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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате

Тиват, Черногория
от
$734,796
;
19
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ID: 27306
ID новостройки на Realting
In CRM: 2549
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.

 

Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг места.

 

Комплекс расположен на небольшом возвышении в окружении зелени рядом со всей городской инфраструктурой. Расстояние до моря составляет 400 м. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы, Тиват и Porto-Montenegro. Отличительной чертой проекта является наличие гардеробных, большой террасы и собственного бассейна.


Апартаменты продаются в чистовой отделке премиум класса с использованием натуральных материалов, таких как природный камень и дерево, укомплектованы Vileroy Boch сантехникой и системой климатизации Daikin. Предусмотрены отдельные гардеробные комнаты и кладовые для хранения вещей, подогрев пола, система «умный дом».

Также в проекте на продажу имеются таунхаусы, пентхаусы и виллы.

Управляющая компания обеспечит круглосуточное обслуживание комплекса и инфраструктуры, самые надёжные системы безопасности и видеонаблюдение.

Примеры объектов недвижимости: апартаменты с 2 спальнями, апартаменты с 3 спальнями и пентахус с 2 спальнями, можете найти по ссылкам. 
 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$734,796
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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