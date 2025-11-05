  1. Realting.com
Квартира в новостройке ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!

Бечичи, Черногория
от
$152,798
от
$2,996/м²
;
10
ID: 32929
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!

Новый дом 2020 года постройки — качественная застройка в современном районе рядом с комплексом Monte Dreams. Дом заселен на 80%.
До моря всего 800 м, рядом магазины и вся необходимая инфраструктура.

В продаже доступны варианты:
• 1 спальня — 51 м², цена 132 600 € (2600 €/м²)
• 2 спальни — 63 м², цена 166 900 € (2650 €/м²)

Таких цен сейчас нет даже на стадии котлована. Спешите — осталось всего несколько квартир!

Из окон открывается прямой панорамный вид на Адриатическое море.

Квартиры полностью готовы к проживанию: требуется только установка встроенной кухни и мебели.

Наше агентство предоставляет услуги по комплектации и управлению вашей недвижимостью — от дизайна до сдачи в аренду.

Свяжитесь с нами уже сегодня и выберите квартиру своей мечты в Бечичи!

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Вы просматриваете
Квартира в новостройке ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Бечичи, Черногория
от
$152,798
Другие комплексы
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Показать все Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$107,441
Количество этажей 4
Площадь 43–116 м²
44 объекта недвижимости 44
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
142,893
Квартира 2 комнаты
48.0 – 92.0
162,984 – 348,286
Квартира 3 комнаты
66.0 – 116.0
168,559 – 415,911
Квартира 4 комнаты
87.0
250,630
Агентство
eNovogradnja
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$230,447
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 67–129 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс в самом центре Будвы «ROYAL CENTRAL RESIDENCE» от ведущего застройщика Будванской ривьеры. Проект отличается месторасположением и изящным архитектурным дизайном. Современный стиль, просторные комнаты, высокое качество строительства и отделочных работ.   Данное пред…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0
431,496
Квартира 3 комнаты
129.0
831,308
Агентство
VALUE.ONE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$117,908
Количество этажей 6
Площадь 44–181 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
177,112
Квартира 2 комнаты
57.0 – 109.0
225,970 – 610,731
Квартира 3 комнаты
181.0
1,16 млн
Агентство
VALUE.ONE
