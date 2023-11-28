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Многоуровневые квартиры в Черногории

Многоуровневые квартиры В архив
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16 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
ID 987 Продается дуплекс в Баошичи, Херцег Нови Дуплекс с 3 спальнями в 5 минутах от П…
€270,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/4
Трехкомнатная квартира в райне Подкошлюн. 600 метров от моря.Рядом магазины,  рестораны. …
€115,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Комнаты 4
Этаж 2
ID 864 Продается квартира с тремя спальнями в Херцег Нови.   Расположена в самом центре…
€325,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
ID 860 Продается квартира с двумя спальнями в центре города Бар.   Локация: Македонская…
€147,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4
Продается роскошная квартира в Будве, всего в 150 метрах от моря. Площадь квартиры 170 м2, …
€595,000
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Пржно, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Пржно, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1
ID 537 Продается таунхаус с 2 спальнями в Пржно, Подличак Находится в 400 м от пляжа …
€120,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 5
ID 528 Продаётся двухуровневая квартира в Баре. Квартира на 5-м этаже Площадь 95м2  …
€250,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Квартира в закрытом комплексе с двумя бассейнами в Рисане  Расстояние до пляжа - 200м. Обща…
€150,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Бар, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
ID 423 Продается в Баре двухуровневая квартира (дуплекс) с 3 спальнями на первой линии от…
€198,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213 petersgroupmonte@gmail.com
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Крашичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Крашичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Duplex apartment with 1 bedroom in the village of Krasici in the Tivat bay. 10 km to Tivat a…
€130,000
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Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Ратишевина, Черногория
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Ратишевина, Черногория
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 278 м²
Количество этажей 5
An apartment complex made up of 5 apartments have come into the market in Ratiševina, Igalo.…
€450,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Хорошо оцененная недвижимость, идеально подходящая для инвестиций и элитных отпусков, появил…
€340,000
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Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Будва, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Будва, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
В самом центре города предлагаем на продажу просторную квартиру с двумя спальнями. Жилая …
€185,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с парковка в Рисан, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с парковка
Рисан, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
€140,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Бечичи, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Бечичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 4
Это последнее слово в инвестициях с отличной доходностью. Этот отель расположен в Бечичи, в …
€700,000
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Доброта, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Доброта, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Предлагаем на продажу квартиру, которая не имеет аналогов в Которском заливе: двухуровневая …
€358,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru

Параметры недвижимости в Черногории

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