Жилой комплекс Aria Residence

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Aria Residences — современный жилой комплекс премиум-класса в Тивате, расположенный в одном из самых удобных районов города. Проект объединяет шесть отдельных зданий с ограниченным количеством квартир, закрытую благоустроенную территорию и высокий стандарт строительства, создавая комфортную среду для круглогодичного проживания и отдыха на побережье.
Комплекс расположен в спокойной жилой зоне, обеспечивая баланс между приватностью и близостью к городской инфраструктуре. В нескольких минутах находятся центр Тивата, Porto Montenegro, набережная, рестораны, супермаркеты и международный аэропорт Тиват.
Архитектура проекта выполнена в современном средиземноморском стиле с элементами классического дизайна. Светлые фасады, большие оконные проёмы, просторные террасы и благоустроенные зелёные зоны формируют атмосферу клубной резиденции у моря.
Инфраструктура комплекса:
Закрытая территорияЛандшафтное озеленениеПодземный и наземный паркингЛифтыВидеонаблюдениеКонтроль доступаБлагоустроенные внутренние дворыПешеходные зоны отдыхаСовременные инженерные системыВ проекте представлены квартиры различных планировок — от компактных апартаментов с одной спальней до просторных семейных резиденций. Большинство квартир имеют террасы, а из части резиденций открываются виды на море, город и окружающие зелёные холмы.
Локация:
Центр Тивата — несколько минут на автомобилеPorto Montenegro — около 5 минутНабережная и пляжи — несколько минутАэропорт Тиват — около 5 минутКотор — около 15 минутБудва — около 25 минутИнвестиционный потенциал:
Высокий спрос на долгосрочную и краткосрочную аренду в ТиватеБлизость к Porto Montenegro и международному аэропортуСовременный формат закрытого жилого комплексаОграниченное количество квартирПодходит как для собственного проживания, так и для получения арендного доходаПерспективы роста стоимости недвижимости в одном из наиболее востребованных городов Черногории
Местонахождение на карте
Mrcevac, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
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