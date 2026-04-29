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Жилой комплекс Parkside Residence

Тиват, Черногория
от
$115,528
;
17
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ID: 38125
ID новостройки на Realting
In CRM: 25
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс Parkside Residences, расположенный в районе Мрчевац, Тиват. Проект находится на возвышенности среди средиземноморской зелени, примерно в 2 км от центра города и рядом с побережьем Тиватского залива. Благодаря расположению на высоте около 100 метров над уровнем моря большинство резиденций ориентированы на панорамные виды на море, парк и горы.  Комплекс сочетает формат городской недвижимости с более спокойной приватной атмосферой. Здесь нет плотной застройки первой линии и туристического шума центра Тивата, при этом дорога до набережной, ресторанов и Porto Montenegro занимает всего несколько минут.  Основные характеристики комплекса: 3 жилых корпуса: A, B и Cформаты от студий до апартаментов с 2 спальнямикоммерческие помещения на первых этажахподземный паркингкладовые помещениязакрытый въезд на территорию комплексажилые здания этажностью Ground Floor + 4 этажасовременная архитектура с панорамным остеклениемготовая внутренняя отделка квартирзавершение строительства запланировано на конец 2027 годаИнфраструктура комплекса: большой открытый бассейнпанорамный бассейн на крыше корпуса Bфитнес-залбеговая дорожкадетская площадкаресепшенсистема видеонаблюдения CCTVУправляющая компания комплекса супермаркет на территорииаптекакоммерческие помещения для повседневной инфраструктуры резидентов О квартирах: Планировки спроектированы с акцентом на естественное освещение, большие окна и открытые виды на залив и горный ландшафт Тивата. В отделке предусмотрены: система отопления и кондиционирования Carrier A+французский деревянный паркеталюминиевые окна с двойным остеклениемитальянская керамика в кухнях и санузлахсантехника Laufenсмесители Hansgroheмебельные пакеты доступны по запросу О районе Тиват: Тиват считается одним из самых востребованных городов на побережье Черногории благодаря современной инфраструктуре, международной марине и круглогодичному спросу на недвижимость. Рядом расположен Porto Montenegro — крупнейший премиальный яхтенный комплекс страны с ресторанами, бутиками, спортивной инфраструктурой и набережной. Локация: центр Тивата — около 2 кмPorto Montenegro — около 2.5 кмморе и набережная — около 800 мпляжи — около 800 маэропорт Тиват — около 1.3 кмаэропорт Дубровник — около 52 кмаэропорт Подгорица — около 88 км Инвестиционный потенциал: Тиват остаётся одним из самых активных рынков недвижимости Черногории благодаря развитию Porto Montenegro, ограниченному количеству новых проектов и стабильному международному спросу. Комплекс ориентирован как на постоянное проживание, так и на инвестиционные покупки с последующей сдачей в аренду. Формат современного жилого комплекса с собственной инфраструктурой и близостью к аэропорту делает объект привлекательным для долгосрочных вложений.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Parkside Residence
Тиват, Черногория
от
$115,528
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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