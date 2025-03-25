Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере

Новый комплекс таунхаусов с 3-4 спальнями. Проект расположен в Будванской ривьере, в тихом уединенном месте Близикуче, рядом со Святым Стефаном. Строительство ведет компания, которая построила и реализовала в Черногории уже несколько проектов. Все таунхаусы будут выполнены в современном или классическом стиле на выбор. В отделке использованы натуральные цвета и исключительно качественные материалы. Каждый таунхаус имеет бассейн и зону для отдыха, а также красивый вид на море.



Характеристика:

- общая площадь таунхауса около 245 м2

- 3-4 спальни

- 3 этажа + мезонин

- техническое помещение на уровне -1, под паркингом

- парковка на две машины

- высокие потолки, 3 м

- панорамные окна 2,5 м

- террасы с видом на море

- мульти-сплит кондиционеры

- ванные комнаты в каждой спальне

- встроенные шкафы, встроенная дизайнерская кухня с электроприборами

- частный двор с бассейном.

В цену включенo:

- чистовая отделка всех стен и потолков (штукатурка, шпаклевка окраска), керамогранитное покрытие всех полов, стен ванных комнат и туалетов, стен технических помещений, гаражей

- оконные алюминиевые блоки.

- полный набор сантехники (санитарный фаянс, хромированные смесители раковин и душа, душевые кабины

- мультисплит кондиционеры всех жилых помещений

- водоснабжение и канализация: бак резервной воды, водяные насосы, центральный бойлер ГВС с системой циркуляции горячей воды и возможностью подключения солярной системы), биосептики

- бассейн переливного типа, полностью завершенная чаша, мозаика, оборудование бассейна: циркуляция с очисткой и водоподготовкой, подсветка, лесница

- двери: антивандальные входные двери, деревянные внутренние двери

- IT: оптический ввод интернета. Пожароохранная система. Интерфон. Охранная сигнализация

- гараж: радиоуправляемые ворота. Светильники уличные и внутренние коридоров, технических помещений, ванных и туалетов

- студии (двухуровневые помещения) верхнего этажа, оборудованные дополнительными оконными системами.

В цену не включено:

- встроенные кухни с кухонной техникой

- шкафы для одежды для спален и прихожих

- стеллажи для постирочных и кладовых комнат

- уличная беседка с барбекю

- солярные системы подогрева воды

- сауна

- дополнительное оборудование бассейна (на этапе строительства)

- автоматический полив

- видеонаблюдение

- умный дом

- полное мебелирование жилых и нежилых помещений, уличная мебель, бытовая техника, осветительные приборы для спален, гостинной, кухни,долнительными оконными системами.

Срок завершения- декабрь 2023 года. Для резервации таунхауса- оплата 5.000 евро.



