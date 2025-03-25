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Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве

Будва, Черногория
от
$264,323
;
17
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ID: 27304
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In CRM: 2526
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Новый комплекс с собственной инфраструктурой в Будве. Комплекс расположен в черте города на живописном холме. С одной стороны, это позволит жильцам легко и комфортно получить доступ к обширной инфраструктуре Будвы (в радиусе 200 метров расположены магазины, рестораны, кафе, школы, медицинские учреждения), а приятная прогулка до кристально чистых пляжей Будвы займет всего лишь 8-10 минут.

 

С другой стороны, владельцы апартаментов комплекса будут окружены спокойствием и непревзойденным видом на природу, что особенно важно в столь популярном прибрежном месте.

 

Панорамный вид на море открывается с самого нижнего уровня здания, не заслоняемый зданиями впереди. Отсюда открывается захватывающий вид на открытое море, великолепный остров Свети Никола, знаменитый Свети Стефан и очаровательный Старый город с очаровательными горами на заднем плане.

 

Помимо уникального местоположения, комплекс будет оснащен богатой инфраструктурой:

- открытый пейзажный бассейн длиной 25 метров с потрясающим видом на море;

- бассейн, который плавно переходит из внутреннего помещения в открытый с нагреванием воды до 34 градусов, который доступен круглый год;

- спа-комплекс с удобными раздевалками, включающий крытый бассейн длиной около 15 метров, зону джакузи, сауну, хаммам, соляную «пещеру» и массажный кабинет, позволяющий расслабиться и отдохнуть, не выходя из дома;

- тренажерный зал;

- детская игровая комната площадью 50 м2, где ваши дети весело и безопасно проведут время, а вам — немного времени «для себя»;

- конференц-зал, площадью 300 м2 и коворкинг идеально подходят для презентаций, тренингов, деловых встреч и удаленной работы для ИТ-специалистов и других лиц;

- в комплексе предоставляется полный консьерж-сервис: консьерж припаркует ваш автомобиль, поможет с багажом, обеспечит безопасность и чистоту объекта недвижимости, чтобы вам и вашим гостям было максимально комфортно. Кроме того, комплекс предлагает просторные входные группы со стойкой регистрации.

 

Просторная территория вокруг комплекса позволяет подъехать к рецепции на минивэне и специально оборудованном транспорте для людей с ограниченными возможностями, обеспечивая максимальный комфорт для гостей.

 

Половина квартир комплекса имеет очень удобные большие зеленые террасы, на которых можно разместить шезлонги, джакузи, столовую зону и наслаждаться волшебными видами Будвы, даже не выходя из квартиры. На последнем этаже предусмотрены роскошные пентхаусы. Каждый пентхаус будет иметь собственную большую зону отдыха на крыше с джакузи, а также кухню под открытым небом (барный стол, гриль, холодильник). Один из них будет иметь собственный бассейн, а все пентхаусы будут оборудованы каминами. Пентхаусы в нашем комплексе легко могут сравниться с роскошными виллами.

 

Жизнь в этом жилом комплексе сравнима с пребыванием в 5-звездочном отеле. Персонал постоянно находится в комплексе, выдает чистые полотенца, убирает сауну и бассейн, поддерживает чистоту в спортзале и т. д. Кроме того, в комплексе соблюдаются правила поведения, требующие от жителей соблюдать тишину в ночное время. Вечеринки у бассейна и другие нарушения, которые могут поставить под угрозу комфорт других, исключены.

 

Также имеется возможность приобретения кладовых и парковочных мест в подземном гараже.

 


 

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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