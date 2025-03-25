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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Tivat Hotel and Residences

Тиват, Черногория
от
$347,147
;
18
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Медиа Медиа
ID: 27283
ID новостройки на Realting
In CRM: 2306
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Апартаменты в комплексе высшего класса в новом районе Тивата.

Здание спроектировано по всем мировым стандартам для отелей 5*. Комплекс будет состоять из двух отдельно стоящих зданий и будет включает 33 брендированные резиденции.

Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном на крыше. Имеется подземный паркинг на 104 места, тренажерный зал, ресторан и СПА-центр.

 

Комплекс будет расположен в самом сердце района Селяново, в нескольких шагах от моря и главной дорожной артерии Адриатического побережья.

Отель комплекса является новой и модернизированной версией бывшего отеля «Тиват» и знаменует собой начало новой главы в истории отеля «Тиват» 70х годов прошлого столетия, отдавая дань наследию этого знакового отеля, названного в честь города.

 

Благодаря наличию централизованной системы управления арендой владельцы будут иметь возможность включить свои апартаменты в номерной фонд отеля и передать управление арендой отелю в свое отсутствие.

Комплекс располагает собственным кафе, детской игровой площадкой и ландшафтным парком, открытыми круглый год; а летом жильцы и гости комплекса будут иметь возможность наслаждаться пляжным отдыхом на пляжах, расположенных в шаговой доступности.

 

Брендированные резиденции:

 

  1. Все брендированные резиденции входят в фонд объектов программы инвестиционного гражданства
  2. Всего 33 объекта на продажу
  3. Студии, апартаменты с одной и двумя спальнями
  4. Вид на парк, море и горы
  5. Апартаменты с чистовой отделкой с различными вариантами меблировки
  6. Урбанистический дизайн со средиземноморским колоритом
  7. Охраняемый подземный гараж
  8. Консьерж-сервис и круглосуточная охрана

 

АПАРТАМЕНТЫ PARKSIDE

Сервисные апартаменты класса «люкс» входят в состав нового жилого комплекса, и их владельцы будут иметь доступ ко всем его инфраструктурным объектам, включая детскую игровую площадку, кафе, парк, а также пляж, расположенный всего в пяти минутах ходьбы.

 

  1. Всего 44 сервисных апартамента на продажу
  2. Все апартаменты входят в фонд объектов программы инвестиционного гражданства
  3. Варианты с 1, 2 и 3 спальнями
  4. Отделка премиум-класса, климат-контроль
  5. Доступны различные варианты меблировки
  6. Бассейн на крыше здания только для жильцов комплекса
  7. Изумительные виды на город, парк и набережную
  8. Доступ ко всем инфраструктурным объектам комплекса
  9. Индивидуальная парковка


На продажу остались только апартаменты с 1 спальней:

 

Апартаменты с 1 спальней

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Tivat Hotel and Residences
Тиват, Черногория
от
$347,147
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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