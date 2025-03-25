  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Радановичи
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичах

Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичах

Радановичи, Черногория
от
$98,112
;
13
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 27530
ID новостройки на Realting
In CRM: 2663
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Радановичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Жилой комплекс в Радановичах.

Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями.

Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уединением от городской суеты. Малоэтажная застройка, окружённая зеленью и природой, создаёт атмосферу гармонии и умиротворения.

 

Инфраструктура комплекса включает:
• Подземный гараж
• Бассейн
• Детскую площадку
• Огороженную территорию.

 

Каждая квартира спроектирована с заботой о комфорте: светлые комнаты, первоклассные материалы и качественная отделка. В апартаментах будут установлены кондиционеры LG в каждой комнате, мебель в прихожей, электрическая плита и духовка Siemens в кухне.

 

План оплаты:
Доступна рассрочка платежа. 20% оплачивается при заключении договора, а остаток суммы погашается в течении 18 месяцев, при этом график платежей можно согласовать индивидуально.

 

Идеальный выбор для семьи, ищущей сочетание стиля, уюта и гармонии с природой.

Местонахождение на карте

Радановичи, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов в Будванской ривьере
Blizikuce, Черногория
от
$756,519
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Будва, Черногория
Цена по запросу
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$407,357
Жилой комплекс Апартаменты в малоквартирном доме в Будве
Будва, Черногория
от
$261,872
Жилой комплекс с бассейном в поселке Кумбор
Кумбор, Черногория
от
$142,874
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичах
Радановичи, Черногория
от
$98,112
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$82,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 27–63 м²
5 объектов недвижимости 5
Удобства: В самом лучшем и привлекательном месте Бара возводится здание, которое будет представлять собой сочетание традиционного жилья и природной красоты. Это одно из самых привлекательных мест для проживания в этом районе, где будет построено роскошное здание с надземными этажами P+S+8, 4…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.2 – 48.1
82,724 – 146,287
Квартира 2 комнаты
63.0
191,603
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$131,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 66–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0 – 83.0
350,255 – 372,669
Квартира 2 комнаты
94.0
420,098
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории. Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальн…
Застройщик
Lastva Park Residential Complex
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Lastva Park Residential Complex
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Српски
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации