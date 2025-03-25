Жилой комплекс Поселок из 6 роскошных вилл в лучшем месте Которского залива

Уникальный новый проект в стадии строительства в Которском заливе: поселок из 6 роскошных виллс панорамными видами на залив.
Каждая вилла предлагает сочетание современных удобств и традиционной черногорской архитектуры, на фоне Адриатического моря и гор, с захватывающими видами на величественный Которский залив и окружающую природу.
Каждая вилла имеет:
· Просторные жилые пространства, спроектированные в современном стиле с сохранением элементов традиционной черногорской архитектуры
· Высококачественная отделка с использованием первоклассных материалов
· Итальянские кухни с премиальной бытовой техникой
· Электрический подогрев пола
· Гаражи/крытые паркинги
· Большие бассейны-инфинити и патио
· Дополнительные помещения (тренажерный зал/винный погреб/прачечная/кладовая)
Застройщик предлагает гибкий график оплаты с беспроцентной рассрочкой сроком до 4 лет (!)при первоначальном взносе всего 20%!
Проект предоставляет эксклюзивный образ жизни, гармонично сочетающий современную роскошь с богатым культурным наследием и природной красотой Черногории.
Расположение проекта в пешей доступности от очаровательного Старого города Котора, позволяет владельцам вилл погрузиться в яркую историю и культуру Черногории.
Владение виллой в проекте – это не только выбор образа жизни, но и выгодная инвестиция, благодаря популярности Которского залива и высокой арендной доходности и потенциалу ростастоимости недвижимости.
Создайте для себя и близких образ жизни, который гармонично сочетает культурное наследие и природную красоту Черногории с современной роскошью!