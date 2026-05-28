Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата

Премиальный комплекс в центре Тивата.
Современный жилой и коммерческий комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Тивата, всего в нескольких минутах от легендарной марины PortoMontenegro. Проект создан для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, современную архитектуру, развитую инфраструктуру и привлекательные инвестиционные возможности на Адриатическом побережье.
В стандартную комплектацию предлагаемых апартаментов входят:
• дизайнерские кухни Gaggenau;
• сантехника Hansgroheи Laufen;
• паркет премиум-класса WeitzerParkett;
• встроенные шкафы;
• интегрированная система кондиционирования воздуха;
• из окон и террас открываются великолепные виды на Адриатическое море, горы и престижную марину PortoMontenegro.
Инфраструктура и сервис:
• Панорамный бассейн на крыше
• Подземный паркинг
• Профессиональное управление комплексом
• Охраняемая территория
• Консьерж-сервис.
Коммерческая инфраструктура:
На территории комплекса расположены 12 коммерческих помещений премиум-класса, включая:
• винный бар и ресторан высокой кухни;
• бутики и магазины премиальных брендов;
• центр здоровья и красоты;
• стоматологические и wellness-услуги;
• аптека и необходимые сервисы для повседневных нужд жителей комплекса.
Современные офисные помещения создают комфортную среду для ведения бизнеса в престижной локации.
Престижное расположение:
Комплекс находится в одном из лучших районов Тивата, обеспечивая быстрый доступ ко всем ключевым объектам инфраструктуры.
В непосредственной близости расположены:
• PortoMontenegroс его яхтенной мариной мирового уровня;
• рестораны высокой кухни и уютные кафе;
• бутики международных брендов;
• пляжи и прогулочные набережные;
• международные аэропорты.
Условия оплаты:
Для удобства покупателей предусмотрен поэтапный график оплаты:
• 30% от стоимости недвижимости при подписании договора;
• 25% после завершения основных строительных работ;
• 25% после завершения фасадных работ и установки окон;
• оставшаяся сумма оплачивается при передаче объекта покупателю (этап «под ключ»)
Инвестиционный потенциал:
Тиват является одним из самых быстрорастущих и перспективных рынков недвижимости Европы. Благодаря постоянному развитию туристической инфраструктуры, высокому спросу на аренду и стабильному росту стоимости недвижимости, покупка недвижимости в комплексе представляет собой не только возможность комфортной жизни на побережье, но и выгодную долгосрочную инвестицию.
Это сочетание современной архитектуры, премиального сервиса и уникального местоположения в самом центре Адриатики.