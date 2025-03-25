  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве

Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве

Будва, Черногория
от
$159,328
;
13
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27294
ID новостройки на Realting
In CRM: 2631
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Апартаменты в новом комплексе в Будве.

Современный жилой комплекс в тихом и зелёном районе Будвы Бабин До с живописными горными пейзажами и видом на море. Уникальное расположение в верхней части города обеспечивает не только уединение и тишину, но и панорамные виды на побережье. Комплекс будет строиться поэтапно, в три очереди.

Дом относится к первой очереди строительства (корпус F) и уже реализуется — завершение запланировано на конец 2026 года. Здания будут расположены террасами на склоне, одна над другой, что гарантирует отличную инсоляцию и открытые виды даже с нижних этажей.

 

Преимущества комплекса:
• Тихий район с природным ландшафтом и морским воздухом
• Вид на море и горы из большинства квартир
• Современная архитектура и продуманное зонирование
• Жилая площадь 1 очереди – 5 655 м², общая площадь комплекса – около 30 000 м²
• Этажность зданий – 4–5 этажей, на верхних — пентхаусы
• Подземный паркинг, а также гостевые парковочные места на территории
• Лифты в каждом корпусе
• Охраняемая территория.

 

Особенности:
• Квартиры с чистовой отделкой
• Эргономичные планировки
• Качественные материалы строительства
• Инфраструктура комплекса ориентирована на комфортное проживание и высокий уровень безопасности.

 

Этот проект — отличная возможность приобрести недвижимость в развивающемся районе Будвы с потенциалом роста и удобным доступом ко всей городской инфраструктуре и побережью.

В доме доступны следующие квартиры: квартира с одной спальней, квартира с двумя спальнями и пентхаус.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Жилой комплекс с бассейном и SPA в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$195,583
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Тиват, Черногория
от
$587,217
Многоквартирный жилой дом Жилой комплекс "N-Bar"
Бар, Черногория
от
$166,752
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$159,328
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Жилой комплекс Новый жилой комплекс PIETRA RESIDENCE
Будва, Черногория
от
$134,078
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс „PIETRA RESIDENCE“ в тихом районе Будвы- Подкошлюн, всего в 4 минутах езды от пляжа и набережной.   На продажу имеются: - апартаменты с 1 спальней 41–43 м2 от 116.004 евро - апартаменты с 2 спальнями 57–77 м2 от 169.537 евро.   Особенности проекта: - подзем…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Многоквартирный жилой дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$202,446
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и з…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации