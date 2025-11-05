Жилой комплекс Бечичи

Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной!
Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни — идеальный вариант для инвестиций или постоянного проживания.
Вы можете выбрать свою квартиру уже сегодня:
Уютные студии от 81 000 €
1-комнатные квартиры от 115 000 €
2-комнатные квартиры 180 000 €
Площадь квартир: от 27 м² до 135 м².
РАССРОЧКА на 1,5 года
Первый взнос — всего 50%!
(Например, для студии по рассрочке первый взнос составляет всего 40 500 €!)
Прирост капитала: +25–30% за 18 месяцев.
Ваш дом у моря ждёт вас — сделайте шаг к мечте уже сегодня!
Гибкая система оплаты!