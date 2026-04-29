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Жилой комплекс Boka Verde

Тиват, Черногория
от
$275,255
;
5
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ID: 38126
ID новостройки на Realting
In CRM: 26
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Boka Verde — современный жилой комплекс в Тивате Boka Verde — новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одной из самых востребованных локаций Тивата, напротив парка Жупа и всего в нескольких минутах от моря, центра города и яхтенной марины Porto Montenegro. Проект создан по концепции «город-парк», объединяющей современную архитектуру, приватность и большое количество зелёных общественных пространств. Комплекс состоит из 10 малоэтажных зданий и всего 50 резиденций, что обеспечивает камерную атмосферу, высокий уровень комфорта и ощущение приватности. Архитектурная концепция разработана международным бюро Semrén & Månsson и вдохновлена природой Черногории — сочетанием моря, гор, натурального камня и средиземноморской растительности. Особенностью проекта является полностью пешеходная внутренняя территория без автомобилей. Все парковочные места расположены в подземном уровне, благодаря чему центральное пространство комплекса отведено под благоустроенный парк с бассейном, зонами отдыха и прогулочными аллеями. Инфраструктура комплекса: открытый бассейн для резидентовблагоустроенный внутренний паркдетская игровая площадкаспортивная площадка для тренировок на открытом воздухезоны отдыха и общения на территории комплексазона BBQ и каминная зоналандшафтное озеленение с системой автоматического поливазакрытая территорияподземный паркинг с прямым доступом к зданиямзарядные станции для электромобилейвидеонаблюдение и контроль доступаТипы недвижимости: квартиры с собственными садами на первом этаже (Garden Apartments)квартиры с зелёными террасами (Floating Garden Apartments)пентхаусы с просторными террасами и приватными rooftop-зонами (Sky Garden Penthouses)Преимущества локации: парк Жупа — через дорогупляж Белане — около 600 мцентр Тивата — около 10 минут пешкомPorto Montenegro — около 10 минут пешкоммарина Калимань — около 5 минут пешкоммеждународный аэропорт Тиват — около 5 минут на автомобилемеждународные школы и частные клиники — в непосредственной близостиТехническое оснащение и отделка: Квартиры передаются с премиальной чистовой отделкой: деревянный паркет в жилых помещениях, крупноформатный керамогранит, алюминиевые окна, скрытая система кондиционирования, тёплые полы в зонах с плиточным покрытием, сантехника премиального класса, оптоволоконный интернет и система видеодомофона. Boka Verde создан для тех, кто ищет сочетание современной архитектуры, развитой инфраструктуры, зелёного окружения и удобного расположения в одном из самых динамично развивающихся городов Черногории. Комплекс одинаково подходит как для постоянного проживания, так и для инвестиций с целью получения дохода от аренды.  Возможно приобретение паркинг места, стоимость – 25000 евро.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Boka Verde
Тиват, Черногория
от
$275,255
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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