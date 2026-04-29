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Жилой комплекс New Becici - 60K

Boreti, Черногория
от
$143,363
;
11
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ID: 38113
ID новостройки на Realting
In CRM: 10
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti
  • Адрес
    XLIV ulica, s 42 ANATOLIA New Becici

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Комплекс Bečići 60K — это не просто новостройка, а настоящий курортный город в одном из самых престижных мест Будванской ривьеры. Расположенный на холме всего в трёхстах метрах от пляжа, он занимает участок около 60 000 м² и состоит из нескольких современных корпусов и отельного блока. Отсюда открываются панорамные виды на Адриатическое море, а сама локация дарит сочетание тишины горного воздуха и близости к жизни Будвы. В комплексе доступен широкий широкий выбор жилья: от компактных студий до просторных апартаментов с несколькими спальнями. Все квартиры сдаются с высококачественной «чистовой» отделкой, оборудованными санузлами и кондиционерами, а благодаря выгодной ориентации жильё будет наполнено солнцем и открывать виды на море.  Комплекс также оснащен развитой, придомовой инфраструктурой.  На первых этажах разместятся большой супермаркет, несколько магазинов и фитнес‑центр, а территорию украсят ресторан и бассейн. Для машин предусмотрены многоуровневые подземные паркинги, а безопасность обеспечат охрана и консьерж‑сервис. Иными словами, всё необходимое для жизни, отдыха и бизнеса находится под рукой — вам даже не придётся покидать комплекс. Учитывая престижность района, шаговую доступность моря и развитую собственную инфраструктуру, Bečići 60K является одним из самых привлекательных предложений на рынке. Комплекс сочетает высокий уровень комфорта, яркую курортную атмосферу и потенциал роста стоимости, поэтому подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду или перепродажи в будущем.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 42.0 – 57.5
Цена за м², USD 3,413 – 3,671
Цена квартиры, USD 143,363 – 210,947
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 42.0
Цена за м², USD 3,606
Цена квартиры, USD 151,437

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс New Becici - 60K
Boreti, Черногория
от
$143,363
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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