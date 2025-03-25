Жилой комплекс Апартаменты на 1 линии моря под управлением апарт-отеля 5*

Продажа апартаментов под управлением апарт-отеля InterContinental® Hotels & Resorts 5* на первой линии Адриатического моря.

Представляем вашему вниманию новый роскошный проект на первой линии в поселке Čanj под управлением InterContinental® Hotels & Resorts 5*.

Комплекс расположен в живописном прибрежном поселке в привлекательной части Черногорского побережья и является спокойным местом среди горных скал, холмов и теплого Адриатического моря.

В данном комплексе насчитывается 244 квартиры, каждая из которых имеет открытый вид на море. В проекте предусмотрены следующие планировки и площади апартаментов:

· Студия: 42 - 67 м2

· Двухкомнатные апартаменты: 60,5 – 69 м2

· Трехкомнатные апартаменты: 80 – 102 м2

· Четырехкомнатные апартаменты: 118 – 178 м2

Проект комплекса предусматривает три бассейна, открытый теннисный корт и баскетбольная площадка, рестораны, детскую игровую площадку, подземный гараж с большим количеством парковочных мест. А также для более легкого и быстрого доступа к пляжным ресторанам и барам на набережной жилой комплекс имеет встроенные лифты и лестницы, которые соединяют его с берегом.

Ко всему прочему, курорт выделяется близким расстоянием до двух черногорских аэропортов, Тивата и Подгорицы, а также основных центров Черногорского побережья, Будвы и Бара.

Строительство проекта завершится в 2024 году.