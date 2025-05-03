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Долгосрочная аренда домов в Черногории

Подгорица
3
Будва
7
Свети-Стефан
8
Katun Rezevici
5
67 объектов найдено
Дом 4 спальни в Krimovice, Черногория
Дом 4 спальни
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Идентификатор 0308📍Вилла в аренду, класса LUXURY PREMIUM, Крымовица📃Инфраструктура вилл:гим-…
$5,676
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Аренда Режевичи № 3584. Режевичи, Скочи Девойка. Новая вилла с бассейном, площадью 300 м2 на…
$13,590
в месяц
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Вилла в Дженовичи, Черногория
Вилла
Дженовичи, Черногория
Этаж 2
Добро пожаловать в эксклюзивный новый комплекс в Дженовичи, Херцег-Нови, где роскошь встреча…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Аренда виллы в Katun Rezevici, Черногория
Аренда виллы
Katun Rezevici, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Будванская ривьера Режевичи, годовая аренда дома, с 2 спальнями  Дом на 2 этажа Име…
$2,601
в месяц
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Таунхаус 3 спальни в Katun Rezevici, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 3
#Rent_for_year_villa_Rezevici Rent a townhouse in Rezevici Area 220m2 3 floors S…
$3,420
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 3 спальни в Dindinovici, Черногория
Дом 3 спальни
Dindinovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 3
Расположенный в живописном районе Занковичи в Баре, этот потрясающий дом предлагает общую пл…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 5 спален в Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
#rent_villa_budva ID 28 арендовать роскошную виллу в Будве. Просторная вилла для боль…
$6,279
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 2 спальни в Kuljace, Черногория
Дом 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Недвижимость в ЧерногорииСдаются два этажа дома в тихом месте Куляче, выше Пржно и Святого С…
$1,297
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 2 комнаты в Крашичи, Черногория
Дом 2 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС ЗАКРЫТОГО ТИПА!!! ​​​​​​​На территории комплекса бассейн с видом на Боко-Кот…
$394,462
в месяц
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GATE Realty
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Дом 5 комнат в Krstac, Черногория
Дом 5 комнат
Krstac, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду ID 4049 новая вилла в Крстаце, Будва. Вилла площадью 350 м2 расположена на …
$5,666
в месяц
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Вилла в Donja Lastva, Черногория
Вилла
Donja Lastva, Черногория
Этаж 3
Откройте для себя непревзойденный роскошный образ жизни в самом сердце Тивата, район Донья Л…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Вилла 7 спален в Черногория
Вилла 7 спален
Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Сдается красивая трехэтажная вилла в Кримовице, муниципалитет Котор, с потрясающим панорамны…
$3,786
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Эксклюзивная вилла в Лютойе, муниципалитет Котор, первая линия от моря - Вместимость до 22 ч…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Таунхаус 3 спальни в Будва, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
#rent #rezevici 0/4#3720 📍 -rent таунхаус в Резевичи 📐area 220m2 Пол 3 + мезонин …
$3,670
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Дом 3 спальни в Blizikuce, Черногория
Дом 3 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Montenegro. Elite village located 15 km from Budva  We offer for rent a small, 2-floor…
$2,061
в месяц
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Вилла 2 спальни в Kuljace, Черногория
Вилла 2 спальни
Kuljace, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, ЧерногорияСдается роскошная вилла с 2 спальнями в поселке Куляче, муниципалите…
$1,354
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 4 комнаты в Подгорица, Черногория
Дом 4 комнаты
Подгорица, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Аренда Подгорица № 2275. Площадь дома 170 квадратных метров, квартира 130 квадратных метров …
$2,758
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Annual rent of a villa with a swimming pool in Rezhevichi 3 bedrooms, 2 bathrooms Own closed…
$3,254
в месяц
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Дом 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дом 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Сдается в аренду двухэтажный каменный дом с прекрасным видом на море, над Святым Стефаном в …
$1,805
в месяц
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Дом 2 спальни в Lastva Grbaljska, Черногория
Дом 2 спальни
Lastva Grbaljska, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость, Черногория, ЛастваСдается меблированный дом апартаментного типа в районе Ластв…
$1,695
в месяц
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Дом 3 спальни в Пржно, Черногория
Дом 3 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Аренда ID5041. Вилла – просторный дом с большим паркингом в живописном месте! Расположение…
$3,140
в месяц
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KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent в Кавач, Черногория
KAV018 Villa in Kavač, Tivat - for Long Term Rent
Кавач, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
KAV018 Luxury 3 bedroom and 4 bathrooms Villa with, pool and magnificent views over Tivat…
$3,256
в месяц
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Дом 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Villa Jelena was built in 2021 and is located in a closed area of ​​400 square meters. The h…
$3,464
в месяц
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Вилла 4 спальни в Lapcici, Черногория
Вилла 4 спальни
Lapcici, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Издание представляет собой роскошную виллу в месте Лапчичи, општина Будва, со зрелищным пано…
$8,462
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 2 спальни в Blizikuce, Черногория
Вилла 2 спальни
Blizikuce, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Аренда виллы на длительный срок, Близикуче Основные характеристики: • Общая площадь: 1…
$2,626
в месяц
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Дом 4 комнаты в Загора, Черногория
Дом 4 комнаты
Загора, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Аренда Кримовица № 837. Сдается на круглый год Вилла с 3 спальнями с бассейном, 2 ванными ко…
$2,827
в месяц
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Дом 3 спальни в Подгорица, Черногория
Дом 3 спальни
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Аренда двухэтажного дома в Маслине – ПодгорицаНа отличной локации, вдоль главного бульвара (…
$2,482
в месяц
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Вилла 2 спальни в Lapcici, Черногория
Вилла 2 спальни
Lapcici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1
Вилла расположена всего в 10 минутах езды от центра Будвы и предлагает идеальное сочетание к…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Дом 6 спален в Крашичи, Черногория
Дом 6 спален
Крашичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 3
Откройте для себя дом своей мечты в очаровательном прибрежном городке Крашичи. Этот современ…
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Сдается в аренду дом с большим участком 4216 м2 в Тивате, в поселке Мрчевац.Этот отель предл…
$1,695
в месяц
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