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  4. Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате

Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате

Тиват, Черногория
от
$705,867
;
16
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ID: 27302
ID новостройки на Realting
In CRM: 2359
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Montenegro. Отличительной чертой проекта являются наличие гардеробных и кладовых для хранения вещей, а также наличие собственного гаража.


В первой линии комплекса построены и готовы для заселения 9 таунхаусов. Каждый из них имеет собственную прилегающую территорию, гараж, площадку для барбекю и просторные зелёные террасы. В таунхаусах предусмотрено 2 варианта размещения бассейнов: на видовой террасе на крыше или на прилегающей территории. В этом заключаются архитектурные особенности строений и планировок.

 

Таунхаусы продаются в чистовой отделке премиум класса с использованием натуральных материалов, таких как природный камень и дерево, укомплектованы Vileroy Boch сантехникой и системой климатизации Daikin. Предусмотрены отдельные гардеробные комнаты и кладовые для хранения вещей, подогрев пола, система «умный дом».

 

Также в проекте на продажу имеются пентхаусы и дуплексы с 2 и 3 спальнями. Эксклюзивный двухуровневый пентхаус расположен в самой высокой точке комплекса и имеет собственную прилегающую территорию, на которой размещены бассейн, площадка для барбекью и просторная терраса, 2 места в подземном паркинге, лифт. Панорамный вид открывается с каждого уровня пентхауса, а также с бассейна.

 

Управляющая компания обеспечит круглосуточное обслуживание комплекса и инфраструктуры, самые надёжные системы безопасности и видеонаблюдение.
 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Жилой современный комплекс премиум-класса в Тивате
Тиват, Черногория
от
$705,867
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