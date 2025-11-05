Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica

Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica

Новый дом с потрясающими панорамными видами на Адриатику, расположенный над пляжами Яз, Трстено и Плоче.

Просторная планировка и огромная терраса на крыше делают этот дом идеальным выбором для жизни у моря.

• Общая площадь дома — 110 м²

• 3 спальни, включая мастер-спальню с гардеробной и собственной ванной комнатой

• Подогрев полов по всему дому

• Просторная гостиная с кухней и выходом во двор

• Гараж и техническое помещение (40–50 м²)

• Бассейн и двор (около 50 м²)

• Терраса на крыше — 120 м² с видами на море и закат