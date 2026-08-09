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Новостройки в Тивате, Черногория

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Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Жилой комплекс Апартаменты в Tivat Hotel and Residences под управлением Radisson Blu
Тиват, Черногория
от
$406,695
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Площадь 47–81 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в премиальном ЖК в новом районе Тивата под управлением Radisson Blu! Комплекс спроектирован по международном стандартам для отелей 5*. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий и включает 33 брендированные резиденции. Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0
411,390
Квартира 2 комнаты
81.0
713,850
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$115,160
Год сдачи 2026
Площадь 53–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0 – 88.0
280,017 – 410,691
Квартира 2 комнаты
71.0 – 124.0
370,061 – 569,916
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Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$205,984
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 50–81 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи перв…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
50.0
229,112
Квартира 2 комнаты
65.0 – 81.0
283,970 – 416,490
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Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$881,695
Площадь 69–281 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.   Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использовани…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
865,769
Квартира 2 комнаты
116.0
1,94 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,05 млн
Коммерческое помещение
81.0 – 164.0
3,26 млн – 3,42 млн
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Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$312,902
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 56–102 м²
3 объекта недвижимости 3
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0
317,923
Квартира 2 комнаты
101.0 – 102.0
461,567 – 479,412
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Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 180 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
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Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Премиальный комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$593,292
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 47–243 м²
5 объектов недвижимости 5
Премиальный комплекс в центре Тивата. Современный жилой и коммерческий комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре Тивата, всего в нескольких минутах от легендарной марины PortoMontenegro. Проект создан для тех, кто ценит высокий уровень комфорта, современную архитектуру, развиту…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0 – 73.0
601,068 – 866,925
Квартира 2 комнаты
110.0
1,32 млн
Квартира 3 комнаты
171.0
2,20 млн
Квартира 5 комнат
243.0
4,57 млн
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Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$340,175
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 70–131 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0 – 83.0
340,990 – 396,705
Квартира 2 комнаты
131.0
647,304
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Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Показать все Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
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Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Показать все Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%. В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму. Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией. Дополнительно: два…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Показать все Жилой комплекс Tivat Gardens
Жилой комплекс Tivat Gardens
Тиват, Черногория
от
$124,885
Год сдачи 2026
1 объект недвижимости 1
Комплекс «Tivat Gardens» — это элитный закрытый жилой комплекс, выполненный в современном архитектурном стиле. Расположенный на тихом участке поблизости от городского парка Тивата и престижной гавани Porto Montenegro, поэтому жильцы имеют доступ как к прогулочным зонам, так и к ресторанам и …
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Показать все Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Жилой комплекс Porto-Montenegro-апартаменты в Vero&Versa Residences
Тиват, Черногория
от
$449,786
Год сдачи 2028
Количество этажей 5
Площадь 67–99 м²
2 объекта недвижимости 2
Vero&Versa Residences — новый премиальный жилой проект, расположенный в самом сердце Porto Montenegro, в непосредственной близости от моря, яхтенной марины, магазинов, велнес-центра, культурных и развлекательных заведений и всей инфраструктуры. Апартаменты идеально подойдут для тех, кто …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
619,562
Квартира 2 комнаты
99.0
960,553
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Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Жилой комплекс премиум-класса в Донья Ластва, Тиват.
Тиват, Черногория
от
$138,626
Год сдачи 2026
Сопровождение сделки “под ключ” — бесплатно для покупателя! О комплексе: Новый жилой комплекс из двух зданий в живописном районе Тивата Апартаменты с 1–2 спальнями, просторными гостиными и террасами; квартиры на 1 этаже с личным патио Панорамное остекление, много …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. По соседству расположены магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному расположению окон дома и использова…
Агентство
Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$163,012
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в самом сердце живописного пригорода Тивата, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата.   Комплекс состоит из шести уникальных зданий, которые объединяют в себе 54 апартамента площадью от 37 до 76 м²,  предлагая большой выбор планировочных решений как для инди…
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Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$659,461
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 236–286 м²
2 объекта недвижимости 2
Летнее специальное предложение!   Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие ви…
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Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$398,638
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Показать все Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$787,883
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 99–140 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
99.0 – 134.0
787,168 – 1,10 млн
Квартира 3 комнаты
140.0
894,204
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Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$195,870
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 42–76 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.   Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.   Общ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
42.3
157,588
Квартира 2 комнаты
76.0
317,872
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$114,562
Количество этажей 6
Площадь 44–109 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
177,662
Квартира 2 комнаты
86.0 – 109.0
361,450 – 612,627
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VALUE.ONE
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Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Показать все Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Жилой комплекс Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, около Porto Montenegro
Тиват, Черногория
от
$236,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Продаются апартаменты в эксклюзивном комплексе, всего в нескольких минутах ходьбы от Porto Montenegro и центра Тивата. Особенности: Вид на зелёную зону Župa Park Современная архитектура, интегрированная в природу Просторные светлые апартаменты с террасами …
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$183,045
Год сдачи 2025
Площадь 44–72 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной ст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
183,306
Квартира 2 комнаты
72.0
298,026
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Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Жилой комплекс Boka Verde
Тиват, Черногория
от
$276,667
Год сдачи 2028
1 объект недвижимости 1
Boka Verde — современный жилой комплекс в Тивате Boka Verde — новый жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одной из самых востребованных локаций Тивата, напротив парка Жупа и всего в нескольких минутах от моря, центра города и яхтенной марины Porto Montenegro. Проект создан по концеп…
Агентство
MD Realty
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Продаются новые таунхаусы в жилом комплексе премиум-класса Ластва Парк, Тиват.   Элитный район Донья Ластва, в окружении зелени и с видом на море и горы   ?Площадь 154 до 204 м² 3 этажа ?2,3 спальни ?4 санузла ?Кухня ?Терраса с панорамным видом ?Гараж на 2 места…
Агентство
Montenegro Intel city
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Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Клубный дом ТИВАТ, КЛУБНЫЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$145,776
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
?Тиват  Апартаменты находятся в тихом месте, в сосновом лесу. В последовательном режиме находятся магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро.  В апартаментах горит дневной свет благодаря удачному расположению дома и использованию панорамных окон. Из каж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
120.0
279,728
Агентство
Montenegro Intel city
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Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Жилой комплекс Donja Lastva, Tivat Municipality
Тиват, Черногория
от
$295,133
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продается двухкомнатная квартира площадью 67 квадратных метров в строящемся современном жилом комплексе класса Business Plus с бассейном и закрытой территорией, расположенном в новом живописном районе Тивата Доня Ластва. Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома. Планировка квартиры оч…
Агентство
Montenegro Intel city
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