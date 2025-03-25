Жилой комплекс Куб

Современный жилой комплекс на побережье Адриатики

Жилой комплекс нового поколения. Архитектура проекта гармонично вписана в природный ландшафт, создавая атмосферу спокойствия и уюта. Утро здесь начинается с ярких красок рассвета над морем, а вечера наполнены тишиной и средиземноморским теплом.

Апартаменты и виллы

Просторные планировки с панорамными окнами и большими террасами открывают виды на залив и горные хребты. Каждый апартамент и вилла продуманы до мелочей: современные интерьеры, максимум света и ощущение пространства.

Loft A1 — 157 м² — 529 199 €

Светлая гостиная, спальня, два санузла и просторная терраса для утренних завтраков на свежем воздухе.

Duplex A5 — 119,2 м² — 496 199 €

Двухуровневая планировка: гостиная с гостевым санузлом внизу, две спальни с ванными наверху. Идеально для семьи.

Duplex A6 — 129,6 м² — 506 699 €

Функциональное пространство с двумя спальнями и террасой с видом на залив.

Loft A7 — 183 м² — 639 499 €

Роскошный вариант с двумя спальнями и панорамной террасой, где каждый день наполнен светом и морским воздухом.

Duplex A8 — 150,6 м² — 529 199 €

Два уровня современного комфорта: гостиная с выходом на террасу и две просторные спальни.

Villa 2 — 350 м² — 1 800 000 €

Престижная вилла с собственным бассейном, гаражом и участком земли. На первом этаже — гостиная и две спальни, на втором — ещё три. Из панорамных окон открываются виды на Адриатику и горы.

Инфраструктура и удобства

Комплекс включает инфинити-бассейн длиной 25 метров, ухоженную и охраняемую территорию, современное оснащение квартир. Возможна дистанционная покупка с оплатой в удобной валюте.

Атмосфера и инвестиции

Этот проект — не просто жильё, а гармония архитектуры и природы. Это выбор для тех, кто ценит красоту, уединение и комфорт, а также рассматривает недвижимость на Адриатике как надёжную инвестицию.