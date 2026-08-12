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Виллы в Черногории

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1 446 объектов найдено
Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Доброта, Черногория
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Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 819 м²
Общая площадь застройки: 819 м2Площадь земли: 534 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7+1Гаражи: 2Ка…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Monteonline
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в , Черногория
Вилла
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются современные виллы в благоустроенном жилом комплексе в Даниловграде, примерно в 15 …
$772,601
НДС
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Частный продавец
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается уютный загородный дом площадью 58 м² с большим земельным участком 4 671 м², состоя…
$219,379
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Monteonline
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Внедрение шедевра дизайна и мастерства — архитектурно изящного объекта, созданного Atelier d…
$7,86 млн
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Вилла 1 комната в Тиват, Черногория
Вилла 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций в Калимандж, Тиват, один из самы…
$1
НДС
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Вилла в Kamenovo, Черногория
Вилла
Kamenovo, Черногория
Количество спален 3
Роскошная вилла на продажу в Каменово – идеальное сочетание элегантности, качества и конфиде…
$1,50 млн
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Продается просторный семейный дом площадью 183 м² на участке 204 м², расположенный в тихом и…
$456,662
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Monteonline
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Вилла в Херцег-Нови, Черногория
Вилла
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Продается аутентичный каменный дом площадью 107 м², расположенный на участке 305 м² в живопи…
$208,035
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Агентство
Monteonline
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Вилла 1 комната в R 23, Черногория
Вилла 1 комната
R 23, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Отличная возможность приобрести просторный и полностью оборудованный семейный дом в Велье Бр…
$403,924
НДС
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 414 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже виллу в закрытом комплексе Morena Kotor Bay, расположенном в Свети Стас…
$2,83 млн
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Вилла в Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
| 400 м² | участок 3 465 м² | 5 спален | 2 кухни | 2 ванные комнаты | гараж на 2 авто | парк…
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 3
На одном из самых эксклюзивных мест на черногорском побережье, на полуострове Луштица, в неп…
$5,54 млн
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Вилла 6 комнат в Херцег-Нови, Черногория
Вилла 6 комнат
Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Площадь: 250 м2Площадь участка: 819 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 2 2Подлинная вилла на второй…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Бар, Черногория
Вилла
Бар, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается зарегистрированный двухэтажный дом площадью 100 м², расположенный на участке 236 м…
$138,231
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Monteonline
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Современная элегантность. Бесшовная жизнь. Непревзойденное прибрежное очарование. Расположен…
$3,06 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Радовичи, Черногория
Вилла 1 комната
Радовичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Архитектурная элегантность. Абсолютная дискретность. Лучший гольф и море Виды. Добро пожалов…
$4,22 млн
НДС
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Вилла 1 комната в Столив, Черногория
Вилла 1 комната
Столив, Черногория
Число комнат 1
Площадь 4 614 м²
Исключительная инвестиционная возможность в Донджи Столиве, Котор, предлагая редкое сочетани…
$1
НДС
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается просторный дом с большим плодородным земельным участком в старой части поселка Рад…
$967,616
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Monteonline
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Вилла в Кунье, Черногория
Вилла
Кунье, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 2
Эта красивая роскошная вилла, расположенная в тихой деревне Печурис, Бар, является идеальным…
$279,030
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Цена снижена! Дом с участком в Тивате, район Думидран. Полностью реконструированный одноэтаж…
$464,484
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VALUE.ONE
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 632 м²
Вилла класса люкс полностью с отделкой снаружи и внутри, на берегу Адриатического моря (200 …
$2,07 млн
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Вилла 1 комната в Даниловград, Черногория
Вилла 1 комната
Даниловград, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Очаровательный отремонтированный дом с одной спальней доступен для продажи в Даниловграде, п…
$234,460
НДС
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Вилла в Черногория
Вилла
Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Двухкомнатная вилла площадью 264,46 м2 доступна вне плана в новой разработке Lustica Bay на …
$2,92 млн
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Вилла 12 комнат в Mrcevac, Черногория
Вилла 12 комнат
Mrcevac, Черногория
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Общая площадь виллы: 750 м2Жилая площадь виллы: 509 м2Площадь земли: 3192 м2Спальни: 6Гараж:…
$4,43 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Вилла в Черногория
Вилла
Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Дом для аренды, 240м2
$1,751
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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