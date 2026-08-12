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Коммерческая недвижимость в Черногории

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560 объектов найдено
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи. в Будва, Черногория
UP UP
Апарт-отель на 12 номеров с пентхаусом для владельца и его семьи.
Будва, Черногория
Число комнат 15
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 575 м²
Количество этажей 5
Представляем Вашему вниманию, готовый бизнес в Будве. Действующий апарт-отель в 950м от Слов…
$1,49 млн
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Коммерческое помещение 300 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 300 м²
Коммерческая недвижимость для продажи в Meljine, Herceg Novi Недвижимость находится всего в …
$750,505
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Montenegro Properties
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Резиденция 7 200 м² в Котор, Черногория
Резиденция 7 200 м²
Котор, Черногория
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 7 200 м²
Количество этажей 3
Расположенное в тихой деревне Укропци, это уникальное поместье сочетает в себе аутентичную ч…
$2,25 млн
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TekceTekce
Отель 735 м² в 5, Черногория
Отель 735 м²
5, Черногория
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 735 м²
| 735 м² | 20 номеров | 18 ванных комнат | участок 425 м² | бассейн | ресторан | 50 м до мор…
$1,78 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Коммерческое помещение 85 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 85 м²
Будва, Черногория
Площадь 85 м²
На продажу предлагается коммерческое помещение площадью 85 м², расположенное в отеле Diploma…
$415,665
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Коммерческое помещение 85 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 85 м²
Будва, Черногория
Площадь 85 м²
В аренду предлагается коммерческое помещение площадью 85 м², расположенное в отеле Diplomat,…
$3,002
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Коммерческое помещение 1 470 м² в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение 1 470 м²
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 47
Кол-во ванных комнат 47
Площадь 1 470 м²
Роскошный четырехзвездочный отель на продажу в Кумборе, Герцег-Нови Размер: 3500 м2 (1 470 м…
$5,20 млн
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Montenegro Properties
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Отель 242 м² в Тиват, Черногория
Отель 242 м²
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Предлагается к продаже зарегистрированный двухэтажный жилой дом с коммерческим помещением об…
$1,68 млн
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Monteonline
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Коммерческое помещение 300 м² в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Коммерческое помещение 300 м²
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Роскошная вилла на морском фронте, вилла Lustica Prime в Бьелиле, полностью отремонтирована …
$2,31 млн
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Montenegro Properties
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Офис 18 м² в Будва, Черногория
Офис 18 м²
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
В самом центре Будвы, в престижном районе Centar офисное помещение площадью 18 м2. Объект ра…
$85,532
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Отель 1 530 м² в Seoca, Черногория
Отель 1 530 м²
Seoca, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 1 530 м²
Исключительная инвестиционная возможность отеля «под ключ» в Соче, Будва, предлагающая возмо…
$1
НДС
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Коммерческое помещение 70 м² в Черногория
Коммерческое помещение 70 м²
Черногория
Площадь 70 м²
Коммерческое пространство высокого класса для продажи в многофункциональном премиум-комплекс…
$363,706
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Montenegro Properties
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Коммерческое помещение 450 м² в Черногория
Коммерческое помещение 450 м²
Черногория
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла с бассейнами и потрясающим видом на море, с видом на острова Свети-Стефан…
$1,85 млн
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Montenegro Properties
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Коммерческое помещение 400 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 400 м²
Тиват, Черногория
Площадь 400 м²
Участок 348м2*3 этажа, каждый 156м2, все квартиры полностью меблированы. Каждый этаж состоит…
$1,46 млн
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Montenegro Properties
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Коммерческое помещение 100 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 100 м²
Будва, Черногория
Площадь 100 м²
Этаж 1
К4-164. Коммерческие помещения в БудвеПродажа коммерческих помещений в БудвеПлощадь простран…
$297,266
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 67 м² в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение 67 м²
Подгорица, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Коммерческое помещение для продажи – Забьело, 67 м2. Пространство состоит из одной открытой …
$198,146
НДС
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Коммерческое помещение 626 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 626 м²
Будва, Черногория
Площадь 626 м²
Этаж 1
Продажа и долгосрочная аренда коммерческого помещения в апарт-отеле Harmonia в городе Будва.…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 105 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 105 м²
Будва, Черногория
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Коммерческое помещение под бутик брендовой одежды в торговом центре TQ Plaza в самом центре …
$521,383
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VALUE.ONE
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Коммерческое помещение 77 м² в Тиват, Черногория
Коммерческое помещение 77 м²
Тиват, Черногория
Площадь 77 м²
Прямая продажа от застройщика! Площадь: 77,03 м2 Терраса — 35,41 м2 Цена: €265,000 Специальн…
$305,434
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Отель 200 м² в Бечичи, Черногория
Отель 200 м²
Бечичи, Черногория
Количество спален 9
Площадь 200 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Действующий миниотель на 9 номеров. Расстояние до моря 35…
$244,373
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Инвестиционная в Тиват, Черногория
Инвестиционная
Тиват, Черногория
Представляем к продаже привлекательный инвестиционный проект — земельный участок с готовым п…
$190,007
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Monteonline
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Коммерческое помещение 187 м² в Черногория
Коммерческое помещение 187 м²
Черногория
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
К4-112. Отличный ресторан у моряРесторан на продажу в Бечичи, Черногория. Он состоит из дву…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Производство 170 м² в Херцег-Нови, Черногория
Производство 170 м²
Херцег-Нови, Черногория
Площадь 170 м²
Салон оборудован по новейшим европейским профессиональным стандартам. Вся мебель эксклюзивн…
$69,579
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Готовый бизнес 823 м² в Бечичи, Черногория
Готовый бизнес 823 м²
Бечичи, Черногория
Число комнат 17
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Площадь 823 м²
Количество этажей 5
Предлагаем к продаже действующий мини-отель в Бечичи, одном из самых востребованных туристич…
$2,42 млн
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Коммерческое помещение в Херцег-Нови, Черногория
Коммерческое помещение
Херцег-Нови, Черногория
D11-086. Участок земли с потрясающими видами на море - идеально подходит для этно-деревниРед…
$880,363
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Red Feniks Montenegro
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Коммерческое помещение 55 м² в Donja Lastva, Черногория
Коммерческое помещение 55 м²
Donja Lastva, Черногория
Площадь 55 м²
Коммерческая недвижимость на продажу в Донья Ластва, Тиват - 55 м2Коммерческое пространство …
$256,575
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Коммерческое помещение в Черногория
Коммерческое помещение
Черногория
P9-62. Сюжет в BeciciПродается участок в BeciciПлощадь - 765м2Участок с разрешением на строи…
$857,497
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Коммерческое помещение в Черногория
Коммерческое помещение
Черногория
U4-299. Просторный участок в Бигово с видом на горы.Продается просторный участок в Бигово с …
$312,798
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Агентство
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Коммерческое помещение 25 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 25 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Продается коммерческое помещение общей площадью 25 м2, расположенное в престижном и многофун…
$150,029
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Отель в Будва, Черногория
Отель
Будва, Черногория
Этот очаровательный мини-отель предлагает отличную возможность для инвестиций. Занимая площа…
$1,27 млн
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Агентство
Аталанта
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Типы недвижимости в Черногории

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