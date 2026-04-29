  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Дженовичи
  4. Жилой комплекс Portofino Village

Жилой комплекс Portofino Village

Дженовичи, Черногория
от
$726,438
;
16
Оставить заявку
ID: 38123
ID новостройки на Realting
In CRM: 23
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Дженовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Portofino Village — премиальный жилой комплекс в Херцег-Нови Portofino Village — закрытый жилой комплекс в Херцег-Нови, расположенный в районе Бока-Которского залива, примерно в 300 метрах от моря и рядом с Porto Novi. Проект объединяет современные виллы, апартаменты и пентхаусы с панорамными видами на залив, приватной территорией и собственной инфраструктурой.  Комплекс построен каскадно среди оливковых рощ, благодаря чему большинство резиденций ориентированы в сторону моря и имеют открытые виды на Бока-Которский залив. Архитектура проекта вдохновлена эстетикой итальянской ривьеры — светлые фасады, просторные террасы, панорамное остекление и спокойная средиземноморская палитра. При этом сам проект выполнен по современным строительным стандартам с использованием премиальных материалов и технологий «умный дом».  В комплексе представлены: виллыапартаментыпентхаусыобъекты с панорамными видами на море и Porto NoviИнфраструктура комплекса: закрытая территория24/7 охрана и приватностьSPA & Wellness зонаподогреваемый indoor-outdoor бассейнхаммамфинская саунамассажные комнатыВинный лаунжfitness roomчастный кинотеатруслуги яхт-клубаО комплексе: Portofino Village ориентирован на формат приватного проживания у побережья с полноценной внутренней инфраструктурой. В резиденциях предусмотрены встроенные кухни с фасадами Soft Touch, встроенная техника, системы кондиционирования и вентиляции, теплые полы и система «умный дом» Control4.  Часть объектов включает: просторные террасытеррасы на крыше с lounge-зонамиджакузипанорамные окнагардеробные комнатыгостевые санузлыВ проекте доступны как стандартные апартаменты, так и крупноформатные пентхаусы.  Локация: Portofino Village расположен в Херцег-Нови, рядом с Porto Novi и побережьем Бока-Которского залива. море — около 300 мPorto Novi — около 3 кмХерцег-Нови — около 8 кмрестораны и кафе Porto Novi — около 5 минут на автомобилесупермаркеты и магазины — в районе Porto Noviаэропорт Тиват — около 20 км / около 15 минут на автомобилеаэропорт Дубровник — около 30 км / около 50 минутаэропорт Подгорица — около 108 кмИнвестиционный потенциал: Район Porto Novi и побережье Херцег-Нови остаются одним из самых востребованных направлений премиальной недвижимости в Черногории. Формат закрытого комплекса с собственной инфраструктурой, ограниченным количеством резиденций и панорамными видами на Бока-Которский залив делает Portofino Village привлекательным как для собственного проживания, так и для аренды в премиальном сегменте.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 158.3 – 225.5
Цена за м², USD 4,589 – 5,151
Цена квартиры, USD 726,103 – 1,16 млн

Местонахождение на карте

Дженовичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Все новости
Вы просматриваете
Жилой комплекс Portofino Village
Дженовичи, Черногория
от
$726,438
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
28.05.2026
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
Условия получения гражданства Черногории
06.05.2026
Условия получения гражданства Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Показать все публикации