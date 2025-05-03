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Долгосрочная аренда вилл в Черногории

Свети-Стефан
4
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25 объектов найдено
Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Этаж 2
Добро пожаловать в эксклюзивный новый комплекс в Дженовичи, Херцег-Нови, где роскошь встреча…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
#rent_villa_budva ID 28 арендовать роскошную виллу в Будве. Просторная вилла для боль…
$6,279
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя непревзойденный роскошный образ жизни в самом сердце Тивата, район Донья Л…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 7 спален в Черногория
Вилла 7 спален
Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Сдается красивая трехэтажная вилла в Кримовице, муниципалитет Котор, с потрясающим панорамны…
$3,786
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 2 спальни в Kuljace, Черногория
Вилла 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается роскошная вилла с 2 спальнями в поселке Куляче, муниципалите…
$1,354
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Annual rent of a villa with a swimming pool in Rezhevichi 3 bedrooms, 2 bathrooms Own closed…
$3,254
в месяц
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KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent в Кавач, Черногория
KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
KAV018 Luxury 3 bedroom and 4 bathrooms Villa with, pool and magnificent views over Tivat…
$3,256
в месяц
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Вилла 4 спальни в Lapcici, Черногория
Вилла 4 спальни
Lapcici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Издание представляет собой роскошную виллу в месте Лапчичи, општина Будва, со зрелищным пано…
$8,462
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 2 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 2 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Аренда виллы на длительный срок, Близикуче Основные характеристики: • Общая площадь: 1…
$2,626
в месяц
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Вилла 2 спальни в Lapcici, Черногория
Вилла 2 спальни
Lapcici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
Вилла расположена всего в 10 минутах езды от центра Будвы и предлагает идеальное сочетание к…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
ID 28 📍 Rent a luxury villa in Budva. A spacious villa for a large family. Expensive q…
$6,252
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Вилла в Радовичи, Черногория
Вилла
Радовичи, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя воплощение побережной роскоши в Таунхаусах Botanika, расположенных в прест…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 4 спальни в Krimovice, Черногория
Вилла 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Площадь 450 м²
54#700 Аренда виллы класса ЛЮКС ПРЕМИУМ, Кримовица Инфраструктура виллы: -тренажерный з…
$5,276
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Вилла 4 спальни в Баошичи, Черногория
Вилла 4 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Недвижимость, ЧерногорияСдается современная вилла с бассейном в поселке Баошичи, Херцег-Нови…
$4,521
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 15 спален в Бечичи, Черногория
Вилла 15 спален
Бечичи, Черногория
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 350 м²
Этаж 3
Мы рады представить вам эксклюзивное предложение по аренде виллы, расположенной в живописном…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 4 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
0/С#1262 📍 Вилла в аренду в Близикуче. Полностью меблирована и оборудована. 4 спальни.…
$8,970
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Вилла 3 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Сдаётся эксклюзивная и полностью меблированная вилла с бассейном, расположенная в живописном…
$2,821
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Этаж 4
Откройте для себя истинную роскошь в этих эксклюзивных таунхаусах, расположенных в тихой сре…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Villa Rezevici в Свети-Стефан, Черногория
Villa Rezevici
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Годовая/ помесячная аренда виллы с бассейном 3 спальни Бассейн Подогрев полов в ван…
$2,706
в месяц
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Вилла 5 комнат в Община Херцег-Нови, Черногория
Вилла 5 комнат
Община Херцег-Нови, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Побег в рай с нашей потрясающей виллой с 4 спальнями, расположенной через красивый пляж Зеле…
$1
в месяц
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Вилла 1 спальня в Приевор, Черногория
Вилла 1 спальня
Приевор, Черногория
Количество спален 1
Сдается в аренду недавно построенная роскошная вилла, расположенная всего в 2 км от прекрасн…
$7,525
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 7 спален в Черногория
Вилла 7 спален
Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Сдается в аренду красивая трехэтажная вилла в Кримовице, муниципалитет Котор, с захватывающи…
$3,385
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Сдается в аренду красивая, недавно построенная роскошная вилла площадью 250 м² с просторным …
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 10 комнат в Кумбор, Черногория
Вилла 10 комнат
Кумбор, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
в месяц
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Параметры недвижимости в Черногории

с садом
с видом на море
с бассейном