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Офисы в Черногории

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7
Будва
14
Бар
3
Тиват
3
74 объекта найдено
Офис 18 м² в Будва, Черногория
Офис 18 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
В самом центре Будвы, в престижном районе Centar офисное помещение площадью 18 м2. Объект ра…
$85,532
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Офис 982 м² в Черногория
Офис 982 м²
Черногория
Площадь 982 м²
Для аренды — полностью меблированные офисные помещения площадью 98 м2, расположенные в район…
$2,329
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Офис 2 542 м² в Подгорица, Черногория
Офис 2 542 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 2 542 м²
A modern Grade A office building with a total gross area of 2,542 m², available for sale or …
$1
НДС
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TekceTekce
Офис 83 м² в Бар, Черногория
Офис 83 м²
Бар, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Коммерческое помещение в самом центре Бара, площадью 83м2. Две комнаты, санузел. Электричест…
$207,330
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Офис 80 м² в Черногория
Офис 80 м²
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира площадью 80 м2 доступна для аренды на высоком первом этаже первого зеленого здания …
$1,167
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Офис 752 м² в Черногория
Офис 752 м²
Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 752 м²
Офисное пространство для аренды, 75 м2, City kvart, Подгорица
$992
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Офис 191 м² в Подгорица, Черногория
Офис 191 м²
Подгорица, Черногория
Площадь 191 м²
Офисное помещение для аренды 191 м2, Capital Plaza, Подгорица
$5,254
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Офис 70 м² в Будва, Черногория
Офис 70 м²
Будва, Черногория
Площадь 70 м²
Новый адрес для Вашего бизнеса в Черногории с видом на море! Будва, строгий центр города. О…
$366,560
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Офис 660 м² в Boreti, Черногория
Офис 660 м²
Boreti, Черногория
Площадь 660 м²
Цена за 1 м2. Коммерческие помещения площадью 440м2 и 220м2 в известном комплексе Belvedere …
$2,472
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Офис 200 м² в Черногория
Офис 200 м²
Черногория
Площадь 200 м²
Размер:Первый этаж: 100 м2Подвал: 100 м2Терраса: 100 м2Ежемесячная аренда: €2500 + НДСОсновн…
$2,911
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Офис 51 м² в Тиват, Черногория
Офис 51 м²
Тиват, Черногория
Площадь 51 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$176,188
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Офис 892 м² в Черногория
Офис 892 м²
Черногория
Площадь 892 м²
2 туалета2 2 Кондиционер4 камеры4 парковочных местаЕсть 2 окна, которые можно открыть
$1,051
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Офис 12 м² в Бар, Черногория
Офис 12 м²
Бар, Черногория
Площадь 12 м²
Место в гараже площадью 12м2. Комплекс PAMC Residence построен по современным мировым станда…
$20,966
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Офис 45 м² в Черногория
Офис 45 м²
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Офисное помещение для аренды, Будва 46м2
$1,401
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Офис 500 м² в Черногория
Офис 500 м²
Черногория
Площадь 500 м²
Исключительное бизнес-пространство площадью 500 м2 расположено на Булевар Светог Петра Цетин…
$8,734
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Офис 28 м² в Черногория
Офис 28 м²
Черногория
Площадь 28 м²
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами
$466
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Офис 153 м² в Черногория
Офис 153 м²
Черногория
Площадь 153 м²
Эта современная коммерческая недвижимость, расположенная в эксклюзивной деловой зоне Master …
$2,919
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Офис 28 м² в Черногория
Офис 28 м²
Черногория
Площадь 28 м²
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами
$467
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Офис 47 м² в Тиват, Черногория
Офис 47 м²
Тиват, Черногория
Площадь 47 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$182,995
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Офис 18 м² в Петровац, Черногория
Офис 18 м²
Петровац, Черногория
Площадь 18 м²
Парковочное место в гараже, расположенное в жилом доме на -2 этаже. Площадь по документам 18…
$18,037
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Офис 96 м² в Черногория
Офис 96 м²
Черногория
Площадь 96 м²
Для аренды: 93 м2 коммерческих площадей в выгодном месте, непосредственно на главном бульвар…
$1,747
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Офис 96 м² в Черногория
Офис 96 м²
Черногория
Площадь 96 м²
Для аренды: 93 м2 коммерческих площадей в выгодном месте, непосредственно на главном бульвар…
$1,751
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Офис 80 м² в Черногория
Офис 80 м²
Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Коммерческое пространство площадью 80 м2 доступно для аренды в отличном месте в Stari Aerodr…
$817
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Офис 502 412 м² в Черногория
Офис 502 412 м²
Черногория
Площадь 502 412 м²
Два коммерческих пространства, одно 50 м2, а другое 41 м2. Они находятся рядом друг с другом…
$12
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Офис 70 м² в Черногория
Офис 70 м²
Черногория
Площадь 70 м²
Откройте для себя яркое и функциональное офисное пространство площадью 70 м2, идеально подхо…
$1,402
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Офис 282 м² в Черногория
Офис 282 м²
Черногория
Площадь 282 м²
Коммерческое помещение площадью 282 м2 доступно для аренды в Stari Aerodrom, Bemax Building.…
$5,241
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Офис 16 м² в Будва, Черногория
Офис 16 м²
Будва, Черногория
Площадь 16 м²
Закрытый гараж 16м2 в районе Дубовица. Установлена закрывающаяся система с пульта. Состояние…
$29,675
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Офис 982 м² в Черногория
Офис 982 м²
Черногория
Площадь 982 м²
Для аренды — полностью меблированные офисные помещения площадью 98 м2, расположенные в район…
$2,335
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Офис 190 м² в Черногория
Офис 190 м²
Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Полностью отремонтированное и оснащенное современным оборудованием коммерческое пространство…
$1,689
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Офис 800 м² в Черногория
Офис 800 м²
Черногория
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Этаж 2
Продается офисное помещение площадью 800 м2, идеально расположенное рядом с главной дорогой …
$1,21 млн
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Типы недвижимости в Черногории

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
производственные здания
доходные дома
инвестиционная недвижимость
магазины
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