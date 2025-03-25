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  4. Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере

Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере

Blizikuce, Черногория
от
$751,272
;
11
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ID: 27303
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In CRM: 2294
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Blizikuce

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Новый комплекс таунхаусов с 3-4 спальнями. Проект расположен в Будванской ривьере, в тихом уединенном месте Близикуче, рядом со Святым Стефаном. Строительство ведет компания, которая построила и реализовала в Черногории уже несколько проектов. Все таунхаусы будут выполнены в современном или классическом стиле на выбор. В отделке использованы натуральные цвета и исключительно качественные материалы. Каждый таунхаус имеет бассейн и зону для отдыха, а также красивый вид на море. 

 


Характеристика:

- общая площадь таунхауса около 245 м2

- 3-4 спальни

- 3 этажа + мезонин

- техническое помещение на уровне -1, под паркингом 

- парковка на две машины

- высокие потолки, 3 м 

- панорамные окна 2,5 м

- террасы с видом на море 

- мульти-сплит кондиционеры 

- ванные комнаты в каждой спальне

- встроенные шкафы, встроенная дизайнерская кухня с электроприборами

- частный двор с бассейном. 

 

В цену включенo:

- чистовая отделка всех стен и потолков (штукатурка, шпаклевка окраска), керамогранитное покрытие всех полов, стен ванных комнат и туалетов, стен технических помещений, гаражей

- оконные алюминиевые блоки.

-  полный набор сантехники (санитарный фаянс, хромированные смесители раковин и душа, душевые кабины    

-  мультисплит кондиционеры всех жилых помещений

- водоснабжение и канализация: бак резервной воды, водяные насосы, центральный бойлер ГВС с системой циркуляции горячей воды и возможностью подключения солярной системы), биосептики

-  бассейн переливного типа, полностью завершенная чаша, мозаика, оборудование бассейна: циркуляция с очисткой и водоподготовкой, подсветка, лесница

 - двери: антивандальные входные двери, деревянные внутренние двери

 -  IT: оптический ввод интернета. Пожароохранная система. Интерфон. Охранная сигнализация

 - гараж: радиоуправляемые ворота. Светильники уличные и внутренние коридоров, технических помещений, ванных и туалетов

 -  студии (двухуровневые помещения) верхнего этажа, оборудованные дополнительными оконными системами.

 

В цену не включено:

 

- встроенные кухни с кухонной техникой

- шкафы для одежды для спален и прихожих

- стеллажи для постирочных и кладовых комнат

- уличная беседка с барбекю 

- солярные системы подогрева воды

- сауна

- дополнительное оборудование бассейна (на этапе строительства)

- автоматический полив

- видеонаблюдение

- умный дом

-  полное мебелирование жилых и нежилых помещений, уличная мебель, бытовая техника, осветительные приборы для спален, гостинной, кухни,долнительными оконными системами.

 

Срок завершения- декабрь 2023 года. Для резервации таунхауса- оплата 5.000 евро.

 


 

Местонахождение на карте

Blizikuce, Черногория

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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере
Blizikuce, Черногория
от
$751,272
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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