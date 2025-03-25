Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичах

Жилой комплекс в Радановичах.

Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями.

Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уединением от городской суеты. Малоэтажная застройка, окружённая зеленью и природой, создаёт атмосферу гармонии и умиротворения.

Инфраструктура комплекса включает:

• Подземный гараж

• Бассейн

• Детскую площадку

• Огороженную территорию.

Каждая квартира спроектирована с заботой о комфорте: светлые комнаты, первоклассные материалы и качественная отделка. В апартаментах будут установлены кондиционеры LG в каждой комнате, мебель в прихожей, электрическая плита и духовка Siemens в кухне.

План оплаты:

Доступна рассрочка платежа. 20% оплачивается при заключении договора, а остаток суммы погашается в течении 18 месяцев, при этом график платежей можно согласовать индивидуально.

Идеальный выбор для семьи, ищущей сочетание стиля, уюта и гармонии с природой.