Жилой комплекс Parkside Residence

Жилой комплекс Parkside Residences, расположенный в районе Мрчевац, Тиват. Проект находится на возвышенности среди средиземноморской зелени, примерно в 2 км от центра города и рядом с побережьем Тиватского залива. Благодаря расположению на высоте около 100 метров над уровнем моря большинство резиденций ориентированы на панорамные виды на море, парк и горы. Комплекс сочетает формат городской недвижимости с более спокойной приватной атмосферой. Здесь нет плотной застройки первой линии и туристического шума центра Тивата, при этом дорога до набережной, ресторанов и Porto Montenegro занимает всего несколько минут. Основные характеристики комплекса: 3 жилых корпуса: A, B и Cформаты от студий до апартаментов с 2 спальнямикоммерческие помещения на первых этажахподземный паркингкладовые помещениязакрытый въезд на территорию комплексажилые здания этажностью Ground Floor + 4 этажасовременная архитектура с панорамным остеклениемготовая внутренняя отделка квартирзавершение строительства запланировано на конец 2027 годаИнфраструктура комплекса: большой открытый бассейнпанорамный бассейн на крыше корпуса Bфитнес-залбеговая дорожкадетская площадкаресепшенсистема видеонаблюдения CCTVУправляющая компания комплекса супермаркет на территорииаптекакоммерческие помещения для повседневной инфраструктуры резидентов О квартирах: Планировки спроектированы с акцентом на естественное освещение, большие окна и открытые виды на залив и горный ландшафт Тивата. В отделке предусмотрены: система отопления и кондиционирования Carrier A+французский деревянный паркеталюминиевые окна с двойным остеклениемитальянская керамика в кухнях и санузлахсантехника Laufenсмесители Hansgroheмебельные пакеты доступны по запросу О районе Тиват: Тиват считается одним из самых востребованных городов на побережье Черногории благодаря современной инфраструктуре, международной марине и круглогодичному спросу на недвижимость. Рядом расположен Porto Montenegro — крупнейший премиальный яхтенный комплекс страны с ресторанами, бутиками, спортивной инфраструктурой и набережной. Локация: центр Тивата — около 2 кмPorto Montenegro — около 2.5 кмморе и набережная — около 800 мпляжи — около 800 маэропорт Тиват — около 1.3 кмаэропорт Дубровник — около 52 кмаэропорт Подгорица — около 88 км Инвестиционный потенциал: Тиват остаётся одним из самых активных рынков недвижимости Черногории благодаря развитию Porto Montenegro, ограниченному количеству новых проектов и стабильному международному спросу. Комплекс ориентирован как на постоянное проживание, так и на инвестиционные покупки с последующей сдачей в аренду. Формат современного жилого комплекса с собственной инфраструктурой и близостью к аэропорту делает объект привлекательным для долгосрочных вложений.