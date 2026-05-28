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Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата

Тиват, Черногория
от
$592,165
;
17
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ID: 38156
ID новостройки на Realting
In CRM: 2766
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Премиальный комплекс в центре Тивата.

Современный жилой и коммерческий комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Тивата, всего в нескольких минутах от легендарной марины PortoMontenegro. Проект создан для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, современную архитектуру, развитую инфраструктуру и привлекательные инвестиционные возможности на Адриатическом побережье.

 

В стандартную комплектацию предлагаемых апартаментов входят:
• дизайнерские кухни Gaggenau;
• сантехника Hansgroheи Laufen;
• паркет премиум-класса WeitzerParkett;
• встроенные шкафы;
• интегрированная система кондиционирования воздуха;
• из окон и террас открываются великолепные виды на Адриатическое море, горы и престижную марину PortoMontenegro.

 

Инфраструктура и сервис:
• Панорамный бассейн на крыше
• Подземный паркинг
• Профессиональное управление комплексом
• Охраняемая территория
• Консьерж-сервис.

 

Коммерческая инфраструктура:

На территории комплекса расположены 12 коммерческих помещений премиум-класса, включая:
• винный бар и ресторан высокой кухни;
• бутики и магазины премиальных брендов;
• центр здоровья и красоты;
• стоматологические и wellness-услуги;
• аптека и необходимые сервисы для повседневных нужд жителей комплекса.

Современные офисные помещения создают комфортную среду для ведения бизнеса в престижной локации.

 

Престижное расположение:

Комплекс находится в одном из лучших районов Тивата, обеспечивая быстрый доступ ко всем ключевым объектам инфраструктуры.

В непосредственной близости расположены:
• PortoMontenegroс его яхтенной мариной мирового уровня;
• рестораны высокой кухни и уютные кафе;
• бутики международных брендов;
• пляжи и прогулочные набережные;
• международные аэропорты.

 

Условия оплаты:
Для удобства покупателей предусмотрен поэтапный график оплаты:
• 30% от стоимости недвижимости при подписании договора;
• 25% после завершения основных строительных работ;
• 25% после завершения фасадных работ и установки окон;
• оставшаяся сумма оплачивается при передаче объекта покупателю (этап «под ключ»)

 

Инвестиционный потенциал:

Тиват является одним из самых быстрорастущих и перспективных рынков недвижимости Европы. Благодаря постоянному развитию туристической инфраструктуры, высокому спросу на аренду и стабильному росту стоимости недвижимости, покупка недвижимости в комплексе представляет собой не только возможность комфортной жизни на побережье, но и выгодную долгосрочную инвестицию.

Это сочетание современной архитектуры, премиального сервиса и уникального местоположения в самом центре Адриатики.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$592,165
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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