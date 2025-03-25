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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве

Будва, Черногория
от
$153,750
;
16
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ID: 27293
ID новостройки на Realting
In CRM: 2636
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве.

 

Современный жилой комплекс, расположенный в тихом и экологически чистом районе Будвы — Дубовица. Локация сочетает в себе природное окружение с живописными видами на горы и море и при этом находится всего в нескольких минутах от ТЦ Mega Mall. Район активно развивается, поблизости муниципалитет планирует строительство новой городской больницы.

 

О проекте:
Комплекс будет построен поэтапно — в три очереди. Первая очередь включает 9 жилых корпусов, в том числе корпуса 3 и 4, в которых представлены квартиры к продаже. Завершение строительства запланировано на июнь 2026 года.
Этажность зданий — 3: жилые этажи и цокольный уровень с подземным паркингом.
Здания строятся с учётом террасного ландшафта, что обеспечивает хорошую инсоляцию и открытые виды.

 

Преимущества комплекса:
• Просторные квартиры с увеличенной жилой площадью
• Качественные строительные материалы и продуманная архитектура
• Охраняемая закрытая территория и управляющая компания
• Современные лифты и подземный паркинг
• Озеленённая территория с деревьями и цветниками.

 

В продаже представлены квартиры с одной и двумя спальнями.

Этот проект — отличная возможность приобрести комфортное и качественное жильё в перспективном районе Будвы, подходящее как для жизни, так и для инвестиций.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$153,750
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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