой Стефан, который является визитной карточкой страны. Под зданием проходит тоннель, ведущий на набережную Будвы - основное место пеших прогулок вдоль моря. Машино-место в подземном гараже - 50 000 евро
Вилла Brand new villa with pool on the seafront
Вилла Brand new villa with pool on the seafront
Рафаиловичи, Черногория
от
€500,000
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем потрясающую виллу, расположенную в тихом районе Рафаиловичи, Будва. Эта недвижимость расположена на просторной земле площадью 510 квадратных метров, предлагая достаточно места и уединения для жителей. Хотя в настоящее время эта вилла находится в стадии строительства, она может похвастаться впечатляющими характеристиками и дизайном. Первый этаж занимает просторные 210 квадратных метров, а первый и второй этажи предлагают 70 квадратных метров каждый. С достаточным пространством для настройки и персонализации, это свойство предлагает уникальную возможность спроектировать и создать дом мечты в соответствии с личными предпочтениями. С виллы открывается захватывающий вид на море потрясающего Адриатического моря. Вилла расположена всего в 800 метрах от пляжа, что делает ее идеальным местом для тех, кто хочет насладиться пляжным образом жизни. Не упустите возможность сделать эту потрясающую недвижимость своей!
Многоквартирный жилой дом Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Многоквартирный жилой дом Modern 1-bedroom apartment with Mountain view
Будва, Черногория
от
€221,400
Агентство: CRASSULA Estate
Откройте для себя жилое пространство своей мечты в самом сердце Будвы с этой потрясающей 1-комнатной квартирой на продажу. Расположенный в Будве, Майнски, этот недавно построенный блок предлагает просторную планировку, охватывающую 82 квадратных метра. Квартира расположена на 3-м этаже 6-этажного здания. Квартира имеет современный дизайн и оснащена просторной террасой, идеально подходящей для наслаждения утренним кофе или просмотра заката. Имея 800 метров до моря и 500 метров до центра города, вы будете наслаждаться удобством этого прекрасного места. Внутри вы найдете удобную спальню, современную ванную комнату и открытую гостиную, в которой легко сочетаются кухня, столовая и салон. Квартира находится в первозданном состоянии, готова приветствовать вас своим свежим, новостроенным очарованием. Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства. Не упусти возможность сделать это своим. Гибкие планы оплаты доступны. Погрузитесь в образ жизни Будвы — свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр этого исключительного свойства.
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Многоквартирный жилой дом Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina
Будва, Черногория
от
€180,000
Агентство: CRASSULA Estate
Однокомнатная квартира готова для вас, чтобы переехать и начать жить своей мечтой на побережье Черногории. Общая площадь составляет 67 квадратных метров. Он полностью меблирован. Стильный декор и удобная мебель позволяют легко поселиться и сразу почувствовать себя как дома. Одной из выдающихся особенностей этой квартиры является балкон, с которого открывается прекрасный вид на окрестности. Имеется гостевая ванная комната. Расположенная на втором этаже, эта квартира легко доступна и предлагает прекрасный вид на море.  Donja Lastva - очень востребованное место в Тивате, благодаря своей непринужденной атмосфере, потрясающим пейзажам и близости ко всему, что вам нужно. Вы будете всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа, ресторанов и магазинов, что позволит вам легко наслаждаться всем, что может предложить этот красивый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Комплекс в Пржно
Многоквартирный жилой дом Комплекс в Пржно
Пржно, Черногория
от
€85,000
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2019
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой комплекс, расположенный в небольшом, но очень уютном курортном районе Пржно, в окружении живописных гор и Адриатического моря. Место для строительства было выбрано не случайно – вблизи расположены такие достопримечательности Черногории, как визитная карточка элитный остров-отель Свети Стефан и бывшая королевская резиденция Милочер. Сам курорт Пржно, расположившийся в бухточке с песчаным пляжем и сохранивший атмосферу бывшей рыбацкой деревушки с аутентичными домами – нынешними ресторанами и тавернами вдоль променадной зоны, представляет собой уютное место для незабываемого отдыха и уединенного проживания. Комплекс имеет удачное расположение. Помимо близости известных исторических достопримечательностей – аэропорт города Тиват расположен в 25 км от комплекса, крупный город Будва с развитой инфраструктурой в 6 км, а дорога до пляжа составляет всего 7 минут ходьбы. К комплексу проложена новая подъездная дорога, выходящая на магистраль – ядранский путь и соединяющая курорт с соседними городами. Благоустройство территории, выдержанной в едином ландшафтном дизайне, включает в себя: дорожки, вымощенные природным камнем; установка декоративной подсветки по всему периметру; оборудованная детская площадка; газоны и живые изгороди между домами; естественное озеленение и посадка молодых деревьев и кустарников; круглосуточная система видеонаблюдения. Комплекс состоит из двух корпусов, каждый из которых имеет собственный подземный паркинг и квартиры, обращенные к морю.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€112,300
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем вам потрясающую 1-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя множество квартир, от 1 до 6 этажей, гарантируя, что есть вариант, подходящий для каждого предпочтения. Квартира с 1 спальней может похвастаться общей площадью от 40,06 до 51,88 квадратных метров и оснащена террасой.  Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам. Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов. Наконец, цены на квартиры варьируются от 112.300 до 152.600 евро. В заключение, эта 1-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Многоквартирный жилой дом Aura Budva
Будва, Черногория
от
€168,350
Площадь 90 м²
1 объект 1
Сдача в: 2021
Агентство: eNovogradnja
Новый жилой дом AURA Новый знаковый проект в отличном месте Новый малоквартирный дом в отличной локации всего в 450 метрах от моря. В доме всего 5 этажей, на каждом этаже не более 3-х квартир. В продаже предлагаются квартиры студии, квартиры с одной и тремя спальными комнатами, площадью от 30 м2 до 91 м2 и стоимостью от 56536 до 159075 евро. В квартирах установлено климатическое оборудование. Перед комплексом есть паркинг для жителей дома. В непосредственной близости от дома есть вся необходимая инфраструктура. Окончание строительства запланировано до конца 2021 года
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€475,900
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной 1-комнатной квартирой с террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей. Апартаменты с 1 спальней доступны на 6-м, 7-м и 11-м этажах, и они варьируются в размерах от 63 до 79 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море. Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь.  Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом Unique Two-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€600,000
Агентство: CRASSULA Estate
Два потрясающих апартамента, B301 и B302, оба расположены на 5-м этаже. Эти апартаменты доступны для покупки вместе и могут похвастаться общей площадью 211,26 квадратных метров, включая массивную террасу площадью 130,99 квадратных метров с захватывающим видом на город Будва. Обе квартиры (Однокомнатная и Студия) обеспечивают доступ к огромной террасе, которая идеально подходит для развлечения гостей, наслаждения на открытом воздухе или просто потрясающего вида на город. Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартир B301 & B302 – 45.000 Евро (минимум 100 ночей в год) Не упустите шанс приобрести эти потрясающие апартаменты в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Apartment in the new Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€732,250
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в последний кондо-отель в Бечичи, Будва. Строительство завершено в июне 2023 года, и мы рады представить вам возможность владеть полностью меблированной 2-комнатной квартирой с просторной террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. Помимо наших бассейнов, у нас есть два ресторана, сауна и тренажерный зал.  Апартаменты с 2 спальнями доступны на 7-м этаже, и они варьируются в размерах от 101 до 133 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя 2 ванные комнаты и террасу, где вы можете расслабиться и полюбоваться потрясающим видом на море. Интерьер квартиры современный и элегантный, призванный предложить комфорт и роскошь. Апартаменты с 2 спальнями идеально подходят для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных квартирах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Spacious Penthouse in Porto Budva on the seafront
Многоквартирный жилой дом Spacious Penthouse in Porto Budva on the seafront
Будва, Черногория
от
€477,000
Агентство: CRASSULA Estate
Пентхаус с одной спальней С905 (2), на 11-м этаже, с центральным видом на море и видом на Старый город. Общая площадь составляет 79,49 м2. В этом пентхаусе есть большая терраса площадью 25 м2, доступная как из гостиной, так и из спальни. С видом на центральное море и Старый город эта терраса - идеальное место, чтобы насладиться утренним кофе или вечерним коктейлем, открывая захватывающий вид. Эта квартира полностью меблирована, что делает ее готовой для вас. Кроме того, есть возможность разделить этот пентхаус на две независимые квартиры-студии.  Кроме того, чем больше денег вы инвестируете в начале после подписания контракта, тем большую скидку вы получите, что означает более низкую цену для вас! Ожидаемый доход от аренды квартиры c905 – 45.000 Евро (минимум 100 ночей в год ) Не упустите возможность приобрести эту красивую пентхаус с одной спальней с видом на центральное море и видом на Старый город. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и насладиться роскошным проживанием в лучшем виде. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Бечичи, Черногория
от
€277,500
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в престижный клубный дом, расположенный в красивом пригороде Будвы. Комплекс предлагает роскошные 2-комнатные апартаменты площадью от 71 до 75 квадратных метров. Каждая квартира предназначена для обеспечения максимального комфорта и элегантности, с панорамными окнами, которые предлагают потрясающий вид на Будванскую Ривьеру и море. Апартаменты доступны на втором, третьем и четвертом этажах, каждый с двумя террасами, двумя ванными комнатами и невероятным видом на море. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства, завершение которого ожидается в июне 2023 года с использованием отделочных материалов премиум-класса европейского производства. В комплексе также есть собственный бассейн и сауна, которые добавляют общий комфорт и уют жизни здесь. С ценами от 277 500 до 319 500 EUR, это отличная инвестиционная возможность для тех, кто ищет роскошное место для жизни, инвестиций или отдыха. Клубный дом обеспечивает идеальный баланс между городской жизнью и пляжным курортом. Наслаждайтесь легким доступом к городской инфраструктуре Будвы, наслаждаясь спокойствием пляжного района. Из каждой квартиры в комплексе вас ждет незабываемый закат и живописный вид на Будванскую ривьеру. Не упустите шанс приобрести райский уголок. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и посмотреть для себя, что может предложить наш эксклюзивный комплекс.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment in the new complex with pool and sauna
Бечичи, Черногория
от
€147,600
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем новые 1-комнатные апартаменты в престижном пригороде Будвы. Эти апартаменты площадью от 41 до 64 квадратных метров идеально подходят для тех, кто ищет комфортный и роскошный образ жизни с панорамным видом на море. С опциями на первом, третьем и четвертом этажах, каждая квартира оснащена террасой и панорамными окнами. Цена начинается от 147 600 до 230 400 EUR. В настоящее время комплекс находится в стадии строительства и, как ожидается, будет завершен в июне 2023 года. Клубный дом расположен в отличном месте, обеспечивая отличный доступ к инфраструктуре города, предлагая спокойный пляжный курортный образ жизни. Вид из каждой квартиры захватывает дух, предлагая незабываемые закаты и потрясающий вид на Будванскую Ривьеру. Комплекс также включает в себя собственный бассейн и сауну, добавляя дополнительный уровень комфорта и уюта в вашу жизнь. Дом построен с использованием высококачественных отделочных материалов европейского производства, гарантируя, что каждая квартира имеет высочайшее качество. Не упустите возможность владеть роскошью в одном из самых красивых и востребованных мест на Будванской ривьере. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Бечичи, Черногория
от
€183,056
Площадь 53–67 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Комплекс будет расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с ландшафтом городского ландшафта.  Архитекторы спроектировали здание так, что почти новая квартира имеет вид на море, горы и город.  Особенность комплекса в том, что он будет расположен в 10 коридорах на набережной Бечичи, в прикосновении к большому количеству развлечений. Для примерного и отдыха набережная протяженность 7км, 3 больших максимума в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час. Для жилых машинных комплексов на парковочных площадках будет установлена ​​система SingleUp, можно ссылаться на несколько ссылок на одно парковочное место. К услугам жильцов построен бассейн на крыше, открытая подземная парковка на 69 мест с красивыми садовками и уютным внутренним двором с беседкой.
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment in a great location near the beach in Becici
Бечичи, Черногория
от
€90,000
Агентство: CRASSULA Estate
Новый комплекс в Бечичи, Будва. Апартаменты с одной спальней в различных размерах и стилях, от 36 до 60 квадратных метров, с вариантами, доступными на разных этажах и с балконами или террасами. Наши апартаменты идеально подходят для тех, кто ищет роскошную жизнь по доступной цене. С ценами, начинающимися всего от 90 000, и с большой скидкой от компании, это отличная возможность инвестировать в свое будущее. Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой и расположена в совершенно новом, оживленном районе всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы. Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций.  На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте. Не упустите шанс жить в комфорте и стиле в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom Penthouse with a sea view in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€650,000
Агентство: CRASSULA Estate
Penthouse A904 (1) – это потрясающая двухкомнатная квартира, расположенная на 11-м этаже. Этот роскошный пентхаус предлагает жилую площадь 67,86 квадратных метров и террасу площадью 13,20 квадратных метров с дополнительными 50 квадратными метрами террасы. Из пентхауса открывается панорамный вид на море и Старый город. В квартире просторная гостиная, две спальни, ванная комната и кухня с двумя просторными террасами.  Одной из уникальных особенностей этого пентхауса является возможность разделить его на две соединенные квартиры-студии, каждая со своими входами, ванными комнатами, спальными зонами и террасой площадью 50 квадратных метров.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A904 – 75.000 Евро Не упустите шанс приобрести этот потрясающий пентхаус в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Жилой комплекс 87a Becici
Жилой комплекс 87a Becici
Бечичи, Черногория
от
€108,990
Сдача в: 2023
Агентство: eNovogradnja
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment in the new complex near center
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment in the new complex near center
Будва, Черногория
от
€216,100
Агентство: CRASSULA Estate
Представляем вам потрясающую 3-комнатную квартиру в грядущем комплексе, расположенном недалеко от центра Будвы. Комплекс включает в себя ряд квартир на 1, 2, 5 и 6 этажах, гарантируя, что есть возможность удовлетворить любые предпочтения. Эта 3-комнатная квартира может похвастаться общей площадью 78,6 квадратных метров и оснащена террасой. Кроме того, есть возможность приобрести парковочное место под зданием за дополнительную плату в размере 18.000-20.000 евро, предоставляя жителям легкий и безопасный доступ к своим транспортным средствам. Расположение комплекса идеально, расположен недалеко от центра Будвы, жители имеют легкий доступ ко всем удобствам и удобствам, которые город может предложить. От торговых центров до супермаркетов, ресторанов и кафе у вас никогда не закончится вариантов. Наконец, цены на квартиры варьируются от 216.100 до 231.200 евро. В заключение, эта 3-комнатная квартира является отличной инвестиционной возможностью для тех, кто хочет владеть недвижимостью в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и испытать красоту этого предстоящего комплекса из первых рук.
Жилой комплекс MonteDreams
Жилой комплекс MonteDreams
Бечичи, Черногория
от
€201,000
Площадь 80–265 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2020
Агентство: eNovogradnja
Застройщик обеспечивает всем покупателям гарантированный арендный доход совместно с MonteDreams. Новый жилой комплекс Монте Дримс от европейского застройщика, который уже реализовал два успешных проекта в Бечичи. Застройщик с многолетним опытом строительства, профессиональная команда, заботливо подобранные материалы, неусыпный контроль качества делают этот проект поистине уникальным. В комплексе предлагаются апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, все с высококачественной отделкой и панорамными видами на море. Инфраструктура жилого комплекса Монтедримс будет включать: – два отдельных бассейна и каменный грот – бар возле бассейнов – зал для фитнесса – финскую сауну и хамам – комнату отдыха – детскую игровую комнату – ресепшен – биллиардную комнату – регулярный транспорт до пляжа Бечичи (шаттл) – прачечную – подземный паркинг – приватную территорию с видеонаблюдением. В непосредственной близости расположен великолепный песчаный пляж, протянувшийся широкой полосой вдоль побережья. На набережной открыты многочисленные магазины, кафе и рестораны. Курорт Бечичи примыкает к туристическому центру Черногории городу Будва с его разнообразными развлечениями, магазинами, ресторанами и насыщенной ночной жизнью. Воплотите свои мечты в реальность, став владельцем превосходных апартаментов в сказочной Черногории!
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in the new complex near the center
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in the new complex near the center
Будва, Черногория
от
€90,100
Агентство: CRASSULA Estate
Потрясающая квартира-студия в совершенно новом комплексе, который в настоящее время строится в прекрасном городе Будва. Эта современная квартира идеально подходит для тех, кто ищет удобное и функциональное жилое пространство. Квартира расположена в тихом районе, но все еще недалеко от центра, Старого города, пляжей, магазинов и всей необходимой инфраструктуры.  Этот тип квартиры доступен на 4-м этаже здания, который имеет в общей сложности 7 этажей. Квартира может похвастаться террасой, обеспечивающей множество естественного света и приятную атмосферу. Квартира компактная и уютная, общей площадью 30,88 квадратных метров. Есть опция купить парковочное место под зданием за 18.000-20.000 евро. А поскольку комплекс в настоящее время находится в процессе строительства, сейчас самое подходящее время для инвестиций и экономии денег. Не упустите возможность приобрести однокомнатную квартиру в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр!
Вилла Stunning villa with private pool for Sale
Вилла Stunning villa with private pool for Sale
Пржно, Черногория
от
€400,000
Агентство: CRASSULA Estate
4 изысканные виллы в настоящее время доступны для продажи, с возможностью инвестировать отдельно. Цена на одну виллу варьируется от 400 000 до 450 000 EUR. Если вы заинтересованы в двух виллах, это 800 000 EUR, и весь проект может быть приобретен за 1,5 миллиона EUR. Эти потрясающие виллы расположены на щедрых 2200 квадратных метрах земли, откуда открывается захватывающий панорамный вид на море. Каждая вилла может похвастаться собственным частным бассейном, обеспечивая идеальную обстановку, чтобы погреться на солнце или найти передышку в тени. Кроме того, для ваших автомобилей предусмотрены достаточные парковочные места. Интерьер этих вилл охватывает два этажа, с тремя или четырьмя просторными и удобными спальнями на первом этаже, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой. На первом этаже есть обширная гостиная открытой планировки, которая плавно впадает в кухню. Для вашего удобства на первом этаже также есть гостевая ванная комната. Выйдите на террасу, чтобы насладиться захватывающим видом на море, наслаждаясь восхитительными блюдами или напитками с друзьями и семьей. Эти виллы удобно расположены всего в 2 километрах от пляжа Каменово, предлагая идеальное сочетание роскоши и практичности. Не упустите эту возможность владеть кусочком рая. Свяжитесь с нами сегодня для получения более подробной информации!
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Многоквартирный жилой дом Three-bedroom apartment with a sea view in the new complex
Buljarica, Черногория
от
€379,600
Агентство: CRASSULA Estate
Просторные апартаменты с 3 спальнями - идеальный выбор для семей или тех, кому нужно много места. Эта красивая квартира может похвастаться огромной террасой с захватывающим видом на море и город. Эта квартира общей площадью 146 квадратных метров предлагает достаточно места для комфортного проживания. Также в нем есть 2 ванные комнаты. Квартира расположена на самом высоком этаже, обеспечивая максимальную конфиденциальность и панорамный вид.  Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить парковочное место за 17 000 евро, гарантируя, что ваш автомобиль безопасен и легко доступен. Комплекс расположен в отличном месте в Будве, недалеко от многих местных удобств, включая магазины, рестораны и развлечения. Если вы ищете другие варианты, у нас также есть другие квартиры, доступные для продажи в комплексе, включая 2-комнатные и 1-комнатные.  Не упустите возможность приобрести одну из этих прекрасных квартир в нашем новом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом SkyLine Resort
Многоквартирный жилой дом SkyLine Resort
Бечичи, Черногория
от
€124,428
Площадь 40–183 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2022
Агентство: eNovogradnja
SkyLine Resort — роскошный жилой-комплекс на берегу Будванской Ривьеры. Skyline Resort — жилой комплекс на берегу Будванской Ривьеры, его расположение позволяет наслаждаться красотой Черногории. В двух минутах ходьбы от чистейшего побережья. В двух километрах находится знаменитый Старый Город в Будве — туристический центр страны, где переплетаются старинная архитектура и современные развлечения. Из апартаментов Skyline Resort открывается великолепный вид на горы, море и полуостров Свети-Стефан, мерцающий в ночи огнями домов и отелей. Жилой комплекс Skyline Resort, это 142 апартамента на 14 этажах, возвышающихся над лазурным побережьем Адриатики.
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom Apartment in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€320,000
Агентство: CRASSULA Estate
Эта однокомнатная квартира, расположенная на 7-м этаже, предлагает потрясающий центральный вид на море. Жилая площадь составляет 54,47 м2 с дополнительной террасой площадью 20 м2, общей площадью 74,47 м2. В апартаментах есть просторная гостиная, столовая с кухней, одна спальня, одна ванная комната и кладовая. С террасы открывается панорамный вид на улицу Медитеранскую и город. Квартира полностью меблирована. Чем раньше вы инвестируете, тем больше скидка и ниже цена! Ожидаемый доход от аренды квартиры B502 – 30.000 Евро (минимум 100 ночей в год). Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment in a new complex in Becici
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment in a new complex in Becici
Бечичи, Черногория
от
€152,500
Агентство: CRASSULA Estate
Совершенно новый комплекс в самом сердце Бечичи, Будва! Мы рады предложить вам возможность владеть красивой квартирой с 2 спальнями в потрясающем новом здании. С вариантами, доступными на разных этажах, а также с балконами и террасами, апартаменты являются идеальным выбором для тех, кто ищет роскошную жизнь в отличном месте. Апартаменты с 2 спальнями могут похвастаться просторной жилой площадью в 61 квадратный метр, предоставляя достаточно места для вас и вашей семьи, чтобы расслабиться и расслабиться. Каждая квартира оснащена меблированной ванной комнатой, а наш комплекс расположен в новом оживленном районе, всего в 300 метрах от моря. Рядом вы также найдете большой магазин, идеально подходящий для всех ваших потребностей в продуктах, и большую городскую площадку всего в нескольких минутах ходьбы. Наш комплекс все еще строится, но с завершением, установленным всего на 18 месяцев, это идеальное время для инвестиций. С ценами, начинающимися всего от 152 500, и с большой скидкой от компании, это непревзойденная возможность владеть частью роскошной жизни по доступной цене. На этом раннем этапе строительства действует ограниченная по срокам специальная скидка до 13% на наши квартиры-студии. А с парковками, доступными для покупки по ценам от 15 000 до 20 000 EUR, вы можете обезопасить дом своей мечты в этом выгодном месте. Не упустите этот шанс инвестировать в свое будущее и владеть красивой квартирой с 2 спальнями в одном из самых желанных районов Бечичи, Будва. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных устройствах и запланировать просмотр. Мы не можем дождаться, чтобы приветствовать вас в нашем сообществе!
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with private entrance to the Spa
Многоквартирный жилой дом 1-bedroom apartment with private entrance to the Spa
Будва, Черногория
от
€453,600
Агентство: CRASSULA Estate
Потрясающие однокомнатные апартаменты A105 /A106 /A107 теперь доступны для покупки. Расположенные на первом этаже спа-центра, апартаменты этого типа имеют частный вход, обеспечивая конфиденциальность и эксклюзивность для жителей. Квартира также обеспечивает доступ к удобствам спа-центра, включая фитнес-центр и бассейн. Что отличает этот тип квартиры, так это возможность разделить ее на две независимые студии, что обеспечивает универсальность и гибкость в использовании пространства. Это делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет доход от аренды или кому может потребоваться разместить различные условия проживания. Кроме того, терраса может быть разделена на две отдельные террасы, каждая площадью 25 квадратных метров.  Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, что делает эту квартиру привлекательной инвестиционной возможностью. Ожидаемый доход от аренды квартиры A105 / A106 / A107 – 35.000 евро (минимум 100 ночей в год) Не упустите шанс приобрести эту роскошную однокомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment for Sale in new complex
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment for Sale in new complex
Buljarica, Черногория
от
€182,400
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в новый комплекс в Будве – A1 Quartier! Мы рады представить вам удивительную возможность приобрести 2-комнатную квартиру в предстоящем здании. В настоящее время в процессе строительства эта квартира является идеальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить деньги, не жертвуя качеством. Само здание состоит из 5 этажей и расположено в тихом районе, что делает его идеальным местом для расслабления и перезарядки. Несмотря на безмятежное окружение, он также удобно расположен недалеко от центра города, магазинов, старого города, моря и другой необходимой инфраструктуры. Апартаменты с 2 спальнями расположены на первом, 1-м, 2-м и 3-м этажах общей площадью от 67 до 77 квадратных метров. В каждой квартире есть терраса, которая обеспечивает спокойное и расслабляющее открытое пространство. Квартира имеет две спальни, каждая с собственной ванной комнатой и террасой. Гостиная просторная и светлая. Также есть возможность приобрести парковочное место под зданием за 17 000 евро. Не упустите свой шанс приобрести часть этого невероятного нового комплекса в Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр и узнать, почему A1 Quartier является идеальным местом для звонка домой.
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Многоквартирный жилой дом Studio Apartment in Condo Hotel on the seafront
Бечичи, Черногория
от
€229,250
Агентство: CRASSULA Estate
Добро пожаловать в Sea Star, новейший кондо-отель в Бечичи, Будва. Отель откроется в июне 2023 года, и мы рады предложить вам возможность владеть полностью меблированной квартирой-студией с террасой. Отель расположен прямо на набережной, а пляж находится всего в нескольких шагах от вашей входной двери. Есть два бассейна – один бассейн расположен на первом этаже, а другой на XII-м этаже, оба из которых бесплатны для всех гостей. В отеле есть два ресторана, сауна и тренажерный зал. Все эти удобства доступны для наших гостей. Апартаменты Studio доступны на 6-м и 7-м этажах, и они варьируются в размерах от 35 до 43 квадратных метров. Каждая квартира полностью меблирована и включает в себя террасу. Кондо-отель идеально подходит для тех, кто хочет насладиться красотой побережья Будвы, имея доступ ко всем удобствам роскошного отеля. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о доступных квартирах и запланировать просмотр.
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment with a sea view in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом 2-bedroom apartment with a sea view in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€750,000
Агентство: CRASSULA Estate
Двухкомнатная квартира A704 расположена на 9-м этаже, обеспечивая общую площадь 89,07 квадратных метров. Квартира полностью меблирована и имеет просторную гостиную, две спальни, одну ванную комнату и кладовку. В квартире есть просторная терраса с видом на море, Старый город и панораму города.    Наконец, чем больше денег вы инвестируете авансом, тем больше возможность для большей скидки и более низкой цены, сделать это привлекательной инвестиционной возможностью для тех, кто ищет роскошную квартиру с потенциалом аренды. Ожидаемый доход от аренды квартиры A704 – 75.000 евро Не упустите шанс приобрести эту потрясающую двухкомнатную квартиру в Порто Будве. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать просмотр или получить дополнительную информацию.   Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva
Многоквартирный жилой дом Two-bedroom apartment on the 7th floor in the center of Budva
Будва, Черногория
от
€340,000
Агентство: CRASSULA Estate
2-комнатная квартира расположена на 7-м этаже красиво оформленного здания. С просторной площадью 89 м2 эта квартира может похвастаться захватывающим видом на город, горы и море с собственной террасы. Комплекс расположен в центре города, в непосредственной близости от ряда удобств, включая супермаркеты, рестораны, кафе, бары и торговые центры. А тем, кто любит пляж, будет приятно узнать, что он находится всего в 100 метрах от объекта. Завершенная внутренняя отделка и мебель включены в стоимость квартиры. А благодаря недвижимости всего в 350 метрах от пляжа Словенска в центральной части Будвы вы сможете насладиться панорамным видом на окрестности с более высоких этажей наших элегантных апартаментов. Для тех, кто хочет исследовать, торговый центр TQ Plaza находится всего в нескольких шагах, а исторический Старый город Будва находится всего в 801 метре от нашего жилого комплекса. Каждая квартира оформлена в светлых тонах и кондиционером для вашего комфорта. Вы найдете полностью оборудованную кухню со столовой, а также ванную комнату с душевой кабиной, биде и феном.  Не упустите возможность насладиться роскошной жизнью в самом сердце Будвы. Забронируйте ваше пребывание у нас сегодня!
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva
Многоквартирный жилой дом One-bedroom apartment with a Seaview in Porto Budva
Будва, Черногория
от
€430,000
Агентство: CRASSULA Estate
Квартира с одной спальней, расположенная на третьем этаже, предлагает захватывающий вид на море и Старый город. Загляните в квартиру, и вас встретит просторная гостиная с открытой кухонной зоной. В квартире есть отличная терраса, с которой открывается потрясающий вид на море и Старый город. Общая площадь: 96,30 квадратных метров. Эта квартира полностью меблирована, со всеми современными приборами и приспособлениями. И лучшая часть? Столько денег, сколько вы вкладываете в старт после подписания контракта, вы получаете возможность большей скидки и более низкой цены! Ожидаемый доход от аренды квартиры B103 – 35.000 Евро (минимум 100 ночей в год) Так зачем ждать? Сделайте эту роскошную квартиру своим домом мечты сегодня и испытайте лучшее, что может предложить Porto Budva. Porto Budva Complex является крупнейшим курортом на побережье Адриатического моря, предлагая городской опыт с рядом удобств, чтобы удовлетворить даже самых требовательных туристов. С общей площадью 45 000 м2 комплекс может похвастаться впечатляющим торговым центром площадью 8000 м2, развлекательным центром, лобби, двухэтажным казино и популярными фирменными магазинами. Инвестирование в недвижимость в формате мультикомплекс-отеля стало новым трендом на рынке инвестиций в недвижимость, а Porto Budva прекрасно расположен на побережье Адриатического моря. Такой формат позволяет продавать квартиры и коммерческие площади самостоятельно, а остальные сдавать в аренду под контролем управляющей компании. Приобретение квартиры в комплексе дает конкурентные преимущества при сдаче недвижимости в аренду, так как обеспечивает стабильный доход в высокий сезон, который длится не менее 100 дней в году. Porto Budva предлагает всю инфраструктуру современных и дорогих отелей, включая 24/7 прием, рестораны, крытые/наружные бассейны, тренажерные залы и круглогодичное обслуживание всех квартир и коммерческих зданий. Самая высокая доходность для недвижимости в Черногории обеспечивается недвижимостью на первой линии у моря, предлагая годовой доход до 10%-20%. Проект продается на 30% дешевле, чем другие готовые здания. Минимальная годовая доходность инвестиций (ROI) для квартир и коммерческих помещений составляет от 10% до 20%.  Инвесторы предоставляют гарантии качества строительных и интерьерных материалов, причем все материалы европейского производства и первоклассного качества. 
Многоквартирный жилой дом Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva
Многоквартирный жилой дом Luxurious 2-bedroom Penthouse with Stunning Views in Budva
Будва, Черногория
от
€426,800
Агентство: CRASSULA Estate
Поднимите свой образ жизни с этой исключительной пентхаусной квартирой на продажу, расположенной на Майнски, расположенной в Будве. Эта жемчужина нового здания, охватывающая впечатляющие 194 квадратных метра, расположена на 6-м этаже 6-этажного комплекса, предлагая беспрецедентные перспективы как величественных гор, так и оживленного городского пейзажа. Этот пентхаус с двумя просторными спальнями, стильной ванной комнатой и продуманной гостиной с открытой концепцией переосмысливает современную жизнь. Наслаждайтесь удобством двух частных террас общей площадью 13,28 квадратных метров, где вы можете насладиться захватывающими дух окрестностями и понежиться на солнце. Расположенный всего в 800 метрах от безмятежной береговой линии и всего в 500 метрах от шумного центра города, этот пентхаус может похвастаться спокойствием и доступностью. В качестве бонуса, гибкие планы платежей делают эти инвестиции еще более заманчивыми. Воспользуйтесь идеальной инвестиционной возможностью! Поскольку комплекс в настоящее время строится, сейчас самое время обезопасить недвижимость по выгодной цене до завершения строительства. Побалуйте себя роскошью пентхауса – свяжитесь с нами сегодня, чтобы обезопасить эту замечательную недвижимость, прежде чем она исчезнет. При привлекательной цене $426 800 (эквивалентно $2 200 за квадратный метр), это ваш шанс владеть кусочком лучшей жизни Будвы.
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