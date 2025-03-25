  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Рафаиловичи
  4. Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи

Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи

Рафаиловичи, Черногория
от
$491,792
;
10
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27299
ID новостройки на Realting
In CRM: 1903
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Рафаиловичи

О комплексе

Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в самом развитом и привлекательном туристическом направлении Черногории. Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря, на песчаном пляже Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самым красивым пляжем Черногории. Обладатели апартаментов будут наслаждаться шикарным видом на море, красивейшей природой и безупречным сервисом.



Строительные технологии, развитая инфраструктура проекта, уникальные дизайнерские решения, высококачественные материалы и пространственная планировка делают проект самой ожидаемой премьерой класса делюкс на побережье Адриатического моря.
Все апартаменты продаются по системе «под ключ» (готовые к заселению) и будут полностью оборудованы и готовы к заселению и использованию. Они оснащены мебелью и бытовой техникой в соответствии со стандартами гостиничного бизнеса для отелей 5 звезд. Апартаменты имеют просторные гостиные, роскошные кухни, удобные и тихие спальни, современные ванные комнаты и просторные террасы. Студии и апартаменты с одной спальней имеют одну просторную ванную комнату с душевой кабиной. В апартаментах с двумя и тремя спальнями есть 2 ванные комнаты с совмещенным душем и ванной.


В комплексе 63 апартамента, 50 из них расположены на первой линии моря (front-beach).
Комплекс имеет следующую структуру апартаментов и гаража: 


- 8 апартаментов-studio, площадью от 52 м2 до 55 м2 
- 6 апартаментов с 1 спальней, площадью от 53 м2 до 66 м2 
- 42 апартамента с 2 спальнями, площадью от 78 м2 до 123 м2 
- 5 апартаментов с 3 спальнями, площадью от 123 м2 до 138 м2

- 2 пентхауса, площадью от 151 м2 до 161 м2

- 36 гаражных мест в закрытом гараже с авто-лифтом

 

Будущие владельцы апартаментов будут иметь доступ ко всем услугам, включая: услуги консьерж-сервиса, круглосуточную стойку регистрации, уборку в номерах, услуги парковки и охраны, услуги по организации трансферов из аэропорта, экскурсий, проката автомобилей, яхт, вертолетов, организации различных торжеств в пределах и за пределами комплекса.

Приемущества : 

Владельцы могут пользоваться всей инфраструктурой комплекса:
-Пляж 
-Два ресторана
 -Sunset caffe, расположенное на крыше 6 этажа
-Juice bar 
-Открытый бассейн 
-Хамам 
-Детская игровая площадка

 

Преимущества которые получает владелец жилой единицы: право собственности на жилую единицу в комплексе, доход от сдачи жилой единицы в аренду , управление и обслуживание управляющей компанией. 
 

Местонахождение на карте

Рафаиловичи, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,784
Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Жилой комплекс (новые дома) в районе Дубовица в Будве
Будва, Черногория
от
$155,484
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$595,358
Вы просматриваете
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$491,792
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Жилой комплекс Роскошные апартаменты с личным бассейном в закрытом комплексе в Тивате
Тиват, Черногория
от
$734,796
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Апартаменты для самых взыскательных- уникальные апартаменты с собственным бассейном в эксклюзивном проекте в новом районе Тивата. Это вторая очередь комплекса, состоящего и 3 частей: таунхаусы, апартаменты и виллы.   Каждый апартамент имеет собственный бассейн, зону для отдыха и паркинг …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$813,575
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамент…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")  расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным  городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие  растительности создаёт атмосферу д…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации