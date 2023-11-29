Новостройки в Баре, Черногория

PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир различных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й этаж.
Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж.
Сдача блока А – сентябрь 2023 г.
Срок сдачи В и С -март 2025 г.
Локация:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар
До моря- 450 м
До аэропорта Подгорика -50 мин.
До Будвы-30 мин.
До Котора-40 мин.
До Тиват-50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
Бассейн открытый на территории комплекса
Бассейны на крыше комплекса
бутик-спа
турецкая баня
фитнес-центр
рестораны
торговые центры
зоны отдыха
подземная парковка (Блок А - на 60 мест)
управляющая компания и др.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м
Высококачественные скоростные лифты с домофоном
Система генератора для резервного питания
Надежная теплоизоляция
Материалы повышенной огнестойкости
Энергоэффективность
Шумоизоляция стен
Видеодомофон
Ландшафтный дизайн сада и террасы
Центральная спутниковая система телевидения
PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок:
Студия
с 1 -ой спальней
с 2 –мя спальнями
Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.
С шикарнымс видом - на море или на тихие горы.
Площадь и стоимость апартаментов:
А блок- 35.9-74.2 м2
Б блок – 24.75-71.5 м2
С блок – 38.5 – 77.0 м2
План оплаты:
1) 100% оплата
2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С)
3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С)
Возможна сдача апартаментов в управление.
PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в
строительном секторе.
PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в
аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность
получать пассивный доход от сдачи в аренду!
K-Residence - Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.
Местоположение: Роскошный комплекс расположен в центре города Бар.
До моря- 900 м
До аэропорта Подгорица -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиваты-50 мин.
Вокруг развита развитая инфраструктура, рядом расположены детский сад, школа, игровые площадки, различные места для отдыха, магазины, а также имеется возможность гулять вдоль побережья.
Комплекс 11 этажей, расположен на территории площадью 16 300 м2
160 квартир
Квартиры с 1-3 спальнями с различной планировкой. Студий в данном комплексе нет.
Квартиры сдаются с чистовой отделкой, без мебели
Апартаменты с видом на внутренний двор или на город
Парковка (в том числе подземное, парковочное место можно приобрести за дополнительную плату)
На первом этаже - коммерческие помещения-6 единиц (площадь- 520 м2)
Сдача проекта - декабрь 2025г.
Инфраструктура комплекса:
ресепшн
спа
велнес-центр
тренажерный зал
оздоровительный центр
игровая комната
детская площадка
зона отдыха
кафе-кондитерская
парковка
Возможна сдача апартаментов в управление.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительстве по всему миру.
В строительстве используются только самые качественные материалы.
Минимальная стоимость м2 в квартире – от 2000 евро/м2.
План оплаты:
1. 100% оплата
2. ПВ-30%, 70% - в беспроцентную рассрочку.
ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир разных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж.
Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж.
Сдача блока А–4 квартал 2023 г.
Сдача блоков В и С - март 2025 г.
Локация:
Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар
До моря - 450 м
До аэропорта Подгорика -50 мин.
До Будвы-30 мин.
До Котора-40 мин.
До Тиват-50 мин.
ИНФРАСТРУКТУРА:
бассейн на территории комплекса
зона отдыха с бассейнами на крыше
бутик-спа
турецкая баня
фитнес-центр
рестораны
торговые центры
подземная парковка
управляющая компания и др.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м
Высококачественные скоростные лифты с домофоном
Система генератора для резервного питания
Надежная теплоизоляция
Материалы повышенной огнестойкости
Энергоэффективность
Шумоизоляция стен
Видеодомофон
Ландшафтный дизайн сада и террасы
Центральная спутниковая система телевидения
PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой. Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы.
План оплаты:
Оплата-100%
ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок- В, С)
ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С)
Возможна сдача апартаментов в управление.
PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория.
Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе.
Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!