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Черногория
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Продажа офисных помещений в Черногории
Будва
6
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6 объектов найдено
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ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА
Тиват, Черногория
50 м²
Коммерческие помещения площадью от 50 м2 до 222 м2. Идеальная инфраструктура Этот клубны…
€750,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867
info@velesdar.eu
Офис с кондиционером, с общественной парковкой
Будва, Черногория
161 м²
Продается просторное офисное помещение площадью 161 м2 в Будве, район Вавилония.Объект подхо…
€408,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Офис с кондиционером
Будва, Черногория
42 м²
Продается квартира с одной спальней 44м2 на первой линии моря в Рафаиловичи.Структура: Гости…
€96,600
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Офис 1 ванная
Будва, Черногория
1
70 м²
Одно из основных преимуществ данного помещения – его расположение в центре города Будва. Это…
€300,000
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Офис с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
52 м²
Общая площадь 52 кв.м. Высота потолков 6 метров Расстояние до моря и променадной зоны …
€520,000
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Офис с парковкой
Будва, Черногория
70 м²
Офис класса люкс в бизнес центре TQ Plaza, общей площадью 70 м кв. Престижное местоположение…
€315,000
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