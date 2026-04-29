Жилой комплекс Marina Village

Marina Village — прибрежный район Luštica Bay Marina Village — прибрежный район внутри Luštica Bay, построенный вокруг современной яхтенной марины и набережной у моря. Это первая полностью реализованная часть проекта Luštica Bay, где уже сформирована полноценная инфраструктура для жизни и отдыха. Район расположен непосредственно у воды и включает жилые резиденции, апартаменты, таунхаусы и виллы с панорамными видами на Адриатическое море и марину. Архитектура выполнена в современном средиземноморском стиле: натуральный камень, светлые фасады, озеленённые дворы и прогулочные пространства вдоль побережья. В Marina Village уже работает полноценная инфраструктура уровня премиального курорта: современная яхтенная маринапрогулочная набережная с ресторанами и кафеоборудованные пляжи и beach club-зоныбассейны и зоны отдыхаSPA и wellness-пространствафитнес-инфраструктурамагазины и сервисыдетские и прогулочные зоныЦентральной частью района является пятизвёздочный отель The Chedi Luštica Bay, расположенный прямо у набережной Marina Village. Для резидентов и гостей доступны рестораны, бары, СПА-комплекс, крытый бассейн и сервис высокого уровня. В Marina Village представлены: апартаменты у моря,резиденции с видом на марину,таунхаусы,виллы,сервисные резиденции The Chedi.Большинство объектов имеют просторные террасы, панорамные окна и виды на море, яхтенную марину и побережье полуострова Луштица. Район ориентирован как на сезонный отдых, так и на круглогодичное проживание. Локация Marina Village расположен внутри Luštica Bay на полуострове Луштица — одной из самых живописных частей побережья Черногории. Аэропорт Тиват — около 15 минутКотор — около 20–25 минутPorto Montenegro — около 20 минутПляжи и marina — внутри районаРайон сочетает атмосферу приватного курорта у моря и полноценную инфраструктуру для комфортной жизни. Инвестиционный потенциал Marina Village считается одной из самых востребованных частей Luštica Bay благодаря расположению у воды, готовой инфраструктуре и ограниченному количеству недвижимости первой линии. Апартаменты и резиденции здесь стабильно пользуются спросом как среди покупателей для собственного проживания, так и для аренды.