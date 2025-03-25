Резиденция

Мы рады представить вашему вниманию эксклюзивный резиденциальный комплекс премиум-класса, находящийся в живописном пригороде Тивата, в Донья Ластве. Всего 7 квартир в закрытой охраняемой территории гарантируют высокий уровень приватности и комфорта.

Преимущества комплекса:

Расположение: первая береговая линия, панорамные виды на море и Ривьеру Герцег-Нови. В двух шагах от комплекса — частный пляж.

Инфраструктура: быстрое и удобное сообщение с Porto Montenegro; в пешей доступности — спортивные площадки, медцентр, школа, детский сад, кинотеатр, рестораны и супермаркеты.

Архитектура и дизайн: здание (цоколь + жилой этаж + 2 этажа + пентхаус) облицовано натуральным камнем и нежно-бежевой баварской штукатуркой; интерьер выполнен в изящном стиле модерн с использованием материалов ведущих мировых брендов.

Комфорт: просторные, светлые комнаты с большими окнами; лифт Schindler; лестничная зона и холл облицованы натуральным камнем; вокруг комплекса — ландшафтный дизайн с типичными для Средиземноморья растениями.

Удобства: у каждого жилого модуля — собственная парковочная зона; большие террасы и балконы открывают безграничный вид на море и горы.

Типы квартир и площади:

Однокомнатная 49 м²

Однокомнатная 66 м²

Однокомнатная 81 м²

Однокомнатная 82 м²

Двухкомнатная 125 м²

Покупка недвижимости в этом комплексе — отличный шанс насладиться жизнью у моря и выгодно вложиться в перспективный объект.