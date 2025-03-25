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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора

Котор, Черногория
от
$180,577
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12
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ID: 27279
ID новостройки на Realting
In CRM: 2341
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Котор

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд.

 

Это уникальная концепция, которая сочетает в себе роскошь, инвестиции и домашнюю теплоту. Комплекс расположен между горами и Адриатическим морем в окружении природы. Из окон открываются потрясающие виды на зеленые горы и море.

 

Это полностью меблированные апартаменты с обслуживанием, доступные для краткосрочного и длительного проживания. Проект предлагает апартаменты различной планировки и площади от 30 до 85 м2: студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями.

 

Это место, где вы можете наслаждаться всеми удобствами пятизвездочного отеля, но с чувством домашнего уюта.

 

Комплекс оборудован самыми современными удобствами:


-ресторан

-спортзал

-бассейн инфинити и джакузи

-бар у бассейна и пляжный клуб

-игровая зона

-автобус-шаттл

-студия йоги/пилатеса

-подземный паркинг и открытая парковка

-детский развлекательный центр

-круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

 

    

Для инвесторов проект предлагает сервисную модель управления недвижимостью, где Вы можете купить квартиру и получать доход от ее сдачи в аренду, не заботясь об управлении и обслуживании. Для инвесторов это означает, что они могут пассивно получать доход до 9% годовых в евро от своей недвижимости, не участвуя в ее управлени. Возможна рассрочка платежа. 

 

   

Комплекс очень удачно расположен:


1 минута до канатной дороги Котор-Ловчен;
3 минуты от самого красивого старого города Котора, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;
7 минут от международного аэропорта Тиват;
12 минут от всемирно известной роскошной гавани Порто-Монтенегро.

Местонахождение на карте

Котор, Черногория

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора
Котор, Черногория
от
$180,577
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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