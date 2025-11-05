Квартира в новостройке ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!

ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!

Новый дом 2020 года постройки — качественная застройка в современном районе рядом с комплексом Monte Dreams. Дом заселен на 80%.

До моря всего 800 м, рядом магазины и вся необходимая инфраструктура.

В продаже доступны варианты:

• 1 спальня — 51 м², цена 132 600 € (2600 €/м²)

• 2 спальни — 63 м², цена 166 900 € (2650 €/м²)

Таких цен сейчас нет даже на стадии котлована. Спешите — осталось всего несколько квартир!

Из окон открывается прямой панорамный вид на Адриатическое море.

Квартиры полностью готовы к проживанию: требуется только установка встроенной кухни и мебели.

Наше агентство предоставляет услуги по комплектации и управлению вашей недвижимостью — от дизайна до сдачи в аренду.

Свяжитесь с нами уже сегодня и выберите квартиру своей мечты в Бечичи!