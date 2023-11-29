Новостройки в Баре, Черногория

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Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
Площадь 42–43 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры - кондо - расположены с 1-й по 4-й этаж. Сдача блока А – сентябрь 2023 г. Срок сдачи В и С -март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря- 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: Бассейн открытый на территории комплекса Бассейны на крыше комплекса бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры зоны отдыха подземная парковка (Блок А - на 60 мест) управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты разных планировок: Студия с 1 -ой спальней с 2 –мя спальнями Все апартаменты сдаются с высококачественной отделкой.  С шикарнымс видом - на море или на тихие горы. Площадь и стоимость апартаментов: А блок- 35.9-74.2 м2  Б блок – 24.75-71.5 м2 С блок – 38.5 – 77.0 м2 План оплаты: 1) 100% оплата 2) ПВ -50%, 50 %- в рассрочку (Блок -А, В, С) 3) ПВ -30%, 70 %- в рассрочку (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence станет исключительным центром жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. PARK Residence - отличное предложение для инвестиций, идеально подходит для сдачи в аренду! Вы покупаете не просто хорошую квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
Жилой комплекс K-Residence
Жилой комплекс K-Residence
Бар, Черногория
от
€111,320
Площадь 50–139 м²
15 объектов 15
Сдача в: 2025
K-Residence - Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Местоположение: Роскошный комплекс расположен в центре города Бар. До моря- 900 м До аэропорта Подгорица -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиваты-50 мин. Вокруг развита развитая инфраструктура, рядом расположены детский сад, школа, игровые площадки, различные места для отдыха, магазины, а также имеется возможность гулять вдоль побережья. Комплекс 11 этажей, расположен на территории площадью 16 300 м2 160 квартир Квартиры с 1-3 спальнями с различной планировкой. Студий в данном комплексе нет. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, без мебели Апартаменты с видом на внутренний двор или на город Парковка (в том числе подземное, парковочное место можно приобрести за дополнительную плату) На первом этаже - коммерческие помещения-6 единиц (площадь- 520 м2) Сдача проекта - декабрь 2025г. Инфраструктура комплекса: ресепшн спа велнес-центр тренажерный зал оздоровительный центр игровая комната детская площадка зона отдыха кафе-кондитерская парковка Возможна сдача апартаментов в управление. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительстве по всему миру. В строительстве используются только самые качественные материалы. Минимальная стоимость м2 в квартире – от 2000 евро/м2. План оплаты: 1. 100% оплата 2. ПВ-30%, 70% - в беспроцентную рассрочку.  
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
€112,590
Площадь 42–43 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
ПАРК РЕЗИДЕНЦИЯ PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Подходит для жизни, для отдыха, для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир разных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж оснащенся 4-х гостиничным комплексом с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й этаж. Блок С – включает в себя квартиры-кондо и сидит с 1-го по 4-й этаж. Сдача блока А–4  квартал 2023 г. Сдача блоков В и С - март 2025 г. Локация: Роскошный комплекс расположен в самой красивой и удобной части Черногории – г. Бар До моря - 450 м До аэропорта Подгорика -50 мин. До Будвы-30 мин. До Котора-40 мин. До Тиват-50 мин. ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн на территории комплекса зона отдыха с бассейнами на крыше бутик-спа турецкая баня фитнес-центр рестораны торговые центры подземная парковка управляющая компания и др. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: Современный вестибюль с высотой потолков 4,2 м Высококачественные скоростные лифты с домофоном Система генератора для резервного питания Надежная теплоизоляция Материалы повышенной огнестойкости Энергоэффективность Шумоизоляция стен Видеодомофон Ландшафтный дизайн сада и террасы Центральная спутниковая система телевидения PARK Residence предлагает элитные апартаменты – студию, 1+1, 2+1 с высокачественной отделкой.  Все апартаменты просторные, с видом на океан или на тихие горы. План оплаты: Оплата-100% ПВ -50%, в рассрочку - 50% (Блок- В, С) ПВ -30%, в рассрочку - 30% (Блок –В, С) Возможна сдача апартаментов в управление. PARK Residence становится исключительным местом жизни в Баре, Черногория. Надежный застройщик с многолетним опытом, реализовавший множество успешных проектов в строительном секторе. Выгодная инвестиция в PARC Residence в Черногории! Район пользуется большим спросом. Вы покупаете не только квартиру в шикарном районе, но и возможность получать пассивный доход от сдачи в аренду!
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