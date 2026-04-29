Жилой комплекс Portofino Village

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Portofino Village — премиальный жилой комплекс в Херцег-Нови
Portofino Village — закрытый жилой комплекс в Херцег-Нови, расположенный в районе Бока-Которского залива, примерно в 300 метрах от моря и рядом с Porto Novi. Проект объединяет современные виллы, апартаменты и пентхаусы с панорамными видами на залив, приватной территорией и собственной инфраструктурой.
Комплекс построен каскадно среди оливковых рощ, благодаря чему большинство резиденций ориентированы в сторону моря и имеют открытые виды на Бока-Которский залив. Архитектура проекта вдохновлена эстетикой итальянской ривьеры — светлые фасады, просторные террасы, панорамное остекление и спокойная средиземноморская палитра. При этом сам проект выполнен по современным строительным стандартам с использованием премиальных материалов и технологий «умный дом».
В комплексе представлены:
виллыапартаментыпентхаусыобъекты с панорамными видами на море и Porto NoviИнфраструктура комплекса:
закрытая территория24/7 охрана и приватностьSPA & Wellness зонаподогреваемый indoor-outdoor бассейнхаммамфинская саунамассажные комнатыВинный лаунжfitness roomчастный кинотеатруслуги яхт-клубаО комплексе:
Portofino Village ориентирован на формат приватного проживания у побережья с полноценной внутренней инфраструктурой. В резиденциях предусмотрены встроенные кухни с фасадами Soft Touch, встроенная техника, системы кондиционирования и вентиляции, теплые полы и система «умный дом» Control4.
Часть объектов включает:
просторные террасытеррасы на крыше с lounge-зонамиджакузипанорамные окнагардеробные комнатыгостевые санузлыВ проекте доступны как стандартные апартаменты, так и крупноформатные пентхаусы.
Локация:
Portofino Village расположен в Херцег-Нови, рядом с Porto Novi и побережьем Бока-Которского залива.
море — около 300 мPorto Novi — около 3 кмХерцег-Нови — около 8 кмрестораны и кафе Porto Novi — около 5 минут на автомобилесупермаркеты и магазины — в районе Porto Noviаэропорт Тиват — около 20 км / около 15 минут на автомобилеаэропорт Дубровник — около 30 км / около 50 минутаэропорт Подгорица — около 108 кмИнвестиционный потенциал:
Район Porto Novi и побережье Херцег-Нови остаются одним из самых востребованных направлений премиальной недвижимости в Черногории. Формат закрытого комплекса с собственной инфраструктурой, ограниченным количеством резиденций и панорамными видами на Бока-Которский залив делает Portofino Village привлекательным как для собственного проживания, так и для аренды в премиальном сегменте.