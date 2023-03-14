В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта

С 1 января 2024 года в Черногории поднимут налог на покупку недвижимости от €150,000. Такие поправки приняло правительство страны.

Как будет рассчитываться новый налог, кого он затронет и к чему могут привести такие изменения, нам рассказала Алина Артемьева, ведущий эксперт по работе с клиентами агентства недвижимости TradeGoria.

— В Черногории с начала 2024 года будет введен прогрессивный налог на оборот недвижимости. Особенно он затронет покупателей объектов премиум-класса.

Расчет налога на оборот недвижимости с января 2024 года будет выглядеть следующим образом:

Налоговая ставка для объектов стоимостью до €150,000 не изменится и составит 3%.

Для объектов же стоимостью от €150,000 до €500,000 налог будет состоять из двух частей: €4500 фиксированно плюс 5% от разницы в стоимости недвижимости.

недвижимости. Новым владельцам вторичной недвижимости люксового сегмента придется платить фиксированную ставку €22,000 и добавлять 6% от разницы в стоимости.

То есть, если объект стоит €500,000, то налог будет взиматься с разницы (500,000-150,000), что составляет €350,000 евро. А на оставшиеся €150,000 будет начислен налог в размере 3%.

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— Это изменение налоговой системы может привести к увеличению спроса на новостройки, так как при покупке от застройщика не нужно платить налог на оборот недвижимости. Кроме того, данный закон может привести к изменению цен на вторичном рынке недвижимости.

Что произойдет с динамикой продаж недвижимости класса «люкс» — сложно давать прогнозы. Не исключено, что введение нового налога может привести к стагнации рынка недвижимости премиум-класса.

Ожидается, что объекты стоимостью до 150,000 евро будут наиболее популярны, тогда как рынок премиум-класса может замедлиться.