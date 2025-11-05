  1. Realting.com
Жилой комплекс Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$143,763
от
$3,680/м²
;
9
ID: 32842
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной!

Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни — идеальный вариант для инвестиций или постоянного проживания.

Вы можете выбрать свою квартиру уже сегодня:

  • Уютные студии от 81 000 €

  • 1-комнатные квартиры от 115 000 €

  • 2-комнатные квартиры 180 000 €

Площадь квартир: от 27 м² до 135 м².

РАССРОЧКА на 1,5 года
Первый взнос — всего 50%!
(Например, для студии по рассрочке первый взнос составляет всего 40 500 €!)

Прирост капитала: +25–30% за 18 месяцев.

Ваш дом у моря ждёт вас — сделайте шаг к мечте уже сегодня!
Гибкая система оплаты!

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

