Жилой комплекс New Becici - 60K

Комплекс Bečići 60K — это не просто новостройка, а настоящий курортный город в одном из самых престижных мест Будванской ривьеры. Расположенный на холме всего в трёхстах метрах от пляжа, он занимает участок около 60 000 м² и состоит из нескольких современных корпусов и отельного блока. Отсюда открываются панорамные виды на Адриатическое море, а сама локация дарит сочетание тишины горного воздуха и близости к жизни Будвы. В комплексе доступен широкий широкий выбор жилья: от компактных студий до просторных апартаментов с несколькими спальнями. Все квартиры сдаются с высококачественной «чистовой» отделкой, оборудованными санузлами и кондиционерами, а благодаря выгодной ориентации жильё будет наполнено солнцем и открывать виды на море. Комплекс также оснащен развитой, придомовой инфраструктурой. На первых этажах разместятся большой супермаркет, несколько магазинов и фитнес‑центр, а территорию украсят ресторан и бассейн. Для машин предусмотрены многоуровневые подземные паркинги, а безопасность обеспечат охрана и консьерж‑сервис. Иными словами, всё необходимое для жизни, отдыха и бизнеса находится под рукой — вам даже не придётся покидать комплекс. Учитывая престижность района, шаговую доступность моря и развитую собственную инфраструктуру, Bečići 60K является одним из самых привлекательных предложений на рынке. Комплекс сочетает высокий уровень комфорта, яркую курортную атмосферу и потенциал роста стоимости, поэтому подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду или перепродажи в будущем.