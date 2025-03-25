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Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице

Lustica, Черногория
от
$231,200
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6
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ID: 27286
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In CRM: 2368
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Lustica

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Предлагаются к продаже уникальные танхаусы в новом жилом комплексе в живописном месте наполуострове Луштица. 

 

Комплекс состоит из двух зданий. Первое здание расположено в 50 м от моря с красивейшим видом на Тиватский залив и остров Цветов, на монастырь Святого Марко и горы. Объект состоит из 3танхаусов, каждый из которых рассчитан на 1 семью. 

 

Каждый таунхаус имеет 2 этажа, на которых расположены: гостиная с кухней, 2 спальни (со своими гардеробными), 2 санузла. Площадь таунхауса – 86 м2 плюс собственная зеленая терраса на 1 этаже - 15м2. Из каждой комнаты открывается вид на море.

 

Второе здание состоит из четырех таунхаусов, каждый из которых рассчитан на 1 семью. Площадь таунхауса – 74 м2 плюс собственная зеленая терраса на 1 этаже – 15 м2. Таунхаус состоит из гостиной, кухни, 2 спален и 2 санузлов. Со 2 этажа открывается вид на море.

 

В стоимость каждого таунхауса включено одно паркинг место на открытом паркинге комплекса. Отделка таунхауса включает: керамика на полу в жилых помещениях, керамика в ванных комнатах, встроенная сантехника в санузлах. Подогрев пола в санузле на 1 этаже в зоне кухни, кондиционеры в каждой комнате.

 

На территории комплекса также предусмотрена зона для приготовления барбекью.

 

Рядом с комплексом находятся прибрежные рыбные ресторанчики, пляжи - Мовида, Ники бич, Плавий горизонт. До аэропорта примерно 5 км, до центра - Тивата 7 км, до Котора - 5 км.

 

Цена таунхаусов в здании 1 (86 м2 +15 м2): 258.000 евро

Цена таунхаусов в здании 2 (74 м2 + 15 м2): 199.800 евро

Местонахождение на карте

Lustica, Черногория

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Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Lustica, Черногория
от
$231,200
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