Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственной инфраструктурой в пригороде Котора

Новая жемчужина в Которе - комплекс роскошных апартаментов с обслуживанием отеля 5 звезд.

Это уникальная концепция, которая сочетает в себе роскошь, инвестиции и домашнюю теплоту. Комплекс расположен между горами и Адриатическим морем в окружении природы. Из окон открываются потрясающие виды на зеленые горы и море.

Это полностью меблированные апартаменты с обслуживанием, доступные для краткосрочного и длительного проживания. Проект предлагает апартаменты различной планировки и площади от 30 до 85 м2: студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями.

Это место, где вы можете наслаждаться всеми удобствами пятизвездочного отеля, но с чувством домашнего уюта.

Комплекс оборудован самыми современными удобствами:



-ресторан

-спортзал

-бассейн инфинити и джакузи

-бар у бассейна и пляжный клуб

-игровая зона

-автобус-шаттл

-студия йоги/пилатеса

-подземный паркинг и открытая парковка

-детский развлекательный центр

-круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Для инвесторов проект предлагает сервисную модель управления недвижимостью, где Вы можете купить квартиру и получать доход от ее сдачи в аренду, не заботясь об управлении и обслуживании. Для инвесторов это означает, что они могут пассивно получать доход до 9% годовых в евро от своей недвижимости, не участвуя в ее управлени. Возможна рассрочка платежа.

Комплекс очень удачно расположен:



1 минута до канатной дороги Котор-Ловчен;

3 минуты от самого красивого старого города Котора, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

7 минут от международного аэропорта Тиват;

12 минут от всемирно известной роскошной гавани Порто-Монтенегро.