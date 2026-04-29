Жилой комплекс Rusca Son

Lenara Residence — современный жилой комплекс в Бечичи, расположенный всего в 5 минутах от моря. Проект состоит из 23 апартаментов: 4 студий, 10 квартир формата 1+1, 7 квартир формата 2+1 и 2 двухуровневых пентхаусов. В комплексе предусмотрены квартиры с видом на море, частичным видом на море, террасами, садом и пентхаусы с панорамными террасами и собственными infinity-бассейнами. Комплекс создан в формате апарт-отеля с инфраструктурой для комфортного проживания и аренды: SPA, фитнес, сауна, бассейн, уборка помещений и паркинг. На локальном этаже предусмотрен прямой доступ к SPA-зоне, фитнесу и бассейну, а квартиры этого уровня имеют террасы с выходом к бассейну и зонам для солнечных ванн. Особое внимание уделено комфорту и инфраструктуре: комплекс оснащён двухуровневым паркингом на 23 автомобиля, где предусмотрено удобное маневрирование и размещение даже для крупных автомобилей. Архитектура здания включает современные фасады, просторные террасы и продуманную планировку, ориентированную на максимальное использование пространства и видов на море. Комплекс расположен в Бечичи — одном из самых востребованных курортных районов Будванской Ривьеры. Этот район известен своим широким песчаным пляжем, который считается одним из лучших в Черногории, а также развитой инфраструктурой для отдыха и жизни. В непосредственной близости от комплекса находятся: набережная и пляж Бечичирестораны, кафе и пляжные клубысупермаркеты и повседневная инфраструктурапрогулочные маршруты вдоль моряТакже в нескольких минутах езды расположен Старый город Будвы — исторический и туристический центр региона с ресторанами, бутиками и культурной жизнью. Локация сочетает в себе спокойствие жилого района и близость к туристической активности, что делает комплекс удобным как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду.