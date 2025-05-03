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Квартиры с видом на море в Черногории

Подгорица
254
Херцег-Нови
172
Улцинь
4
Рисан
57
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2 720 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
ID-2362 Эксклюзивная 2-комнатная квартира с панорамными видами на море и горы 📍 Распол…
$140,915
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Отличная локация-Будва, Госпоштина. Изумительно красивый вид на море и панораму Старого Горо…
$361,032
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Отличная локация- Бульвар, 5 мин до моря, напротив Словенского пляжа! Современный жилой ком…
$304,056
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 39 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Новые квартиры от Застройщика. Покупатель освобождён от…
$147,880
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Тиват, Порто Монтенегро - трехкомнатная квартира с видом на море; Роскошная трехкомнатная кв…
$1,34 млн
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Monteonline
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Представьте себе квартиру в самом сердце Будвы, где каждый уголок отражает изысканность и ко…
$385,086
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 комнаты в Община Колашин, Черногория
Квартира 2 комнаты
Община Колашин, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
A4-1793. One Bedroom Apartment in Rafailovici with a Big Terrace For sale one bedroom apartm…
$125,755
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Квартира 4 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4/6
A4-1359. Стильная квартира в Бечичи с видом на море Продается двухкомнатная квартира, сделан…
$444,045
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Red Feniks Montenegro
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Многоуровневые квартиры в Добра Вода, Черногория
Многоуровневые квартиры
Добра Вода, Черногория
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
ID-2026 Двухуровневые квартиры с одной спальней в доме с бассейном в курортном поселке До…
$135,324
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
ID-1724 Продается двухкомнатная квартира с видом на море в Утехе Предлагаем к продаже…
$106,823
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в престижном комплексе с бассей…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удобном …
$259,515
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муо, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Светлый, просторный и современный апартамент, площадью 100 м2 в поселке Муо (пригород Котора…
$345,558
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
$165,725
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Fantastic apartment with mountain and bay views in Dobrota. Set against the mountain slopes …
$201,347
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 91 м²
Квартира находится в жилом комплексе MERCUR, состоящим из пяти зданий. Прекрасный район Вел…
$226,667
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Montesale
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
К продаже предлагается квартира в Будве, район Лази. Общая площадь квартиры составляет 58 м2…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Стильная квартира с новой современной мебелью в новом доме. Лифт, домофон, обслуживающая ко…
$177,899
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 6
A4-1626. Двухкомнатная квартира с панорамным видом на море в Бечичи Продается: панорамная дв…
$1,68 млн
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В доме Bečići Lux 6 этажей, два лифта S (скорость лифта 1,6 м / с), охраняемая парковка для …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая инвес…
$955,235
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First Realty
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Квартира 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Квартира 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 2
ID 1932 Продается апартамент с двумя спальнями на первой морской линии в Добра Вода, Барс…
$290,721
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Peters Group Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
Discover a World of Luxury Living in Tivat: Introducing Tivat Gardens! Nestled along the …
$425,545
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Будванская ривьера, район Рафаиловичи. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 150м. …
$271,862
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Квартиры в новом строящемся доме.  Квартира 45,8 м2 на 1 этаже (местный 0 этаж) с одной с…
$98,149
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Montesale
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Будва, район Розино. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 500м Площадь 58 кв.м. …
$135,144
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Современная, новая квартира в элитном комплексе с басенном и тренажерным залом в супер локац…
$273,784
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Monteonline
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Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Квартира в Будве В маленьком курортном местечке Рафаиловичи продается квартира общей площадь…
$410,161
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