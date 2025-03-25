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Жилой комплекс New Becici by MD Realty

Boreti, Черногория
от
$127,997
;
12
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ID: 25531
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Жилой комплекс в Бечичи — это уникальный проект, гармонично вписанный в живописные горные пейзажи, с прекрасным видом на море и окружённый зелеными насаждениями. Комплекс расположен в одном из наиболее привлекательных районов побережья Черногории, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Это идеальное место для комфортного проживания и отдыха, сочетающее близость к природе с доступностью всей необходимой городской инфраструктуры.

Комплекс будет состоять из 5 зданий, включающих в себя 536 жилых и коммерческих помещений, а также 550 парковочных мест для удобства всех жителей и гостей. Это большое количество пространств обеспечивает разнообразие выбора для будущих владельцев и арендаторов, предлагая как уютные квартиры, так и коммерческие помещения для бизнеса.

Строительство комплекса завершится в начале 2027 года, после чего жильцы смогут воспользоваться всеми преимуществами современной архитектуры и инфраструктуры. В комплексе будет благоустроенный бассейн для отдыха, а также ухоженные зелёные зоны и места для прогулок, что делает его привлекательным местом как для постоянного проживания, так и для сезонного отдыха.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.1 – 64.6
Цена за м², USD 0 – 4,024
Цена квартиры, USD 139,002 – 241,316
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 56.5 – 94.6
Цена за м², USD 0 – 4,024
Цена квартиры, USD 210,162 – 323,633
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 112.2 – 135.4
Цена за м², USD 3,045 – 4,241
Цена квартиры, USD 355,738 – 597,884
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 122.2 – 211.3
Цена за м², USD 3,045 – 4,133
Цена квартиры, USD 387,216 – 828,077
Квартиры 9 комнат
Площадь, м² 32.8 – 44.7
Цена за м², USD 0 – 3,208
Цена квартиры, USD 121,918 – 141,475
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 65.2
Цена за м², USD 3,045
Цена квартиры, USD 206,557

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория

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Жилой комплекс New Becici by MD Realty
Boreti, Черногория
от
$127,997
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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