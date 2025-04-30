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Продажа новостроек в Будве

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Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 51–78 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейского рынка — уютные апартаменты от 34 м² с функциональными планировочными решениями. Локация Одна из самых видовых и удобных локаций города Budva. BUDVA по праву считается одним из самых кр…
Застройщик
Deluxe estate Montenegro
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Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Будва, Черногория
от
$925,372
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продажа виллы в элитном посёлке. Близикуче, с невероятным видом на море и горы Площадь земли 403 м2 Площадь дома 231 м2 2 паркинг места Бассйе 7×5 м Дом построен с учётом сейсмологических особенностей страны из качественных материалов Средняя стоимость аренды такого дома 35…
Агентство
Montenegro Intel city
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Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
ПРОДАЖА квартир в БУДВА ЦЕНТАР? Местоположение: Центр Будвы До моря и до Старого Града: 5 минут пешком. Элитный жилой комплекс BUDVA CENTAR расположен так же  в очереди к туристическим достопримечательностям (роскошные пляжи, рестораны, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pijaca). …
Агентство
Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Riviera
Жилой комплекс Riviera
Будва, Черногория
от
$485,915
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 15
Площадь 61–119 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Riviera и пятизвёздочный отель — роскошная жизнь на берегу Адриатического моря. Riviera — это воплощение премиального стиля жизни в самом сердце Будванской Ривьеры. Уникальное расположение прямо на берегу моря, современная архитектура от «İki Design Group» и продуманные д…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продаются квартиры 1+1, 2+1, 3+1 площадью от 52 до 112 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в живописном районе Будвы Видиковац. Апартаменты расположены в 5-этажном доме. Планировка квартиры очень ф…
Агентство
Montenegro Intel city
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Клубный дом Verona house
Клубный дом Verona house
Будва, Черногория
от
$117,467
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Продажа в новом достроенном доме, пригород Будвы Ластва 6 квартир по 79 м2, 3 спальные кшинаты и гостинная с 2 санузлами и Бассейном Рядом магазины, Техномакс, заправка До торгового центра 10 мин Налог 3 процента платит покупатель!  Цена 107 500 евро
Агентство
Montenegro Intel city
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Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %
Агентство
Montenegro Intel city
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