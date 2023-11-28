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1 084 объекта найдено
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
6
6
493 м²
3
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Трехэтажная вилла общей площа…
€450,000
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Вилла 3 спальни
Kunje, Черногория
3
285 м²
NUM 4852 Продается двухэтажная вилла с бассейном на побережье в Утьехе. Площадь виллы со…
€1,62 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шушань, Черногория
6
3
240 м²
3
Современная вилла с бассейном в Черногории с возможностью круглогодичного обслуживания для В…
€570,000
2
1
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1
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
4
2
118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
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Агентство
Vito Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38269855586
+38269233141
my2ndhome.mne@gmail.com
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kostanjica, Черногория
4
3
235 м²
2/3
Продается шикарная вилла на первой береговой линии в Бока-Которской бухте. Первая линия у…
€650,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
4
2
170 м²
2
Новая вилла на продажу в районе Старого бара. Смотрите вид и вид на горы. Бассейн 6х4 метр…
€320,000
2
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Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
3
199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 1…
€600,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Вилла 8 ванных с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Шушань, Черногория
8
500 м²
Продается вилла, удобная как для постоянного проживания, так и для арендного бизнеса. Пл…
€430,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38267802627
Lanalazana@gmail.com
Вилла 8 спален
Будва, Черногория
8
5
518 м²
Представьте, что вы открываете ворота этого уникального объекта, и перед вами раскрывается н…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
5
4
300 м²
К продаже представлена эксклюзивная вилла класса люкс, расположенная в престижном поселке Ск…
€1,60 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
3
236 м²
Продажа новой виллы в поселке Кавач. Кавач является частью муниципалитета Котор, но распо…
€690,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
3
2
160 м²
Новая вилла в поселке Ивановичи построена и меблирована в 2022 году. Находится примерно в 15…
€550,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Загора, Черногория
5
3
210 м²
Уютная каменная вилла, построенная в средиземноморском стиле с элементами из натурального ка…
€475,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3
3
550 м²
Elegant and spacious Villa is made with famous white stone from Brac. It has 2 levels: On t…
€2,80 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268751122
office@leoestate.com
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
3
571 м²
Residential area: 571 m2 (396 m2 + 175 m2 terraces) Bedrooms: 3 Bathrooms: 3 + 1 Parking …
€12,00 млн
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268751122
office@leoestate.com
Вилла 3 спальни
Будва, Черногория
3
3
468 м²
Rustic Villa with Seaview and Pool is completely made from stone. It has rustic unique desig…
€780,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268751122
office@leoestate.com
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бар, Черногория
4
2
210 м²
Продается новая двухэтажная вилла с бассейном в Баре, Зелени Пояс. Есть разрешение на строит…
€330,000
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Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Загора, Черногория
5
3
210 м²
Уютная каменная вилла, построенная в средиземноморском стиле с элементами из натурального ка…
€475,000
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Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Крашичи, Черногория
6
5
218 м²
Отличная семейная вилла в туристическом поселке Крашичи, недалеко от Тивата. Вилла имеет пло…
€450,000
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Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Вилла 2 спальни
Будва, Черногория
2
190 м²
Эта эксклюзивная вилла в Пржно — настоящее воплощение прибрежной жизни, построенная полность…
€1,000,000
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Аталанта
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Будва, Черногория
321 м²
900 000 - 1 320 000 € На продаже две великолепные виллы, с изысканным дизайном и непревз…
€900,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла
Крашичи, Черногория
ID 375 Новая вилла в Тивате - Крашичи. Крашичи - это спокойный, тихий уголок с прекрас…
€750,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Вилла
Крашичи, Черногория
ID 374 Новая вилла в Тивате - Крашичи. Крашичи - это спокойный, тихий уголок с прекрас…
€530,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Вилла 4 спальни
Polje, Черногория
4
271 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Баре, Зеленый Пояс Откройте для себя воплоще…
€550,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Вилла 3 спальни
Blizikuce, Черногория
3
250 м²
NUM 5657 Villa with pool for sale in Blizikuće. The villa has an area of 250 m2 + aux…
Цена по запросу
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Каменари, Черногория
5
2
118 м²
Продажа виллы у моря в Черногории с тремя спальнями в поселке Каменари в Боко-Которской бухт…
€290,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Вилла 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
8
5
550 м²
4/4
Продаётся уникальный дом, построенный по дизайн проекту, в живописном посёлке Режевичи…
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
4
2
140 м²
Двухэтажная вилла, площадью 140 м2 с просторной эксплуатируемой крышей 100 м2, и с потрясающ…
€299,000
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Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
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