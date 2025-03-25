  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Доброта
  4. Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива

Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива

Доброта, Черногория
от
$1,90 млн
;
18
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 27492
ID новостройки на Realting
In CRM: 2488
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Доброта

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Уникальный новый проект в стадии строительства в Которском заливе: поселок из 6 роскошных виллс панорамными видами на залив.

 

Каждая вилла предлагает сочетание современных удобств и традиционной черногорской архитектуры, на фоне Адриатического моря и гор, с захватывающими видами на величественный Которский залив и окружающую природу.

 

Каждая вилла имеет:

·      Просторные жилые пространства, спроектированные в современном стиле с сохранением элементов традиционной черногорской архитектуры

·      Высококачественная отделка с использованием первоклассных материалов

·      Итальянские кухни с премиальной бытовой техникой

·      Электрический подогрев пола

·      Гаражи/крытые паркинги

·      Большие бассейны-инфинити и патио

·      Дополнительные помещения (тренажерный зал/винный погреб/прачечная/кладовая)

 

 

Застройщик предлагает гибкий график оплаты с беспроцентной рассрочкой сроком до 4 лет (!)при первоначальном взносе всего 20%!

 

Проект предоставляет эксклюзивный образ жизни, гармонично сочетающий современную роскошь с богатым культурным наследием и природной красотой Черногории. 

 

Расположение проекта в пешей доступности от очаровательного Старого города Котора, позволяет владельцам вилл погрузиться в яркую историю и культуру Черногории. 

 

Владение виллой в проекте – это не только выбор образа жизни, но и выгодная инвестиция, благодаря популярности Которского залива и высокой арендной доходности и потенциалу ростастоимости недвижимости. 

 

Создайте для себя и близких образ жизни, который гармонично сочетает культурное наследие и природную красоту Черногории с современной роскошью!

 

Местонахождение на карте

Доброта, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Будве
Бечичи, Черногория
от
$306,574
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
Многоквартирный жилой дом Поле
Полье, Черногория
от
$74,168
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива
Доброта, Черногория
от
$1,90 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс в пригороде Тивата
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$115,727
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Площадь 45–181 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень. Апа…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.5
179,029
Квартира 2 комнаты
57.0 – 109.0
253,110 – 617,342
Квартира 3 комнаты
181.0
1,17 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Будва, Черногория
от
$135,014
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс „PIETRA RESIDENCE“ в тихом районе Будвы- Подкошлюн, всего в 4 минутах езды от пляжа и набережной.   На продажу имеются: - апартаменты с 1 спальней 41–43 м2 от 116.004 евро - апартаменты с 2 спальнями 57–77 м2 от 169.537 евро.   Особенности проекта: - подзем…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Котор, Черногория
от
$181,838
Количество этажей 3
Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд.   Это уникальная концепция, которая сочетает в себе роскошь, инвестиции и домашнюю теплоту. Комплекс расположен между горами и Адриатическим морем в окружении природы. Из окон открываются потрясающи…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации