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Жилой комплекс Aria Residence

Mrcevac, Черногория
от
$185,510
;
6
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ID: 38129
ID новостройки на Realting
In CRM: 31
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Mrcevac
  • Адрес
    Lorovina

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Aria Residences — современный жилой комплекс премиум-класса в Тивате, расположенный в одном из самых удобных районов города. Проект объединяет шесть отдельных зданий с ограниченным количеством квартир, закрытую благоустроенную территорию и высокий стандарт строительства, создавая комфортную среду для круглогодичного проживания и отдыха на побережье. Комплекс расположен в спокойной жилой зоне, обеспечивая баланс между приватностью и близостью к городской инфраструктуре. В нескольких минутах находятся центр Тивата, Porto Montenegro, набережная, рестораны, супермаркеты и международный аэропорт Тиват. Архитектура проекта выполнена в современном средиземноморском стиле с элементами классического дизайна. Светлые фасады, большие оконные проёмы, просторные террасы и благоустроенные зелёные зоны формируют атмосферу клубной резиденции у моря. Инфраструктура комплекса: Закрытая территорияЛандшафтное озеленениеПодземный и наземный паркингЛифтыВидеонаблюдениеКонтроль доступаБлагоустроенные внутренние дворыПешеходные зоны отдыхаСовременные инженерные системыВ проекте представлены квартиры различных планировок — от компактных апартаментов с одной спальней до просторных семейных резиденций. Большинство квартир имеют террасы, а из части резиденций открываются виды на море, город и окружающие зелёные холмы. Локация: Центр Тивата — несколько минут на автомобилеPorto Montenegro — около 5 минутНабережная и пляжи — несколько минутАэропорт Тиват — около 5 минутКотор — около 15 минутБудва — около 25 минутИнвестиционный потенциал: Высокий спрос на долгосрочную и краткосрочную аренду в ТиватеБлизость к Porto Montenegro и международному аэропортуСовременный формат закрытого жилого комплексаОграниченное количество квартирПодходит как для собственного проживания, так и для получения арендного доходаПерспективы роста стоимости недвижимости в одном из наиболее востребованных городов Черногории

Местонахождение на карте

Mrcevac, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Жилой комплекс Aria Residence
Mrcevac, Черногория
от
$185,510
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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