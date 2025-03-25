  1. Realting.com
Жилой комплекс Куб

Крашичи, Черногория
от
$577,514
;
7
ID: 27469
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Крашичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Современный жилой комплекс на побережье Адриатики

Жилой комплекс нового поколения. Архитектура проекта гармонично вписана в природный ландшафт, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Утро здесь начинается с ярких красок рассвета над морем, а вечера наполнены тишиной и средиземноморским теплом.

Апартаменты и виллы
Просторные планировки с панорамными окнами и большими террасами открывают виды на залив и горные хребты. Каждый апартамент и вилла продуманы до мелочей: современные интерьеры, максимум света и ощущение пространства.

  • Loft A1 — 157 м² — 529 199 €
    Светлая гостиная, спальня, два санузла и просторная терраса для утренних завтраков на свежем воздухе.

  • Duplex A5 — 119,2 м² — 496 199 €
    Двухуровневая планировка: гостиная с гостевым санузлом внизу, две спальни с ванными наверху. Идеально для семьи.

  • Duplex A6 — 129,6 м² — 506 699 €
    Функциональное пространство с двумя спальнями и террасой с видом на залив.

  • Loft A7 — 183 м² — 639 499 €
    Роскошный вариант с двумя спальнями и панорамной террасой, где каждый день наполнен светом и морским воздухом.

  • Duplex A8 — 150,6 м² — 529 199 €
    Два уровня современного комфорта: гостиная с выходом на террасу и две просторные спальни.

  • Villa 2 — 350 м² — 1 800 000 €
    Престижная вилла с собственным бассейном, гаражом и участком земли. На первом этаже — гостиная и две спальни, на втором — ещё три. Из панорамных окон открываются виды на Адриатику и горы.

Инфраструктура и удобства
Комплекс включает инфинити-бассейн длиной 25 метров, ухоженную и охраняемую территорию, современное оснащение квартир. Возможна дистанционная покупка с оплатой в удобной валюте.

Атмосфера и инвестиции
Этот проект — не просто жильё, а гармония архитектуры и природы. Это выбор для тех, кто ценит красоту, уединение и комфорт, а также рассматривает недвижимость на Адриатике как надёжную инвестицию.

Местонахождение на карте

Крашичи, Черногория

