Жилой комплекс Новый премиальный квартал Heights в Lustica Bay

Новый премиальный район Lustica Bay — Heights.



Представляем Heights — эксклюзивную коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов, расположенных на склонах между районом Centrale и первым гольф-полем Черногории.

Это место, где элегантная архитектура, панорамные виды и атмосфера уюта сливаются в единый премиальный образ жизни.



Основные преимущества Heights:



• Элегантный дизайн: сочетание традиционной черногорской архитектуры и современных акцентов.

• Близость к будущей международной школе.

• Светлые интерьеры с натуральной цветовой палитрой и вниманием к деталям.

• Ландшафтные сады с лавандой и оливками, зоны отдыха и общения в стиле средиземноморской деревушки.

• Приватный бассейн среди зелени + отдельный детский бассейн.

• Зоны для йоги и фитнеса под открытым небом.

• Подземные гаражи и просторная гостевая парковка.

Heights — это тишина и приватность всего в нескольких минутах ходьбы от динамичного района Centrale. Здесь уже открыты магазины, кафе, спортплощадки, зеленые парки и площадь Piazza — будущий центр социальной жизни Luštica Bay.



Lustica Bay — уникальная концепция города-курорта — 7 км береговой линии, строится «с нуля» в премиум-сегменте.



Жители комплекса получают доступ к бассейну и пляжу, что делает проживание еще более приятным, особенно в теплые летние дни.

Уникальное месторасположение, изящная архитектура. Все дома в проекте построены с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле.



Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы и чистейшего моря.





Особенности проекта:

– инфраструктура города;

– несколько собственных пляжей;

- международная школа;

- падел и теннисные корты;

- центральная площадь с зеленым парком;

– рестораны и магазины;

– бассейны и SPA -центры;

– фитнес-центр;

– гольф-поле;

– роскошная набережная с мариной для яхт;

– отель The Chedi;

– спортивные площадки;

– другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.

Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата. Это полноценный город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы.

Выберите свой стиль жизни!

