Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата

Премиальный комплекс в центре Тивата.

Современный жилой и коммерческий комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Тивата, всего в нескольких минутах от легендарной марины PortoMontenegro. Проект создан для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, современную архитектуру, развитую инфраструктуру и привлекательные инвестиционные возможности на Адриатическом побережье.

В стандартную комплектацию предлагаемых апартаментов входят:

• дизайнерские кухни Gaggenau;

• сантехника Hansgroheи Laufen;

• паркет премиум-класса WeitzerParkett;

• встроенные шкафы;

• интегрированная система кондиционирования воздуха;

• из окон и террас открываются великолепные виды на Адриатическое море, горы и престижную марину PortoMontenegro.

Инфраструктура и сервис:

• Панорамный бассейн на крыше

• Подземный паркинг

• Профессиональное управление комплексом

• Охраняемая территория

• Консьерж-сервис.

Коммерческая инфраструктура:

На территории комплекса расположены 12 коммерческих помещений премиум-класса, включая:

• винный бар и ресторан высокой кухни;

• бутики и магазины премиальных брендов;

• центр здоровья и красоты;

• стоматологические и wellness-услуги;

• аптека и необходимые сервисы для повседневных нужд жителей комплекса.

Современные офисные помещения создают комфортную среду для ведения бизнеса в престижной локации.

Престижное расположение:

Комплекс находится в одном из лучших районов Тивата, обеспечивая быстрый доступ ко всем ключевым объектам инфраструктуры.

В непосредственной близости расположены:

• PortoMontenegroс его яхтенной мариной мирового уровня;

• рестораны высокой кухни и уютные кафе;

• бутики международных брендов;

• пляжи и прогулочные набережные;

• международные аэропорты.

Условия оплаты:

Для удобства покупателей предусмотрен поэтапный график оплаты:

• 30% от стоимости недвижимости при подписании договора;

• 25% после завершения основных строительных работ;

• 25% после завершения фасадных работ и установки окон;

• оставшаяся сумма оплачивается при передаче объекта покупателю (этап «под ключ»)

Инвестиционный потенциал:

Тиват является одним из самых быстрорастущих и перспективных рынков недвижимости Европы. Благодаря постоянному развитию туристической инфраструктуры, высокому спросу на аренду и стабильному росту стоимости недвижимости, покупка недвижимости в комплексе представляет собой не только возможность комфортной жизни на побережье, но и выгодную долгосрочную инвестицию.

Это сочетание современной архитектуры, премиального сервиса и уникального местоположения в самом центре Адриатики.