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Жилой комплекс Rusca Son

43 b, Черногория
от
$210,185
;
9
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ID: 38147
ID новостройки на Realting
In CRM: 11
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.06.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    43 b

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Lenara Residence — современный жилой комплекс в Бечичи, расположенный всего в 5 минутах от моря. Проект состоит из 23 апартаментов: 4 студий, 10 квартир формата 1+1, 7 квартир формата 2+1 и 2 двухуровневых пентхаусов. В комплексе предусмотрены квартиры с видом на море, частичным видом на море, террасами, садом и пентхаусы с панорамными террасами и собственными infinity-бассейнами. Комплекс создан в формате апарт-отеля с инфраструктурой для комфортного проживания и аренды: SPA, фитнес, сауна, бассейн, уборка помещений и паркинг. На локальном этаже предусмотрен прямой доступ к SPA-зоне, фитнесу и бассейну, а квартиры этого уровня имеют террасы с выходом к бассейну и зонам для солнечных ванн. Особое внимание уделено комфорту и инфраструктуре: комплекс оснащён двухуровневым паркингом на 23 автомобиля, где предусмотрено удобное маневрирование и размещение даже для крупных автомобилей. Архитектура здания включает современные фасады, просторные террасы и продуманную планировку, ориентированную на максимальное использование пространства и видов на море. Комплекс расположен в Бечичи — одном из самых востребованных курортных районов Будванской Ривьеры. Этот район известен своим широким песчаным пляжем, который считается одним из лучших в Черногории, а также развитой инфраструктурой для отдыха и жизни. В непосредственной близости от комплекса находятся: набережная и пляж Бечичирестораны, кафе и пляжные клубысупермаркеты и повседневная инфраструктурапрогулочные маршруты вдоль моряТакже в нескольких минутах езды расположен Старый город Будвы — исторический и туристический центр региона с ресторанами, бутиками и культурной жизнью. Локация сочетает в себе спокойствие жилого района и близость к туристической активности, что делает комплекс удобным как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.

Местонахождение на карте

43 b, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Rusca Son
43 b, Черногория
от
$210,185
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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