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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Черногории

Подгорица
10
Херцег-Нови
4
Будва
465
Бечичи
163
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911 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Сдается новая двухкомнатная квартира, расположенная в привлекательном районе Бечичи, всего в…
$903
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
#Rent_for_a_year_three_bedrooms_BudvaID 4📍 Аренда трехкомнатной квартиры в Будве📌Расположени…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5
Сдается в аренду современная, полностью оборудованная студия в новопостроенном комплексе The…
$564
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva ID 25 Rent a one-bedroom apartment in Budva Meditarsk…
$979
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 100 м²
ID 4📍 Аренда трехкомнатной квартиры в Будве📌Расположение: район гостиницы "Москва", БудваГот…
$1,096
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Сдается однокомнатная квартира в Бечичи, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа.Квартира…
$678
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
For long term rental - Studio with mezzanine, patio and pool, in Donja Lastva, Tivat   B…
$594
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 34 м²
ID 4📍Аренда однокомнатной квартиры в Будве📌Расположение: Velji Vinogradi, BudvaОднокомнатная…
$684
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Этаж 2
Представляем вам недавно построенный роскошный комплекс в самом сердце Бечичи, который устан…
Цена по запросу
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CRASSULA Estate
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Квартира 1 комната в Бечичи, Черногория
Квартира 1 комната
Бечичи, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Аренда ID4531. Сдается в аренду квартира с 1 спальней, 48м2. Есть терраса с которой открывае…
$670
в месяц
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 78 м²
#Аренда_нагод_двеспальни_Бечичи #Аренда #Бечичи Идентификатор 24д 📍Аренда квартиры в Бечичи…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Аренда Будва № 7036. Годовая аренда, zgrada Franeta , kuca hemije. Около автобусной станции.…
$795
в месяц
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
арендовать квартиру в центре Будвы с 1 спальней 📌location: iv ulica 4 -й этаж в здании…
Цена по запросу
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_one_bedroom_Budva #Rent_before_season_one_bedroom_Budva #Onia ID4 📍 Ren…
$1,563
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
ID 140📍Аренда двухкомнатной квартиры в БудвеКвартира 65 м2, расположена на 1-м этаже. Он име…
$912
в месяц
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SMinvestment RealEstate
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
#rent_for_year_two_bedrooms_budva ID 4 📍-rent квартира с двумя спальнями в Будве 🌿 📌l…
$787
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2
Аренда Бечичи № 7011. На долгий срок квартира с 2 спальнями, 63м2 в Бечичи, в 10 мин от моря…
$906
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva  ID 4 Rent a one-bedroom apartment in Budva. Tre Cann…
$1,298
в месяц
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
#rent_for_year_onebedroom_becici ID 92 📍 Аренда дизайнерская квартира у моря, Becici …
$731
в месяц
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Предлагается роскошная квартира в охраняемом комплексе в Бечичи. Общая площадь 146 м2 В …
$3,125
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#rent_for_one_bedroom_budva ID 4 арендовать квартиру с одной спальней в самом центре Буд…
$1,245
в месяц
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
ID 25 📍 Аренда двухкомнатной квартиры в Будве 📌Расположение: рядом с кафе Brera, Будва …
$618
в месяц
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 81 м²
#Продажа_двеспальни_Бечичи ID 0312д 📍Продажа квартиры с двумя спальнями в Бечичи Квартира …
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
#Rent_for_year_onebedroom_Budva ID 4 Rent a one-bedroom apartment in Budva near Tre…
$886
в месяц
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
#Аренда_на_год_двухкомнатных_Будва ID 4 Аренда двухкомнатной квартиры в TQ Plaza Площа…
$2,080
в месяц
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 122 м²
ID4 📍 Rent in the center of Budva apartment with two bedrooms, 122m2 📌 Location: Admir…
$2,406
в месяц
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 80 м²
#iznajmljivanje_soba_BudvaID 4📍Издажем двособан стан у центру Будве📌Локация: Dukley Residenc…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 87 м²
#4#4083 📍 Аренда двухкомнатной квартиры в центре Будвы 📌Расположение: Tre Canne, Будва …
$1,150
в месяц
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
#Rent_for_a_year_three_bedrooms_Becici ID 4 📍Rent a spacious apartment with three bedroo…
$1,480
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Аренда Будва № 1274 Квартира с 3 спальнями в центре Будвы, новый дом с паркингом. Большая те…
$1,596
в месяц
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