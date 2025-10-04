  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица

Продажа новостроек в Подгорице

квартиры
259
дома
19
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Жилой квартал Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$120,882
Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$950,625
Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$316,875
Prodaje se prostran stan u j zgradi Vektra, Preko Morače, na izuzetnoj lokaciji. Stan se nalazi na V spratu i ima površinu od 114 m², uz tri terase koje dodatno doprinose udobnosti života. Prostorna i funkcionalna struktura stana uključuje prostranu dnevnu sobu, dvije spavaće sobe, kuhinju, …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se garsonjera površine 31 m² sa zasebnom kuhinjom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, kod zgrade Palade, smjesten na drugom spratu. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 86 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$258,194
Stan površine 86m2 na poslednjem, osmom spratu, u samom centru Podgorice u neposrednoj blizini Trga Nezavisnosti. Iz stana se pruža izuzetan pogled na trg, ulicu Slobode, kao i na most Milenijum i druge objekte u blizini. Stan se  prodaje u potpunosti namješten. Stan zauzima cijelu površinu…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan na Zabjelu!Stan je ukupne kvadrature 37m2 i odlicno je prostorno iskoriscen!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Izdaje se trosoban stan površine 115 m² u novoj luksuznoj zgradi na vrhunskoj lokaciji – naselje Preko Morače, preko puta Hrama. Stan se nalazi na 1. spratu i opremljen je najmodernijim sistemima, uključujući smart home tehnologiju, split sistem grijanja i hlađenja, kao i podno grijanje. Ras…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$107,972
Prodaje se jednosoban stan na Zabjelu u izgradnji!Stan je ukupne kvadrature 46m2 i nalazi se na visokom prizemlju!Posjeduje prostranu dnevnu sobu sa trpezarijom i kuhinjom, spavacu sobu, mali hodnik sa mjestom za ormar, kupatilo i terasu.Rok zavrsetka kraj 2025. Godine
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$103,278
Prodaje se polunamješten jednosoban stan površine 40m², smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom, na Starom Aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba i kupatilo. Stan posjeduje francuske balkone, koji mu daju dodatnu prozračnost i …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$259,896
Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kup…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan u Zagoricu.Stan je ukupne kvadrature 54m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$234,722
Prodaje se kuca u Tolosima. Kuca je ukupne povrsine 150m2 i nalazi se na placu povrsine 500m2! Prodaje se neopremljena! Kuca je prizemna uz mogucnost renoviranja i opremanja potkrovlja. Predata za legalizaciju!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$505
Moderno opermljena garsonjera nalazi se na V spratu zgrade. Spremna za useljenje - odmah
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 112 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$394,333
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u zgradi pored Hrama na Bulevaru Džordža Vašingtona (investitor Normal Company), prodaje se prostran i funkcionalan stan.🏡 Struktura:✔ prostrana dnevna soba sa izlazom na terasu✔ trpezarija i kuhinja✔ tri spavaće sobe✔ dvije terase✔ kupatilo +…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$96,236
Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 40.5m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$410,764
Na prodaju moderna kuca u Gornjoj Gorici.Kuca je ukupne kvadrature 200m2 i nalazi se na placu od oko 600m2.Posleduje prostranu dnevnu sobu, trpezariju sa kuhinjom, 3 spavace sobe, jednu radnu sobu kao dodatak uz garazu, gostinjski wc, kupatilo i krovnu terasu povrsine 80m2.Idealna je za mira…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatn…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Жилой квартал Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupje kvadrature 42m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Pogled na bulevar i novi Dadi Kompleks.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Izdaje se namješten jednosoban stan, površine 55m2, u polusuterenu privatne kuće, u Momišićima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaća soba, kupatilo i ostava. Kuća se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadržaja neop…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,275
Prodaje se i izdaje prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$281,667
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih va…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Жилой квартал Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Жилой квартал Prodaja, Nov neuseljavan, Jednosoban stan
Подгорица, Черногория
от
$157,264
🏡 Na prodaju – Nov jednosoban stan, Ulica 4. jula   Prodaje se nov, neuseljavan jednosoban stan površine 45 m².   📍 Lokacija: Ulica 4. jula 🏢 Dostupne jedinice: 1. i 3. sprat 🚗 U cijenu uključeno garažno mjesto 💶 Cijena: 134.000 € ✅ Kupac je oslobođen plaćanja poreza na promet nekretnina   S…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$45,160
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan u City kvartu, površine 41 m², smješten na prvom spratu. Stan je funkcionalan i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa, restorana i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa iznosi 450 €. Idealan je za pojedince ili parove koji žele da…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Показать все Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Жилой квартал Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Na prodaju trosoban stan 95m², Zabjelo, Podgorica. 🏢 Nalazi se na visokom prizemlju. ✅ Struktura stana: Ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. 🚗 U cijenu je uračunato parking mjesto iza rampe. 📅 Rok završetka radova se očekuje u…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavan…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
Prodaje se jednosoban stan – Dalmatinska ulica   📍 Lokacija: Dalmatinska ulica 🏠 Površina: 40 m² 🚗 Privatno parking mjesto uključeno 🏢 Stan se nalazi u prizemlju zgrade   ✨ Cijena: 120.000 €   Idealna prilika za život ili investiciju!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$93,889
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atrakti…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Prodaje se jednosoban stan površine 45 m² u zgradi Nivel na Zabjelu, sa dodatnim garažnim mjestom od 13 m². Stan se nalazi na prvom spratu, moderno je uređen i kompletno opremljen. Zgrada posjeduje lift i nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Cijena: 165.000 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 41 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu.Nalazi se na drugom spratu u zgradi koja posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Izdaje se nenamjesten jednosoban stan u Ulici 4. Jula u Podgorici.Stan se nalazi na 3. Spratu novoizgradjene zgrade Zetagradnje.Zgrada posjeduje 2 lifta.Stan posjeduje kuhinju sa svim potrebnim elementima i masinu za ves!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan u Bloku 6, na trećem spratu, kompletno namješten i odmah useljiv. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini tri osnovne škole, fakulteta, trim staze, marketa i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa je 450 €. Idealno za samce, parove ili stude…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$165,244
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, d…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Prodaje se jednosoban stan povrsine 48m2 na odlicnoj lokaciji Tuški put.Stan se nalazi na 3. spratu stambene zgrade Gradnje promet  koja posjeduje dva lifta.Cijena: 120.000€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 51m i nalazi se na 3. Spratu .Mogucnost zakupa parkinga za dodatnih 50€ mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$146,701
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² na Starom aerodromu, u novoj zgradi Venture, po cijeni od 125.000 €. Stan se nalazi na prvom spratu i orijentisan je ka dvorišnoj strani, što ga čini izuzetno tihim i prijatnim za stanovanje, bez gradske buke. Lokacija je idealna, u blizini se nalaze…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE
Коммерция Poslovni prostor, 60m2, Palada, IZDAVANJE
Подгорица, Черногория
Цена по запросу
Izdaje se poslovni prostor površine 60 m² u zgradi Palada, Preko Morače, smješten u suterenu. Uz prostor je obezbijeđeno parking mjesto. Mjesečna kirija iznosi 900 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Жилой квартал Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,291
Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$422,500
Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se n…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$246,458
Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u bliz…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$206,556
📍 Poslovni prostor na prodaju – centar grada   Prodaje se atraktivan poslovni prostor površine 23 m² (prizemlje) + 18 m² (suteren), ukupno 41 m².   ✅ Dvoetažni prostor ✅ Klimatizovan ✅ Električna rolo zaštita ✅ Opremljen WC-om i kuhinjom   Posebna pogodnost: Prostor je već izdat pouzdanom za…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$111,493
Na prodaju jednosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 44m2 i nalazi se na 4. Spratu zgrade iza Sicilije.Prodaje se sa svim stvarima!Trenutno je izdat na godinu dana, mogucnost zadrzavanja klijenata
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Izdaje se lijepo namješten dvosoban stan – City Kvart   📍 Lokacija: City Kvart 📐 Površina: 74 m² 🏢 Sprat: 1. sprat 🚗 Parking: privatno parking mjesto   Stan je moderno i kompletno namješten, veoma prostran i funkcionalan. Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, dvije spavaće…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupje kvadrature 49m2 i nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Pogodan za kancelariju!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 113 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,335
Prodaje se komforan dvoetažni stan površine 113m², smješten na četvrtom spratu manje stambene zgrade u mirnom i uređenom dijelu Momišića, u neposrednoj blizini klinike Ars Medica.Struktura stana:Donji nivo: prostrana dnevna soba sa izlazom na veliku terasu, izdvojena kuhinja sa sopstvenim ba…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike p…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$939
Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se red…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Preko Morace, Izdavanje
Подгорица, Черногория
Цена по запросу
📍 Izdavanje dvosoban stan – Preko Morače, Podgorica   ✨ Prostran i funkcionalan stan na odličnoj lokaciji!   Površina: 70 m² Struktura: Dnevna soba + kuhinja + trpezarija, dvije spavaće sobe, dvije terase Sprat: 2. sprat (zgrada bez lifta) Stan je komforan, pogodan za porodicu ili bračni pa…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,817
Izdaje se poslovni prostor ukupne površine 125m² + 60m² terase, smješten na odličnoj lokaciji uz bulevar. Prostor je pogodan za različite djelatnosti, zahvaljujući atraktivnoj poziciji i dobroj vidljivosti. Cijena zakupa: 2.400€ mjesečno
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$154,917
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$179,563
Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$411
Izdaje se namjesten jednosoban stan, površine 50m2, smjesten na prvom spratu privatne kuće, u Zagoricu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u neposrednoj blizini Osnovne Škole “ Branko Bozovic”.U dvorištu kuće se nalazi i privatno park…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban moderno opremljen stan u ulici 4. Jula u Podogrici.Stan se nalazi na 4. Spratu novoizgradjene zgrade Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Izdaje se poslovni prostor površine 60m², smješten u prizemlju stambene zgrade, na odličnoj lokaciji u neposrednoj blizini Sportskog centra Morača.🔹 Površina: 60m²🔹 Prizemlje zgrade – lako dostupan🔹 Ulaz sa tri strane – omogućava fleksibilan raspored i više pristupnih tačaka🔹 Video nadzor – …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$103,278
Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez d…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$187,778
Na prodaju – Kompletno namješten dvosoban stan sa parking mjestom i dvije terase, Tolosi.   Prodaje se prostran, kompletno opremljen dvosoban stan površine 61.05 m² na drugom spratu manje stambene zgrade (ukupno dva sprata) u mirnom dijelu Tološa.   Struktura i raspored:   Dvije prostrane s…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 85 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$234,722
Prodaje se nenamjsten dvosoban stan, povrsine 85m2, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Smjesten je na drugom spratu stambene zgrade, koja ne posjeduje lift. U okruženju se nalaze državne institucije, nota…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se jednosoban stan sa garažom – Stari Aerodrom, zgrada Venture – 550 € mjesečno U ponudi za izdavanje je potpuno nov, neuseljavan jednosoban stan sa garažnim mjestom, smješten u kvalitetnoj zgradi Venture na Starom Aerodromu. Stan se nalazi na prvom spratu, površine 46 m² i opremljen …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Жилой квартал Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$1,174
Izdaje se opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke.Ispr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Жилой квартал Trosoban stan, 138m2, Preko Morace, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$644,836
Prodaje se trosoban stan površine 138m² na 1. spratu depandansa profesorske zgrade u Bulevaru Džordža Vašingtona 92, sa pogledom na spomenik Sv. Petra Cetinjskog. Stan je prozračan, trostrano orijentisan (sjever–zapad–jug), sa velikim staklenim površinama, terasama na jugu i zapadu, te odlič…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen i…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$241,764
Prodaje se trosoban stan ukupne kvadrature 74m2 (U listu upisan 65m2) u ulici 4. Jula.Stan je kompletno renoviran i nalazi se na poslednjem 8. Spratu zgrade koja posjeduje lift.Prodaje se sa svim stvarima!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$170,174
Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, smjesten na sestom (poslednji) spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Osnovne skole "O…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$140,833
Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lak…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 100 m² u starogradnji, u naselju Preko Morače. Stan se nalazi na drugom spratu u zgradi koja nema lift, odlikuje ga odlična struktura i funkcionalan raspored prostorija. Lokacija je izuzetno tražena, sa svim važnim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marke…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se jednosoban stan površine 51 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade sa liftom. Stan je lijepo i moderno namješten, funkcionalnog rasporeda i spreman za useljenje. Uz stan dolazi obezbijeđeno parking mjesto pod rampom. Mjesečna kirija iznosi 500 €
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Izdaje se trosoban stan površine 107m², smješten na prvom spratu Maksim zgrade, Preko Morače. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih institucija i sadr…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$4,694
Izdaje se luksuzno opremljena kuca, povrsine 370m2, na ogradjenom placu od 600m2, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dva dnevna boravka, kuhinja, trpezarija, pet spavacih soba, dva kupatila, dva garderobera, tri terase i garaza. Na placu se nalazi i pomocni objekat, kao i manji…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Predstavljamo vam nov, neuseljavan stan vrhunske izrade i dizajna, u jedinstvenom kompleksu koji spaja moderan stil života i sve što vam je potrebno — na dohvat ruke.Stan je ukupne kvadrature 61m2 i nalazi se na 7. Spratu luksuznog kompleksa!Novi lifestyle u najbrže rastućem dijelu grada – i…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Черногория
от
$422,500
Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Коммерция Poslovni prostor 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se poslovni prostor ukupne kvadrature 40m2 na Pobrezju!Poslovni se nalazi preko puta Doma Zdravlja!Idealan za kancelariju!Namjestaj ostaje u prostoru i buduci zakupac ga moze koristiti!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Lijepo namješten jednosoban stan dostupan za prodaju u Podgorici.Zgrada se nalazi na Zabjelu, pored osnovne škole. Stan je smješten na drugom spratu, a zgrad ima lift. Površine je 42m2, odličnog rasporeda i izuzetno prozračan i osvijetljen.U sklopu cijene je i garažno mjesto u suterenu predv…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$112,667
Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Izdaje se prazan dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i izdaje se kao kancelarija!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na drugom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Zgrada posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Жилой квартал Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
