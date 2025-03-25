Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате

Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Montenegro. Отличительной чертой проекта являются наличие гардеробных и кладовых для хранения вещей, а также наличие собственного гаража.



В первой линии комплекса построены и готовы для заселения 9 таунхаусов. Каждый из них имеет собственную прилегающую территорию, гараж, площадку для барбекю и просторные зелёные террасы. В таунхаусах предусмотрено 2 варианта размещения бассейнов: на видовой террасе на крыше или на прилегающей территории. В этом заключаются архитектурные особенности строений и планировок.

Таунхаусы продаются в чистовой отделке премиум класса с использованием натуральных материалов, таких как природный камень и дерево, укомплектованы Vileroy Boch сантехникой и системой климатизации Daikin. Предусмотрены отдельные гардеробные комнаты и кладовые для хранения вещей, подогрев пола, система «умный дом».

Также в проекте на продажу имеются пентхаусы и дуплексы с 2 и 3 спальнями. Эксклюзивный двухуровневый пентхаус расположен в самой высокой точке комплекса и имеет собственную прилегающую территорию, на которой размещены бассейн, площадка для барбекью и просторная терраса, 2 места в подземном паркинге, лифт. Панорамный вид открывается с каждого уровня пентхауса, а также с бассейна.

Управляющая компания обеспечит круглосуточное обслуживание комплекса и инфраструктуры, самые надёжные системы безопасности и видеонаблюдение.

