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Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA
DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейского рынка — уютные
апартаменты от 34 м² с функциональными планировочными решениями.
Локация
Одна из самых видовых и удобных локаций города Budva.
BUDVA по праву считается одним из самых кр…
Продажа виллы в элитном посёлке. Близикуче, с невероятным видом на море и горы
Площадь земли 403 м2
Площадь дома 231 м2
2 паркинг места
Бассйе 7×5 м
Дом построен с учётом сейсмологических особенностей страны из качественных материалов
Средняя стоимость аренды такого дома 35…
ПРОДАЖА квартир в БУДВА ЦЕНТАР?
Местоположение: Центр Будвы
До моря и до Старого Града: 5 минут пешком.
Элитный жилой комплекс BUDVA CENTAR расположен так же
в очереди к туристическим достопримечательностям (роскошные пляжи, рестораны, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pijaca).
…
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря.
Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные д…
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Агентство
VALUE.ONE
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Продаются квартиры 1+1, 2+1, 3+1 площадью от 52 до 112 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в живописном районе Будвы Видиковац.
Апартаменты расположены в 5-этажном доме. Планировка квартиры очень ф…
Продажа в новом достроенном доме, пригород Будвы Ластва
6 квартир по 79 м2,
3 спальные кшинаты и гостинная с 2 санузлами и Бассейном
Рядом магазины, Техномакс, заправка
До торгового центра 10 мин
Налог 3 процента платит покупатель!
Цена 107 500 евро
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость
2 спальни 1 санузел
Цена кв м 2500 м
Дом на этапе окончания 2024 г
При покупке вы не платите налог в 3 %