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Коммерческая недвижимость в Черногории

Столив
7
Kunje
6
Крашичи
6
Мелинье
6
Пржно
6
Buljarica
5
Zelenika-Kuti
5
Свети-Стефан
5
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713 объектов найдено
Коммерческая в Петровац, Черногория
Коммерческая
Петровац, Черногория
Здание на 9 квартир расположен в районе Медински Крш, в 500 метрах от моря, завершены грубые…
€400,000
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Отель 4 спальни в Черногория
Отель 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Код объекта - 8.20.17.12070Уютный мини-отель с тремя апартаментами всего в 20 метрах от моря…
€470,000
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Коммерческая с парковкой в Бечичи, Черногория
Коммерческая с парковкой
Бечичи, Черногория
Площадь 2 800 м²
Этаж 1
€355,600
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Коммерческое помещение под магазин или ресторан в Радовичи, Черногория
Коммерческое помещение под магазин или ресторан
Радовичи, Черногория
Площадь 257 м²
Уникальное коммерческое помещение, идеально подойдет по ресторан или магазин. К продаже п…
€771,000
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First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Отель 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
€470,000
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Коммерческая 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Коммерческая 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 7
Площадь 340 м²
Доходный дом с семью квартирами на хорошей локации в Сутоморе, Бар - площадь четырехэтажно…
€420,000
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ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА в Тиват, Черногория
ОФИС THE DREAMS BY DUKLEY, ТИВАТ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА
Тиват, Черногория
Площадь 50 м²
Коммерческие помещения площадью от 50 м2 до 222 м2. Идеальная инфраструктура Этот клубны…
€750,000
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Столив, Черногория
Отель 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
Комнаты 5
Площадь 350 м²
€2,65 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТ ОТЕЛЯ В ПРЧАНЬ + НАША СКИДКА. Площадь участка: 3720 м2. …
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Жабляк, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ДУРМИТОР ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Жабляк, Черногория
Туристический комплекс и автозаправочная станция расположены в поселке Мотички Гай, на главн…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Свети-Стефан, Черногория
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АПАРТАМЕНТОВ Расположение недалеко от гор…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АПАРТ-ОТЕЛЬ, СВЕТИ СТЕФАН, БУДВА + НАША СКИДКА.
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 277 м²
Продаётся недвиимость с готовым проектом под реконструкцию, по проекту реконструкции объе…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС. в Прчань, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА + СКИДКА ОТ НАС.
Прчань, Черногория
Продаётся участок под строительство туристического комплекса в Прчане, Черногория. Площадь …
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Крашичи, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Крашичи, Черногория
Площадь 639 м²
Находится в центре поселка Крашичи в муниципалитете Тиват, на самом берегу моря. Перед отеле…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС. в Котор, Черногория
ВИЛЛА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ + СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
Площадь 535 м²
Вилла расположена в поселке Костаница в Которском заливе и находится на берегу Адриатическог…
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
Коммерческая 13 комнат в Бечичи, Черногория
Коммерческая 13 комнат
Бечичи, Черногория
Комнаты 13
Площадь 600 м²
Уютный мини-отель, расположен в 400 метрах от песчаного пляжа в Бечичи, популярном курортном…
€1,000,000
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Коммерческая 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Баошичи, Черногория
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Мини отель является туристическим объектом категории 4 звезды и находится в популярном…
€470,000
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Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с террасой, с садом в Будва, Черногория
Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с террасой, с садом
Будва, Черногория
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/8
Продажа коммерческого помещения в популярном туристическом городе Будва.  Дом находитс…
€220,000
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Коммерческая в Будва, Черногория
Коммерческая
Будва, Черногория
Площадь 41 м²
€130,000
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Отель в Зеленика, Черногория
Отель
Зеленика, Черногория
€1,000,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Отель в Черногория
Отель
Черногория
Код объекта - 1.25.17.11976Предлагается к продаже апарт-отель в туристическом поселке Ратац,…
€590,000
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Коммерческая с парковкой, с видом на море в Krimovice, Черногория
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Krimovice, Черногория
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
K4-161. Mini Hotel in Krimovica With a Sea View. Mini Hotel in Krimovica With a Sea View.  …
€300,000
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Отель 6 спален в Черногория
Отель 6 спален
Черногория
Количество спален 6
Площадь 225 м²
Код объекта - 2.25.17.11965 Продается действующий мини- отель на 4 апартамента с бассейном, …
€680,000
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Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Подгорица, Черногория
Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Подгорица, Черногория
Площадь 50 м²
Описание Коммерческое помещение в оживлённом торговом районе в центре Подгорицы, комплек…
€175,000
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Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Подгорица, Черногория
Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Подгорица, Черногория
Площадь 35 м²
Описание Подгорица, район «Старый Аэродром». Офисное помещение Полностью оборудованный о…
€72,000
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Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Топла, Черногория
Коммерческая с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Топла, Черногория
Площадь 100 м²
Описание Город Херцег Нови. Помещение для бизнеса Площадь 100 кв.м. Стоимость одного ква…
€350,000
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ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Котор, Черногория
ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Котор, Черногория
Площадь 2 026 м²
ПРОДАЁТСЯ ГОСТИНИЦА В Г.КОТОР, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Туристический …
Цена по запросу
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Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Петровац, Черногория
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Петровац, Черногория
Площадь 17 500 м²
ОТЕЛЬ В Г.ПЕТРОВАЦ, ЧЕРНОГОРИЯ БЕЗ КОМИССИИ  + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель находится в стадии…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС в Бар, Черногория
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС
Бар, Черногория
Площадь 1 235 м²
ОТЕЛЬ НА 7 НОМЕРОВ В Г.БАР, ЧЕРНОГОРИЯ + 1% СКИДКА ОТ НАС. Отель расположен на участке пл…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ в Lustica, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО 5* ОТЕЛЯ
Lustica, Черногория
Площадь 21 000 м²
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С ГОТОВЫМ ПРОЕКТОМ ОТЕЛЯ 5* +1% СКИДКА ОТ НАС. Расположен на черногорск…
€9,45 млн
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English
+38651772867 info@velesdar.eu

Типы недвижимости в Черногории

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