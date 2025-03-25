Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи

Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в самом развитом и привлекательном туристическом направлении Черногории. Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря, на песчаном пляже Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самым красивым пляжем Черногории. Обладатели апартаментов будут наслаждаться шикарным видом на море, красивейшей природой и безупречным сервисом.





Строительные технологии, развитая инфраструктура проекта, уникальные дизайнерские решения, высококачественные материалы и пространственная планировка делают проект самой ожидаемой премьерой класса делюкс на побережье Адриатического моря.

Все апартаменты продаются по системе «под ключ» (готовые к заселению) и будут полностью оборудованы и готовы к заселению и использованию. Они оснащены мебелью и бытовой техникой в соответствии со стандартами гостиничного бизнеса для отелей 5 звезд. Апартаменты имеют просторные гостиные, роскошные кухни, удобные и тихие спальни, современные ванные комнаты и просторные террасы. Студии и апартаменты с одной спальней имеют одну просторную ванную комнату с душевой кабиной. В апартаментах с двумя и тремя спальнями есть 2 ванные комнаты с совмещенным душем и ванной.



В комплексе 63 апартамента, 50 из них расположены на первой линии моря (front-beach).

Комплекс имеет следующую структуру апартаментов и гаража:



- 8 апартаментов-studio, площадью от 52 м2 до 55 м2

- 6 апартаментов с 1 спальней, площадью от 53 м2 до 66 м2

- 42 апартамента с 2 спальнями, площадью от 78 м2 до 123 м2

- 5 апартаментов с 3 спальнями, площадью от 123 м2 до 138 м2

- 2 пентхауса, площадью от 151 м2 до 161 м2

- 36 гаражных мест в закрытом гараже с авто-лифтом

Будущие владельцы апартаментов будут иметь доступ ко всем услугам, включая: услуги консьерж-сервиса, круглосуточную стойку регистрации, уборку в номерах, услуги парковки и охраны, услуги по организации трансферов из аэропорта, экскурсий, проката автомобилей, яхт, вертолетов, организации различных торжеств в пределах и за пределами комплекса.

Приемущества :

Владельцы могут пользоваться всей инфраструктурой комплекса:

-Пляж

-Два ресторана

-Sunset caffe, расположенное на крыше 6 этажа

-Juice bar

-Открытый бассейн

-Хамам

-Детская игровая площадка

Преимущества которые получает владелец жилой единицы: право собственности на жилую единицу в комплексе, доход от сдачи жилой единицы в аренду , управление и обслуживание управляющей компанией.

