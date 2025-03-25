Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Tivat Hotel and Residences

Апартаменты в комплексе высшего класса в новом районе Тивата.
Здание спроектировано по всем мировым стандартам для отелей 5*. Комплекс будет состоять из двух отдельно стоящих зданий и будет включает 33 брендированные резиденции.
Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном на крыше. Имеется подземный паркинг на 104 места, тренажерный зал, ресторан и СПА-центр.
Комплекс будет расположен в самом сердце района Селяново, в нескольких шагах от моря и главной дорожной артерии Адриатического побережья.
Отель комплекса является новой и модернизированной версией бывшего отеля «Тиват» и знаменует собой начало новой главы в истории отеля «Тиват» 70х годов прошлого столетия, отдавая дань наследию этого знакового отеля, названного в честь города.
Благодаря наличию централизованной системы управления арендой владельцы будут иметь возможность включить свои апартаменты в номерной фонд отеля и передать управление арендой отелю в свое отсутствие.
Комплекс располагает собственным кафе, детской игровой площадкой и ландшафтным парком, открытыми круглый год; а летом жильцы и гости комплекса будут иметь возможность наслаждаться пляжным отдыхом на пляжах, расположенных в шаговой доступности.
Брендированные резиденции:
АПАРТАМЕНТЫ PARKSIDE
Сервисные апартаменты класса «люкс» входят в состав нового жилого комплекса, и их владельцы будут иметь доступ ко всем его инфраструктурным объектам, включая детскую игровую площадку, кафе, парк, а также пляж, расположенный всего в пяти минутах ходьбы.
На продажу остались только апартаменты с 1 спальней:
Апартаменты с 1 спальней