Жилой комплекс Riverside

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Riverside — жилой комплекс в районе Игало, рядом с побережьем Херцег-Нови и набережной Адриатического моря. Проект расположен недалеко от моря и рядом с Institute Dr Simo Milošević — одним из самых известных медицинских и реабилитационных центров Черногории. Благодаря расположению в Игало комплекс подходит не только для сезонного отдыха, но и для круглогодичного проживания. Комплекс включает апартаменты с 1 и 2 спальнями. Часть резиденций ориентирована в сторону моря и зеленой части долины.
О проекте:
Территория комплекса расположена на относительно ровном участке, что редко встречается для побережья Херцег-Нови. В апартаментах предусмотрены современные инженерные системы, функциональные планировки и большие окна, ориентированные на естественный свет.
О районе Игало и Херцег-Нови:
Игало считается одной из самых комфортных частей Херцег-Нови для жизни у моря благодаря ровному рельефу, длинной набережной и круглогодичной инфраструктуре. Район известен благодаря Institute Dr Simo Milošević, рядом с которым сосредоточены wellness-центры, кафе, рестораны и прогулочные зоны.
Херцег-Нови — один из самых зелёных городов побережья Черногории, расположенный у входа в Бока-Которский залив. Город сочетает историческую часть, marina-инфраструктуру, пляжи и более спокойный ритм жизни по сравнению с Будвой. Благодаря близости к Хорватии и аэропорту Дубровника район остаётся востребованным как для собственного проживания, так и для аренды.
Локация:
море и набережная Игало — несколько минут пешкомInstitute Dr Simo Milošević — рядом с комплексомрестораны, кафе и магазины — в районе Игалоцентр Херцег-Нови — около 3 кмPortonovi Resort — около 9 кмаэропорт Дубровник — около 30 кмаэропорт Тиват — около 25 кмИнвестиционный потенциал:
Игало и Херцег-Нови остаются одними из самых востребованных районов побережья Черногории благодаря мягкому климату, круглогодичной инфраструктуре и стабильному спросу на аренду. Близость к Институту Игало, набережной и Porto Novi делает Riverside привлекательным вариантом как для проживания, так и для инвестиции в недвижимость у моря.
Местонахождение на карте
Vojvode Luke Vukalovica, Черногория
Здравоохранение
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