Жилой комплекс Boka Verde

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Boka Verde — современный жилой комплекс в Тивате
Boka Verde — новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одной из самых востребованных локаций Тивата, напротив парка Жупа и всего в нескольких минутах от моря, центра города и яхтенной марины Porto Montenegro. Проект создан по концепции «город-парк», объединяющей современную архитектуру, приватность и большое количество зелёных общественных пространств.
Комплекс состоит из 10 малоэтажных зданий и всего 50 резиденций, что обеспечивает камерную атмосферу, высокий уровень комфорта и ощущение приватности. Архитектурная концепция разработана международным бюро Semrén & Månsson и вдохновлена природой Черногории — сочетанием моря, гор, натурального камня и средиземноморской растительности.
Особенностью проекта является полностью пешеходная внутренняя территория без автомобилей. Все парковочные места расположены в подземном уровне, благодаря чему центральное пространство комплекса отведено под благоустроенный парк с бассейном, зонами отдыха и прогулочными аллеями.
Инфраструктура комплекса:
открытый бассейн для резидентовблагоустроенный внутренний паркдетская игровая площадкаспортивная площадка для тренировок на открытом воздухезоны отдыха и общения на территории комплексазона BBQ и каминная зоналандшафтное озеленение с системой автоматического поливазакрытая территорияподземный паркинг с прямым доступом к зданиямзарядные станции для электромобилейвидеонаблюдение и контроль доступаТипы недвижимости:
квартиры с собственными садами на первом этаже (Garden Apartments)квартиры с зелёными террасами (Floating Garden Apartments)пентхаусы с просторными террасами и приватными rooftop-зонами (Sky Garden Penthouses)Преимущества локации:
парк Жупа — через дорогупляж Белане — около 600 мцентр Тивата — около 10 минут пешкомPorto Montenegro — около 10 минут пешкоммарина Калимань — около 5 минут пешкоммеждународный аэропорт Тиват — около 5 минут на автомобилемеждународные школы и частные клиники — в непосредственной близостиТехническое оснащение и отделка:
Квартиры передаются с премиальной чистовой отделкой: деревянный паркет в жилых помещениях, крупноформатный керамогранит, алюминиевые окна, скрытая система кондиционирования, тёплые полы в зонах с плиточным покрытием, сантехника премиального класса, оптоволоконный интернет и система видеодомофона.
Boka Verde создан для тех, кто ищет сочетание современной архитектуры, развитой инфраструктуры, зелёного окружения и удобного расположения в одном из самых динамично развивающихся городов Черногории. Комплекс одинаково подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций с целью получения дохода от аренды.
Возможно приобретение паркинг места, стоимость – 25000 евро.
Местонахождение на карте
Тиват, Черногория
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