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Продажа новостроек в Херцег-Нови

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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Херцег-Нови, Черногория
от
$124,986
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🗝️ Квартира под ключ на побережье жемчужины Адриатического моря 💹 На данном этапе Доходность 20% 🪙 Возможна рассрочка до декабря 2026г   📍Херцен-Нови, Черногория 🏨 Готовность объекта декабрь 2026 года   Расположенный вдоль побережья Адриатического моря, небольшой городок…
Агентство
Зарубежная недвижимость
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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