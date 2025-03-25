Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Tivat Hotel and Residences

Апартаменты в комплексе высшего класса в новом районе Тивата.

Здание спроектировано по всем мировым стандартам для отелей 5*. Комплекс будет состоять из двух отдельно стоящих зданий и будет включает 33 брендированные резиденции.

Каждое здание оборудовано зоной отдыха и бассейном на крыше. Имеется подземный паркинг на 104 места, тренажерный зал, ресторан и СПА-центр.

Комплекс будет расположен в самом сердце района Селяново, в нескольких шагах от моря и главной дорожной артерии Адриатического побережья.

Отель комплекса является новой и модернизированной версией бывшего отеля «Тиват» и знаменует собой начало новой главы в истории отеля «Тиват» 70х годов прошлого столетия, отдавая дань наследию этого знакового отеля, названного в честь города.

Благодаря наличию централизованной системы управления арендой владельцы будут иметь возможность включить свои апартаменты в номерной фонд отеля и передать управление арендой отелю в свое отсутствие.

Комплекс располагает собственным кафе, детской игровой площадкой и ландшафтным парком, открытыми круглый год; а летом жильцы и гости комплекса будут иметь возможность наслаждаться пляжным отдыхом на пляжах, расположенных в шаговой доступности.

Брендированные резиденции:

Все брендированные резиденции входят в фонд объектов программы инвестиционного гражданства Всего 33 объекта на продажу Студии, апартаменты с одной и двумя спальнями Вид на парк, море и горы Апартаменты с чистовой отделкой с различными вариантами меблировки Урбанистический дизайн со средиземноморским колоритом Охраняемый подземный гараж Консьерж-сервис и круглосуточная охрана

АПАРТАМЕНТЫ PARKSIDE

Сервисные апартаменты класса «люкс» входят в состав нового жилого комплекса, и их владельцы будут иметь доступ ко всем его инфраструктурным объектам, включая детскую игровую площадку, кафе, парк, а также пляж, расположенный всего в пяти минутах ходьбы.

Всего 44 сервисных апартамента на продажу Все апартаменты входят в фонд объектов программы инвестиционного гражданства Варианты с 1, 2 и 3 спальнями Отделка премиум-класса, климат-контроль Доступны различные варианты меблировки Бассейн на крыше здания только для жильцов комплекса Изумительные виды на город, парк и набережную Доступ ко всем инфраструктурным объектам комплекса Индивидуальная парковка



На продажу остались только апартаменты с 1 спальней:

Апартаменты с 1 спальней