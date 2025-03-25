Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве

Апартаменты в новом комплексе в Будве.
Современный жилой комплекс в тихом и зелёном районе Будвы Бабин До с живописными горными пейзажами и видом на море. Уникальное расположение в верхней части города обеспечивает не только уединение и тишину, но и панорамные виды на побережье. Комплекс будет строиться поэтапно, в три очереди.
Дом относится к первой очереди строительства (корпус F) и уже реализуется — завершение запланировано на конец 2026 года. Здания будут расположены террасами на склоне, одна над другой, что гарантирует отличную инсоляцию и открытые виды даже с нижних этажей.
Преимущества комплекса:
• Тихий район с природным ландшафтом и морским воздухом
• Вид на море и горы из большинства квартир
• Современная архитектура и продуманное зонирование
• Жилая площадь 1 очереди – 5 655 м², общая площадь комплекса – около 30 000 м²
• Этажность зданий – 4–5 этажей, на верхних — пентхаусы
• Подземный паркинг, а также гостевые парковочные места на территории
• Лифты в каждом корпусе
• Охраняемая территория.
Особенности:
• Квартиры с чистовой отделкой
• Эргономичные планировки
• Качественные материалы строительства
• Инфраструктура комплекса ориентирована на комфортное проживание и высокий уровень безопасности.
Этот проект — отличная возможность приобрести недвижимость в развивающемся районе Будвы с потенциалом роста и удобным доступом ко всей городской инфраструктуре и побережью.
В доме доступны следующие квартиры: квартира с одной спальней, квартира с двумя спальнями и пентхаус.