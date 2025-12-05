  1. Realting.com
Жилой комплекс Илино, Шушань

Бар, Черногория
от
$153,466
от
$2,790/м²
;
3
ID: 34932
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Бар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

О комплексе

Жилая площадь 55 м2

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ ЕВРО!!!

Местонахождение на карте

Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
