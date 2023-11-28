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125 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
3
2
152 м²
4/4
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€480,000
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Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
2
152 м²
6/6
Жилой комплекс апартаментов "Panorama Tivat" с видом на Адриатическое море находится в муниц…
€290,000
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Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 998 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 12…
€480,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Пентхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
ID 997 Продается шикарный пентхаус с двумя спальнями в Тивате в ЖК Panorama Площадь 95…
€290,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Тиват, Черногория
3
2
151 м²
Эксклюзивное предложение в Тивате. Пентхаус с панорамными видами и двумя спальнями вблизи По…
€290,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
2
190 м²
Продается великолепный и просторный пентхаус с большой террасой на крыше. Здание, в котором…
€650,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус 3 спальни
Тиват, Черногория
3
143 м²
Продается пентхаус с видом на море в Тивате, Селяново. Квартира имеет площадь 143 м2 и распо…
€570,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус
Будва, Черногория
190 м²
Продается квартира на 6 этаже новостройки. Квартира имеет площадь 190 м2 и находится в самом…
€790,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус 2 спальни
Будва, Черногория
2
134 м²
Продается пентхаус в новом доме в Бечичи недалеко от моря. Квартира имеет площадь 134 м2 …
€530,000
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79786826771
avanisimov@gmail.com
Пентхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Добра Вода, Черногория
4
2
222 м²
5
Продается просторный пентхаус в городе Добра Вода, муниципалитет Бар, всего в 200 метрах от …
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€3,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
4
188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
€2,15 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
€2,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
2
2
502 м²
ПЕНТХАУС НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 502 КВ.М. Предлагаем купить роскошный эксклюзивны…
€3,30 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
6
568 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. В этом апартамент…
€4,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
347 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. Данный апартамент…
€3,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
€2,95 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
519 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 27 - АПА…
€2,75 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
3
457 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 6 - АПАР…
€2,50 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 2 спальни
Доброта, Черногория
2
ID 980 Продается пентхаус в верхнем этаже нового жилого комплекса в Доброте, Котор. …
€317,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
2
99 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ …
€334,990
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Крашичи, Черногория
200 м²
ДВЕ НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТИВАТЕ, КРАШИЧИ БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ ОТ НАС! Крашичи - это…
€529,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38651772867
info@velesdar.eu
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
3
400 м²
6/6
Вилла Roof Top спроектирована таким образом, чтобы подарить наилучшие впечатления для гостей…
€1,20 млн
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Пентхаус 2 спальни
Бар, Черногория
3
6
ID 868 Продается пентхаус с 2 спальнями в Баре. Локация: Бар, первая линия, на равнине…
€370,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Тиват, Черногория
3
3
143 м²
6
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€520,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Доброта, Черногория
3
2
114 м²
2
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€490,000
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с садом, с видом на горы
Будва, Черногория
3
3
117 м²
4
Сдается однокомнатная квартира на длительный срок в Пржно-Будве. На расстоянии 400 метров от…
€325,000
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Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Бечичи, Черногория
2
2
140 м²
5
Красивый пентхаус в Бечичи с невероятным видом на море.Пентхаус площадью 140м2 расположен на…
€480,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
2
261 м²
3/3
Квартира As10 ориентирована с трех сторон, ее общая площадь составляет 125,44 м² плюс 12,96 …
€514,304
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
4
2
262 м²
3/3
Квартира As9 ориентирована с трех сторон, ее общая площадь составляет 125,44 м² плюс 12,96 м…
€515,944
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