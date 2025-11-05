  1. Realting.com
  2. Черногория
  Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica

Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica

, Черногория
от
$498,932
от
$4,536/м²
;
10
ID: 32958
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.12.2025

Местонахождение

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica

Новый дом с потрясающими панорамными видами на Адриатику, расположенный над пляжами Яз, Трстено и Плоче.

Просторная планировка и огромная терраса на крыше делают этот дом идеальным выбором для жизни у моря.

• Общая площадь дома — 110 м²
• 3 спальни, включая мастер-спальню с гардеробной и собственной ванной комнатой
• Подогрев полов по всему дому
• Просторная гостиная с кухней и выходом во двор
• Гараж и техническое помещение (40–50 м²)
• Бассейн и двор (около 50 м²)
• Терраса на крыше — 120 м² с видами на море и закат

Местонахождение на карте

, Черногория
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Вилла Современная вилла с видом на море по цене апартаментов — Krimovica
, Черногория
от
$498,932
