Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards

Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.

Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас ждет активная жизнь, полная незабываемых впечатлений. Район Synchro– это центр событий, мероприятий и различных программ, от конференций по передовым технологиям и интерактивных выставок до йога-ретритов, художественных классов, живой музыки и театра.

Synchro Yards возводится на месте бывшего подъемника и ангара судостроительной верфи, у самой кромки воды. Жизнь здесь пульсирует в ритме международного сообщества Porto Montenegro. Это пространство, где правит воображение, и каждая минута имеет значение.

Здесь будет 5-звездочный отель с бутиками, собственный пляж, резиденции для жизни на 1 линии, рестораны мирового класса, пространство для работы и творчества, адаптивный развлекательный центр, пляжный клуб и музей морского наследия.

Резиденции Synchro Yards Residences являются воплощением роскоши и свободы. Все апартаменты восхищают своим дизайном, просторными террасами и панорамными видами на море и марину.



На старте продаж Synchro Yards представляет два жилых здания AERIS и IVO Residences. Срок окончания строительства - 2027 год.

AERIS – самая эксклюзивная из всех резиденций Porto-Montenegro. Вдохновленный морем и ветром, его дизайн отражает эстетику современной яхты с гладким деревянным настилом, угловатыми балконами и вертикальной решеткой медного цвета, отдающей дань уважения военно-морскому наследию. Созданный известным архитектурным бюро Woods Bagot, AERIS воплощает в себе суть классического яхтинга.



На продажу имеются просторные роскошные апартаменты с 1 спальней (от 104 м2), с 2 спальнями (от 230 м2), с 3 спальнями (372 м2) и с 4 спальнями (от 985 м2).

Между тем, IVO Residences - Aurora предлагает 25 резиденций под управлением отельной группы Rare Finds, члена Kerzner International, известным такими отелями как One&Only, Atlantis и SIRO.



На продажу предложены студии (52 м2), апартаменты с одной (от 86 м2), двумя (от 197 м2) и тремя (295 м2) спальнями.

Porto-Montenegro — это роскошный охраняемый поселок резиденций с пристанью мирового класса, принадлежащим Инвестиционной корпорации Дубая (ICD). Инфраструктура Porto-Montenegro включает в себя пристань мирового класса с полным спектром услуг, отель Regent (5*), международную школу, яхт-клуб, гребной клуб, бассейны, спортивный комплекс, теннисные корты, парк, творческие центры и бизнес-центры, а также многочисленные рестораны, винный бар, магазины и галереи.

