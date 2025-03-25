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Резиденция

Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
;
Лента Новое
9
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Адрес Адрес
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ID: 27169
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Donja Lastva

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта.

Преимущества комплекса:

  • Расположение: первая береговая линия, панорамные виды на море и Ривьеру Герцег-Нови. В двух шагах от комплекса — частный пляж.

  • Инфраструктура: быстрое и удобное сообщение с Porto Montenegro; в пешей доступности — спортивные площадки, медцентр, школа, детский сад, кинотеатр, рестораны и супермаркеты.

  • Архитектура и дизайн: здание (цоколь + жилой этаж + 2 этажа + пентхаус) облицовано натуральным камнем и нежно-бежевой баварской штукатуркой; интерьер выполнен в изящном стиле модерн с использованием материалов ведущих мировых брендов.

  • Комфорт: просторные, светлые комнаты с большими окнами; лифт Schindler; лестничная зона и холл облицованы натуральным камнем; вокруг комплекса — ландшафтный дизайн с типичными для Средиземноморья растениями.

  • Удобства: у каждого жилого модуля — собственная парковочная зона; большие террасы и балконы открывают безграничный вид на море и горы.

Типы квартир и площади:

  • Однокомнатная 49 м²

  • Однокомнатная 66 м²

  • Однокомнатная 81 м²

  • Однокомнатная 82 м²

  • Двухкомнатная 125 м²

Покупка недвижимости в этом комплексе — отличный шанс насладиться жизнью у моря и выгодно вложиться в перспективный объект.

Местонахождение на карте

Donja Lastva, Черногория

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Резиденция
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
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