Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica

Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
Новый дом с потрясающими панорамными видами на Адриатику, расположенный над пляжами Яз, Трстено и Плоче.
Просторная планировка и огромная терраса на крыше делают этот дом идеальным выбором для жизни у моря.
• Общая площадь дома — 110 м²
• 3 спальни, включая мастер-спальню с гардеробной и собственной ванной комнатой
• Подогрев полов по всему дому
• Просторная гостиная с кухней и выходом во двор
• Гараж и техническое помещение (40–50 м²)
• Бассейн и двор (около 50 м²)
• Терраса на крыше — 120 м² с видами на море и закат