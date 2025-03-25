Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере

Новый комплекс таунхаусов с 3-4 спальнями. Проект расположен в Будванской ривьере, в тихом уединенном месте Близикуче, рядом со Святым Стефаном. Строительство ведет компания, которая построила и реализовала в Черногории уже несколько проектов. Все таунхаусы будут выполнены в современном или классическом стиле на выбор. В отделке использованы натуральные цвета и исключительно качественные материалы. Каждый таунхаус имеет бассейн и зону для отдыха, а также красивый вид на море.
Характеристика:
- общая площадь таунхауса около 245 м2
- 3-4 спальни
- 3 этажа + мезонин
- техническое помещение на уровне -1, под паркингом
- парковка на две машины
- высокие потолки, 3 м
- панорамные окна 2,5 м
- террасы с видом на море
- мульти-сплит кондиционеры
- ванные комнаты в каждой спальне
- встроенные шкафы, встроенная дизайнерская кухня с электроприборами
- частный двор с бассейном.
В цену включенo:
- чистовая отделка всех стен и потолков (штукатурка, шпаклевка окраска), керамогранитное покрытие всех полов, стен ванных комнат и туалетов, стен технических помещений, гаражей
- оконные алюминиевые блоки.
- полный набор сантехники (санитарный фаянс, хромированные смесители раковин и душа, душевые кабины
- мультисплит кондиционеры всех жилых помещений
- водоснабжение и канализация: бак резервной воды, водяные насосы, центральный бойлер ГВС с системой циркуляции горячей воды и возможностью подключения солярной системы), биосептики
- бассейн переливного типа, полностью завершенная чаша, мозаика, оборудование бассейна: циркуляция с очисткой и водоподготовкой, подсветка, лесница
- двери: антивандальные входные двери, деревянные внутренние двери
- IT: оптический ввод интернета. Пожароохранная система. Интерфон. Охранная сигнализация
- гараж: радиоуправляемые ворота. Светильники уличные и внутренние коридоров, технических помещений, ванных и туалетов
- студии (двухуровневые помещения) верхнего этажа, оборудованные дополнительными оконными системами.
В цену не включено:
- встроенные кухни с кухонной техникой
- шкафы для одежды для спален и прихожих
- стеллажи для постирочных и кладовых комнат
- уличная беседка с барбекю
- солярные системы подогрева воды
- сауна
- дополнительное оборудование бассейна (на этапе строительства)
- автоматический полив
- видеонаблюдение
- умный дом
- полное мебелирование жилых и нежилых помещений, уличная мебель, бытовая техника, осветительные приборы для спален, гостинной, кухни,долнительными оконными системами.
Срок завершения- декабрь 2023 года. Для резервации таунхауса- оплата 5.000 евро.