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  4. Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*

Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*

Canj, Черногория
от
$187,460
;
10
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ID: 27289
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In CRM: 2378
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Деревня
    Canj

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

О комплексе

Продажа апартаментов под управлением апарт-отеля InterContinental® Hotels & Resorts 5* на первой линии Адриатического моря.

 

Представляем вашему вниманию новый роскошный проект на первой линии в поселке Čanj под управлением InterContinental® Hotels & Resorts 5*.

 

Комплекс расположен в живописном прибрежном поселке в привлекательной части Черногорского побережья и является спокойным местом среди горных скал, холмов и теплого Адриатического моря.

 

В данном комплексе насчитывается 244 квартиры, каждая из которых имеет открытый вид на море. В проекте предусмотрены следующие планировки и площади апартаментов:

·       Студия: 42 - 67 м2

·       Двухкомнатные апартаменты: 60,5 – 69 м2

·       Трехкомнатные апартаменты: 80 – 102 м2

·       Четырехкомнатные апартаменты: 118 – 178 м2

 

Проект комплекса предусматривает три бассейна, открытый теннисный корт и баскетбольная площадка, рестораны, детскую игровую площадку, подземный гараж с большим количеством парковочных мест. А также для более легкого и быстрого доступа к пляжным ресторанам и барам на набережной жилой комплекс имеет встроенные лифты и лестницы, которые соединяют его с берегом.

 

Ко всему прочему, курорт выделяется близким расстоянием до двух черногорских аэропортов, Тивата и Подгорицы, а также основных центров Черногорского побережья, Будвы и Бара.

 

Строительство проекта завершится в 2024 году.

Местонахождение на карте

Canj, Черногория

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Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*
Canj, Черногория
от
$187,460
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