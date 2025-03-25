Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay

Новый премиальный район Lustica Bay — Heights.
Представляем Heights — эксклюзивную коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов, расположенных на склонах между районом Centrale и первым гольф-полем Черногории.
Это место, где элегантная архитектура, панорамные виды и атмосфера уюта сливаются в единый премиальный образ жизни.
Основные преимущества Heights:
• Элегантный дизайн: сочетание традиционной черногорской архитектуры и современных акцентов.
• Близость к будущей международной школе.
• Светлые интерьеры с натуральной цветовой палитрой и вниманием к деталям.
• Ландшафтные сады с лавандой и оливками, зоны отдыха и общения в стиле средиземноморской деревушки.
• Приватный бассейн среди зелени + отдельный детский бассейн.
• Зоны для йоги и фитнеса под открытым небом.
• Подземные гаражи и просторная гостевая парковка.
Heights — это тишина и приватность всего в нескольких минутах ходьбы от динамичного района Centrale. Здесь уже открыты магазины, кафе, спортплощадки, зеленые парки и площадь Piazza — будущий центр социальной жизни Luštica Bay.
Lustica Bay — уникальная концепция города-курорта — 7 км береговой линии, строится «с нуля» в премиум-сегменте.
Жители комплекса получают доступ к бассейну и пляжу, что делает проживание еще более приятным, особенно в теплые летние дни.
Уникальное месторасположение, изящная архитектура. Все дома в проекте построены с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле.
Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы и чистейшего моря.
Особенности проекта:
– инфраструктура города;
– несколько собственных пляжей;
- международная школа;
- падел и теннисные корты;
- центральная площадь с зеленым парком;
– рестораны и магазины;
– бассейны и SPA -центры;
– фитнес-центр;
– гольф-поле;
– роскошная набережная с мариной для яхт;
– отель The Chedi;
– спортивные площадки;
– другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.
Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата. Это полноценный город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы.
Выберите свой стиль жизни!