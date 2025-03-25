Жилой комплекс New Becici by MD Realty

Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пейзажи, с прекрасным видом на море и окружённый зелеными насаждениями. Комплекс расположен в одном из наиболее привлекательных районов побережья Черногории, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Это идеальное место для комфортного проживания и отдыха, сочетающее близость к природе с доступностью всей необходимой городской инфраструктуры.

Комплекс будет состоять из 5 зданий, включающих в себя 536 жилых и коммерческих помещений, а также 550 парковочных мест для удобства всех жителей и гостей. Это большое количество пространств обеспечивает разнообразие выбора для будущих владельцев и арендаторов, предлагая как уютные квартиры, так и коммерческие помещения для бизнеса.

Строительство комплекса завершится в начале 2027 года, после чего жильцы смогут воспользоваться всеми преимуществами современной архитектуры и инфраструктуры. В комплексе будет благоустроенный бассейн для отдыха, а также ухоженные зелёные зоны и места для прогулок, что делает его привлекательным местом как для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха.