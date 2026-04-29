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Жилой комплекс Marina Village

Радовичи, Черногория
от
$585,097
;
13
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ID: 38120
ID новостройки на Realting
In CRM: 18
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Marina Village — прибрежный район Luštica Bay Marina Village — прибрежный район внутри Luštica Bay, построенный вокруг современной яхтенной марины и набережной у моря. Это первая полностью реализованная часть проекта Luštica Bay, где уже сформирована полноценная инфраструктура для жизни и отдыха. Район расположен непосредственно у воды и включает жилые резиденции, апартаменты, таунхаусы и виллы с панорамными видами на Адриатическое море и марину. Архитектура выполнена в современном средиземноморском стиле: натуральный камень, светлые фасады, озеленённые дворы и прогулочные пространства вдоль побережья. В Marina Village уже работает полноценная инфраструктура уровня премиального курорта: современная яхтенная маринапрогулочная набережная с ресторанами и кафеоборудованные пляжи и beach club-зоныбассейны и зоны отдыхаSPA и wellness-пространствафитнес-инфраструктурамагазины и сервисыдетские и прогулочные зоныЦентральной частью района является пятизвёздочный отель The Chedi Luštica Bay, расположенный прямо у набережной Marina Village. Для резидентов и гостей доступны рестораны, бары, СПА-комплекс, крытый бассейн и сервис высокого уровня. В Marina Village представлены: апартаменты у моря,резиденции с видом на марину,таунхаусы,виллы,сервисные резиденции The Chedi.Большинство объектов имеют просторные террасы, панорамные окна и виды на море, яхтенную марину и побережье полуострова Луштица. Район ориентирован как на сезонный отдых, так и на круглогодичное проживание. Локация Marina Village расположен внутри Luštica Bay на полуострове Луштица — одной из самых живописных частей побережья Черногории. Аэропорт Тиват — около 15 минутКотор — около 20–25 минутPorto Montenegro — около 20 минутПляжи и marina — внутри районаРайон сочетает атмосферу приватного курорта у моря и полноценную инфраструктуру для комфортной жизни. Инвестиционный потенциал Marina Village считается одной из самых востребованных частей Luštica Bay благодаря расположению у воды, готовой инфраструктуре и ограниченному количеству недвижимости первой линии. Апартаменты и резиденции здесь стабильно пользуются спросом как среди покупателей для собственного проживания, так и для аренды.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.3 – 75.7
Цена за м², USD 11,062 – 16,935
Цена квартиры, USD 585,097 – 1,03 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 79.7 – 115.5
Цена за м², USD 12,413 – 12,970
Цена квартиры, USD 1,03 млн – 1,43 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 107.5
Цена за м², USD 18,136
Цена квартиры, USD 1,95 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 234.5 – 416.5
Цена за м², USD 10,520 – 12,423
Цена квартиры, USD 2,47 млн – 5,17 млн

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс Marina Village
Радовичи, Черногория
от
$585,097
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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