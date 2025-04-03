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Продажа новостроек в Община Андриевица

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Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$463,891
Варианты отделки С отделкой
Площадь 35–76 м²
5 объектов недвижимости 5
Исключительные отели в Колашинских долинах - инвестируйте в роскошь и отдых в Черногории Описание проекта: Колашинские долины переворачивают новую страницу в мире гостиничного бизнеса и инвестиций в горном районе Черногории. В этом всесезонном проекте представлены 23 отеля высокого кла…
Застройщик
Kolasin Valleys
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Застройщик
Kolasin Valleys
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